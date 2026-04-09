Del premio de Soledad Gallego al nombramiento de Concepción Campos: la agenda de 'Las Top 100'

La actualidad vuelve a poner el foco en mujeres que lideran desde distintos ámbitos —institucional, cultural, económico y deportivo— consolidando su influencia en la sociedad española.

Desde el nombramiento de Concepción Campos Acuña al frente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hasta el reconocimiento a Soledad Gallego Díaz por su trayectoria periodística, la semana deja una radiografía del talento femenino en posiciones clave.

Concepción Campos Acuña

Cedida

El Consejo de Ministros ha aprobado su nombramiento como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en sustitución de José Luis Rodríguez Álvarez, después de que su designación fuera refrendada por mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso.

La jurista Concepción Campos Acuña,propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el pasado 24 de febrero, asumirá un mandato de cinco años no renovable y ha marcado como prioridades la actualización normativa, el refuerzo de la institución, la cooperación con otros órganos y el uso responsable de la tecnología.

Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta. GTRES

La cantante emocionó a Zamora el pasado sábado 5 con una interpretación del Ave María de Gounod a la Virgen de la Soledad, en una Plaza Mayor abarrotada que se transformó en auditorio improvisado.

Acompañada por el barítono zamorano Luis Santana, que cantó el Ave María de Caccini, la soprano Ainhoa Arteta ofreció una versión llena de matices que elevó el fervor de los asistentes.

Soledad Gallego Díaz

Europa Press

La periodista ha recibido el I Premio de Ética Periodística Aurelio Martín, concedido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

El jurado ha destacado su trayectoria y su compromiso con un periodismo de calidad, basado en información veraz, contrastada, contextualizada y sujeta a las normas éticas y deontológicas de la profesión.

El galardón reconoce también su defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo, así como su influencia como referente para varias generaciones de informadores.

Paloma Escudero

Cedida

La pintora presentó en el Centro Cultural La Vaguada la exposición 'El viaje de Paloma Escudero a París y Nueva York para pintar instantes', un recorrido visual por dos ciudades icónicas a través de su mirada.

La exposición, que ha podido visitarse hasta el 27 de marzo, ha permitido al público madrileño acercarse a una artista que ha sido dos veces finalista del Premio de Pintura BMW.

Su trabajo se consolida así en el circuito expositivo de la ciudad, con una propuesta que invita a viajar sin salir de Madrid y a detenerse en esos “instantes” que suelen pasar desapercibidos.

Soledad Puértolas

Cedida

La escritora ofreció el pasado 5 de abril una entrevista a The Objective para hablar de su nueva novela

En el camping, publicada a finales de febrero. En la conversación, la autora explica que este libro nace de su etapa vital actual y dialoga con otra novela en la que lleva trabajando quince años.

En En el camping, explora la belleza de lo cotidiano, la ausencia y las pequeñas transgresiones de la vejez, con una mirada serena y lúcida marcada por la experiencia.

Alexia Putellas

Cedida

La futbolista acaba de alcanzar los 500 partidos oficiales con el FC Barcelona, el club de su infancia, una cifra al alcance de muy pocas futbolistas.

El hito llegó en un escenario simbólico: el Camp Nou y ante el Real Madrid en la UWCL, en una noche que la propia jugadora definió como “mágica” y en la que volvió a marcar para liderar a su equipo.

Su trayectoria, marcada por la tenacidad y la identificación absoluta con los colores azulgranas, la sitúa ya entre las grandes leyendas del club, a solo unos partidos del récord histórico de apariciones que ostenta Melanie Serrano.

María Dolores Dancausa

Cedida

En la junta general ordinaria de accionistas de Bankinter, celebrada de forma telemática el pasado 26 de marzo, María Dolores Dancausa quiso reivindicar el rumbo que ha marcado en la última década al frente del banco.

La presidenta subrayó que “la firme decisión de seguir siendo independientes ha sido el mayor éxito estratégico del banco desde su nacimiento hace más de 60 años”, una idea que resume su apuesta por un modelo propio en un sector dominado por las fusiones.

Su intervención llegaba tras el cierre de un ejercicio histórico para la entidad, con un beneficio récord de 1.090 millones de euros en 2025, proyectándose como una de las figuras más influyentes de la banca española.

‘Las Top 100’ en la sexta edición de Wake Up, Spain! / Wake Up, Europe!

Durante la semana del 13 al 17 de abril, el Palacio de Linares verá desfilar a algunas de las directivas más importantes del país como Ana Botín, Ana Jaureguizar, Loreto Ordóñez, Mercedes Oblanca, Patricia Ayuela, Núria Vilanova o Marta Villanueva y muchas más.

En la sexta edición de Wake Up, Spain! / Wake Up, Europe!, ellas tomarán la Casa de América para debatir, desde el poder real que ya ejercen en la empresa española, sobre crecimiento, energía, tecnología, sanidad o geopolítica.