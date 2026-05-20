El Foro de Incidencia de 'Las Top 100' celebra su primer encuentro internacional: une India y España en Madrid

Foto de familia en la residencia del embajador de India en España. Esteban Palazuelos

La residencia oficial del embajador de la India, Shri Jayant Khobragade, en Madrid, ha acogido este 20 de mayo un encuentro de alto impacto que tiende puentes entre el país asiático y España.

Una jornada donde la integración cultural, la diplomacia corporativa y la promoción de la educación han sido los ejes centrales para visibilizar el talento femenino global.

Este es el primer encuentro internacional del Foro de Incidencia y Liderazgo de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' —el laboratorio de ideas surgido del prestigioso ranking que promueve Magas de EL ESPAÑOL—.

Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100', y las representantes de IWA cortan la tarta con la que han celebrado este foro en presencia del embajador y anfitrión, Jayant N. Khobragade. Esteban Palazuelos

La cita ha servido nuevamente de vehículo para mantener conversaciones e intercambio de percepciones orientadas a trabajar por y para la población femenina.

No solamente se busca debatir, sino ejercer una influencia real en las agendas institucionales, uniendo a perfiles de diversos sectores para generar sinergias globales.

Tras la bienvenida y la preceptiva foto de familia, han llegado las palabras de apertura de la doctora Priya Jayant, destacada educadora, líder comunitaria y fundadora de la Asociación de Mujeres Indias de Madrid (IWA).

El papel de esta entidad resulta fundamental: proporciona una red de seguridad y una sólida comunidad para que las componentes de la diáspora india fomenten conexiones, compartan historias y preserven y celebren su rica identidad cultural en un entorno global.

Actúa, además, como una aceleradora de oportunidades, ofreciendo orientación educativa y profesional para la integración en el mercado español, al tiempo que trabaja activamente en la defensa de sus derechos y en su empoderamiento económico.

La Embajada de la India en España funciona como un respaldo institucional en esta labor, facilitando el vínculo bilateral y apoyando actividades culturales, formativas y comunitarias desde su sede.

Esto encaja con su carácter general de atender asuntos consulares y de enlace, pero se consolida también como un espacio abierto a la diversidad y al liderazgo femenino.

Las asistentes al encuentro han presenciado una danza india tradicional. Esteban Palazuelos

Como reflejo de la riqueza de sus raíces, el Foro ha estado amenizado por una muestra de danza tradicional india, un arte que une la espiritualidad y la fuerza, y del que han podido disfrutar todas las invitadas.

Los saris han dado color a una jornada que ha contado con la participación activa de Mercedes Wullich, creadora y fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', que ha pronunciado uno de sus inspiradores discursos, destacando el valor de la cooperación.

Junto a ella, figuras de la primera línea profesional y cultural como la galerista María Porto; Muriel Artabe Enríquez, Director of Strategic and Organizational Development Advisory Board de Thinkia; y Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa.

La galerista María Porto posa junto al embajador y su esposa, Priya Jayant, impulsora de IWA. Esteban Palazuelos

La cita también ha contado con la asistencia de Alicia E. Kaufmann, catedrática de Sociología en la Universidad de Alcalá de Henares; Lydia Seller Fernández, CEO de la consultora AFJ Health and Safety; Marta Esteve, fundadora y CEO de Soysuper.com; Alice Fauveau, socia fundadora de Focus on Women; Patricia Benito de Mateo, General Manager y Digital Transformation in Retail Banking & Wealth; y Marta del Olmo Rodríguez, directora gerente de HURJC, HUIE y HUGV.

La fuerza de la red global

Esta destacada representación de mujeres líderes de diferentes sectores ha dialogado abiertamente sobre igualdad, conexión multicultural y empoderamiento.

En este intercambio de ideas, culturas y experiencias reside la fuerza necesaria para comprender mejor los desafíos globales del mercado laboral y encontrar soluciones conjuntas a los problemas existentes.

Las asistentes al foro inmortalizan un exitoso encuentro en el jardín de la residencia del embajador. Esteban Palazuelos

La comunidad india en Madrid encuentra en iniciativas como este Foro de Incidencia de 'Las Top 100' un aliado perfecto para seguir expandiendo su influencia, demostrando que el liderazgo femenino no entiende de fronteras, sino de talento, compromiso y valores compartidos.