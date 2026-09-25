Se amplía el plazo para presentar candidaturas a la XIV edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

El pasado 27 de mayo, el Castillo de Gibralfaro de Málaga fue el punto de partida de la XIV edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', abriendo así una nueva convocatoria de la lista. Cuatro meses después, el proceso continúa abierto.

Dada la gran cantidad de candidaturas y consultas recibidas durante los últimos días, el plazo para presentar postulaciones se amplía hasta el próximo domingo 18 de octubre a las doce de la noche.

Aquellas que aún no se hayan inscrito y que tengan interés en pertenecer a este selecto grupo, pueden completar el formulario disponible en la web de Magas.

Una vez finalice esta etapa, llegará el turno de la votación online, prevista desde el 26 de octubre hasta el 27 de diciembre.

Mientras tanto, el equipo de 'Las Top 100' continuará revisando las solicitudes y validando los perfiles que formarán parte del proceso.

La XIV edición mantiene las categorías habituales, entre las que podrás escoger a tus favoritas en el sitio web de las candidatas.

Mecánica de la votación

Para poder emitir tus votos deberás darte de alta en Magas con tu correo electrónico. Además, has de tener en cuenta esta información:

Las candidatas están distribuidas en 10 categorías y la sección Top10 Exterior.

El orden aparecerá aleatoriamente en cada sesión, favoreciendo así la visibilidad de todas.

Cada persona registrada podrá votar sólo una vez a cada mujer .

. Las cinco finalistas con más votos de cada categoría competirán ante el jurado. Este decidirá en una reunión a puerta cerrada y ante notario quién será la elegida por cada grupo.

¿Cómo se clasifican?

Estas son las categorías de 'Las Top 100' para esta edición:

Académicas e Investigadoras . Influyen en el pensamiento crítico y la innovación y han realizado aportes significativos al conocimiento en el ámbito académico, institucional, la investigación científica o la producción intelectual —tanto en instituciones públicas como privadas—, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones.

. Influyen en el pensamiento crítico y la innovación y han realizado aportes significativos al conocimiento en el ámbito académico, institucional, la investigación científica o la producción intelectual —tanto en instituciones públicas como privadas—, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones. Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOs . Ocupan los máximos niveles de liderazgo —CEO, presidenta, vicepresidenta, directora general o miembro de consejos de administración— en grandes empresas con más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros. Además, son referentes en la toma de decisiones estratégicas y visión en el mundo corporativo, impulsando el cambio desde posiciones clave.

. Ocupan los máximos niveles de liderazgo —CEO, presidenta, vicepresidenta, directora general o miembro de consejos de administración— en grandes empresas con más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros. Además, son referentes en la toma de decisiones estratégicas y visión en el mundo corporativo, impulsando el cambio desde posiciones clave. Cultura y Artes Escénicas . Destacan en disciplinas artísticas —música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales y gestión cultural, entre otras— así como en roles de gestión, promoción y preservación del patrimonio cultural, aportando nuevas miradas y formas de expresión, revalorizando la importancia de la presencia femenina en el arte y la cultura del país.

. Destacan en disciplinas artísticas —música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales y gestión cultural, entre otras— así como en roles de gestión, promoción y preservación del patrimonio cultural, aportando nuevas miradas y formas de expresión, revalorizando la importancia de la presencia femenina en el arte y la cultura del país. Directivas . Lideran áreas, unidades de negocio o equipos dentro de grandes compañías —más de 250 empleados o facturación superior a 10 millones de euros—. A partir de su capacidad de liderazgo y toma de decisiones operativas o tácticas se han consolidado como referentes en este ámbito.

. Lideran áreas, unidades de negocio o equipos dentro de grandes compañías —más de 250 empleados o facturación superior a 10 millones de euros—. A partir de su capacidad de liderazgo y toma de decisiones operativas o tácticas se han consolidado como referentes en este ámbito. Empresarias . Fundadoras y cofundadoras que lideran o forman parte activa del accionariado de grandes o medianas empresas o compañías familiares consolidadas —más de 100 empleados o facturación superior a 20 millones de euros—, generando empleo, innovando en las estrategias, escalando negocios sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico del tejido empresarial español.

