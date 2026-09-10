Alexia Putellas vuelve al Balón de Oro y ‘El proxeneta’ de Mabel Lozano llega a la pantalla: la agenda 'Top 100'

La vuelta a la rutina y la monotonía no ha frenado los logros de las mujeres que esta semana protagonizan ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.

Desde el deporte al cine, la educación y la empresa, sus trayectorias vuelven a situarse en el centro de la actualidad con proyectos que tienen eco a nivel tanto nacional como internacional.

Mabel Lozano

Mabel Lozano. Cedida

La investigación de la escritora sobre la prostitución y la trata de mujeres vuelve a cobrar actualidad. Alrevés Editorial recupera en una edición especial El proxeneta, el libro publicado originalmente en 2018 que ahora inspira El castillo, la nueva serie original de Movistar+.

La ficción, de seis episodios, llegará a la plataforma el próximo 8 de octubre después de presentarse en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

La obra de Lozano, reconocida con el Premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón, amplía su recorrido con un audiolibro narrado por José Coronado y por la propia autora.

Amparo Moraleda

Amparo Moraleda. Cedida

La ejecutiva española será una de las seis protagonistas del V Foro Mujer y Liderazgo, organizado por CEOE y GFT Technologies el próximo 15 de septiembre en Madrid bajo el título IA y Liderazgo para la transformación.

La consejera independiente de Airbus y A.P. Moller-Maersk y presidenta del Comité Asesor de GFT España compartirá mesa con directivas como Olga Sánchez, consejera delegada de AXA Seguros; Cristina Abad, directora de Estrategia y Sostenibilidad de Navantia; o Eva González Nogueira, directora de Inteligencia de Negocio y CRM de Unicaja.

Moraleda vuelve a participar en un foro en el que ya ha intervenido en anteriores ediciones, involucrándose en el debate para poder ofrecer una visión experimentada sobre transformación empresarial, tecnología y liderazgo femenino.

Marta Marañón

Marta Marañón. Cedida

La Fundación Recover, dirigida por Marañón, celebrará el próximo 18 de septiembre en Madrid la cuarta edición de su concierto solidario Salud para África, para una vez más poner la música al servicio de la cooperación sanitaria.

La recaudación obtenida durante la cita se destinará a adquirir ecógrafos portátiles para los centros sanitarios con los que colabora la organización, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los embarazos y prevenir complicaciones entre las mujeres atendidas.

Marta Marañón dirige la citada organización desde 2023 y cuenta con dos décadas de experiencia vinculada a la evaluación y medición del impacto social.

Marta Moya Martín

Marta Moya Martín. Cedida

La cofundadora de Auzors inicia una nueva etapa profesional centrada en la escritura y la narrativa estratégica. La empresaria ha anunciado que pasa a dedicarse a tiempo completo a su empresa y estudio de escritura y storytelling para directivos y marcas.

Con el gran crecimiento inesperado del proyecto, Moya asume directamente su dirección y reorganiza su actividad en tres tareas: Auzors, la consultoría de marca y narrativa y su propia carrera como escritora (faceta con la cual continuará desarrollando proyectos junto a la editorial Penguin).

Después de más de una década ligada al desarrollo en más de 3.000 farmacias y diferentes mercados internacionales, pone el foco en esta aventura.

María del Castillo

María del Castillo. Cedida

Ha comenzado este septiembre un doble reto profesional con el grupo UAX. Desde el pasado día 1 ejerce no solo como directora general de Busines &Tech sino también como decana de la Facultad Business&Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Donde antes tenía una responsabilidad más vinculada al negocio, ahora asume un rol educativo en el ecosistema que integra la universidad, Formación Profesional, posgrado y formación ejecutiva, con centros y marcas como UAX Madrid, Málaga y Oviedo, The Valley Business & Tech School, XTART FP y la escuela universitaria UAX Rafa Nadal.

Carla Simón

Carla Simón. Cedida

La cineasta se incorpora al programa de los Encuentros de Pamplona 2026, donde participará el próximo 11 de octubre en el diálogo 'Hacia un realismo poético cinematográfico' junto a la directora Elena López Riera.

La conversación forma parte de 'Cine, la imagen que no cede', espacio de la Bienal dedicado a reflexionar sobre el papel del cine como herramienta para interpretar la realidad. Tras el encuentro, se proyectará el cortometraje que la directora codirigió con la chilena Dominga Sotomayor: Correspondencia.

Simón se suma así a una programación cinematográfica que reúne también a figuras relevantes del sector como Víctor Erice, José Luis Guerin y Mercedes Álvarez. Un reconocimiento más a la ganadora del Oso de Oro de Berlín.

Teresa Perales

Teresa Perales Cedida

La atleta paralímpica continúa ampliando su palmarés internacional. Apenas en dos jornadas de competición, Perales ha conseguido no solo la medalla de bronce en los 50 metros de braza SB2 sino que también ha obtenido la de plata en los 100 metros de espalda S2.

Los acontecimientos tuvieron lugar en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, celebrado en Kocaeli, Turquía. Ambos galardones confirman una vez más su principal referencia de la natación paralímpica europea.

Teresa sigue prolongando su trayectoria competitiva que continúa sumando éxitos internacionales más de dos décadas después de sus primeros grandes campeonatos.

Alexia Putellas

Alexia Putellas. Cedida

Una vez más la futbolista vuelve a estar entre las candidatas al Balón de Oro. No cabía duda de que la centrocampista iba a figurar entre las 30 nominadas de la edición de 2026 después de una histórica temporada.

La nueva jugadora del equipo londinense representa a España, junto a otras cinco jugadoras nacionales, buscando prolongar una racha de más de cinco Balones de Oro consecutivos para el fútbol femenino español.

Putellas, que ya fue galardonada en 2021 y 2022 con el premio, vuelve a situarse entre las principales aspirantes al galardón. El nombre de la ganadora se conocerá el próximo 26 de octubre en Londres.