. Fundadoras y cofundadoras que lideran o forman parte activa del accionariado de grandes o medianas empresas o compañías familiares consolidadas —más de 100 empleados o facturación superior a 20 millones de euros—, generando empleo, innovando en las estrategias, escalando negocios sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico del tejido empresarial español. Función Pública, Institucional e Impacto Social . Lideran en la Administración Pública, instituciones, organismos multilaterales, oenegés o fundaciones, generando con su trabajo un impacto social relevante, desde su compromiso con el bien común, la ética y la transformación social de los ámbitos en los que actúan.

. Lideran en la Administración Pública, instituciones, organismos multilaterales, oenegés o fundaciones, generando con su trabajo un impacto social relevante, desde su compromiso con el bien común, la ética y la transformación social de los ámbitos en los que actúan. Políticas . Ejercen el liderazgo político desde cargos electos o de alta responsabilidad en partidos, gobiernos o parlamentos, influyendo en la formulación de políticas públicas y contribuyendo al fortalecimiento democrático y a la construcción de sociedades más justas, equitativas y representativas.

. Ejercen el liderazgo político desde cargos electos o de alta responsabilidad en partidos, gobiernos o parlamentos, influyendo en la formulación de políticas públicas y contribuyendo al fortalecimiento democrático y a la construcción de sociedades más justas, equitativas y representativas. Medios de Comunicación . Influyen en este ámbito desde el periodismo tradicional y digital, en roles editoriales, de análisis, gestión, producción o dirección, contribuyendo a una prensa plural y a la transformación del sector mediante su compromiso y excelencia profesional.

. Influyen en este ámbito desde el periodismo tradicional y digital, en roles editoriales, de análisis, gestión, producción o dirección, contribuyendo a una prensa plural y a la transformación del sector mediante su compromiso y excelencia profesional. Ocio y Deporte . Destacan en múltiples disciplinas, así como en el mundo del ocio y entretenimiento, contribuyendo con su capacidad de inspirar, romper barreras y generar impacto, ya sea desde la primera plana como protagonistas, o desde la creación, producción o gestión. Además, funcionan como guía para las nuevas generaciones, deshaciéndose en muchas ocasiones de barreras históricas.

. Destacan en múltiples disciplinas, así como en el mundo del ocio y entretenimiento, contribuyendo con su capacidad de inspirar, romper barreras y generar impacto, ya sea desde la primera plana como protagonistas, o desde la creación, producción o gestión. Además, funcionan como guía para las nuevas generaciones, deshaciéndose en muchas ocasiones de barreras históricas. Startups y Profesionales Independientes . Aúna a quienes lideran empresas emergentes con alto potencial de crecimiento, innovación tecnológica o modelos de negocio disruptivos. También a profesionales independientes y consultoras en todas las categorías —tradicionales o de nuevas tendencias—, impactando tanto en el ecosistema emprendedor como en nichos profesionales especializados.

. Aúna a quienes lideran empresas emergentes con alto potencial de crecimiento, innovación tecnológica o modelos de negocio disruptivos. También a profesionales independientes y consultoras en todas las categorías —tradicionales o de nuevas tendencias—, impactando tanto en el ecosistema emprendedor como en nichos profesionales especializados. Top 10 Exterior. Mujeres españolas que residen fuera del país y han alcanzado un impacto internacional sobresaliente en su ámbito de desempeño, convirtiéndose en embajadoras del talento español en el mundo.

Desde la organización, reconocemos el valor y la inspiración que cada candidata aporta en sus respectivos ámbitos de actuación. Expresamos nuestros mejores deseos de éxito y agradecemos profundamente su participación en la presente edición.