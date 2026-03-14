La noche del viernes 13 de marzo, el
Teatro Real de Madrid acogió una velada para el recuerdo. La XIII Edición de ' Las Top 100 Mujeres Líderes' ha dejado tras de sí una estela de talento y liderazgo femenino que sólo hace pensar en la siguiente entrega del ranking.
Con un número de asistentes que rozaba el millar, la gala, dirigida por Helena Resano , presentadora de La Sexta Noticias, tuvo como protagonistas a las integrantes de la lista de 2026 , agrupadas en 10 categorías dependiendo de su ámbito de actuación.
El espectáculo sobre el escenario corrió a cargo de tres artistas musicales: Chenoa, Sole Giménez y Daniela Blasco, que con sus voces animaron la distendida cita.
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Tras un intenso periodo de candidaturas, votaciones y deliberaciones, las integrantes de la clasificación se anunciaron de forma oficial. Por supuesto, para tal ocasión las invitadas e invitados
lucieron sus mejores modelos.
Ante la cámara, modelos de Tom Ford, Chanel Haute Couture, Pedro del Hierro o Marcos Luengo.
Un crisol de creativos y de firmas que representan también una visión femenina muy concreta. A veces con fuerza, otras desde la tradición, con una mirada artística... Lo fashion muestra todas las facetas de lo que pueden significar ellas.
En la cita, así como en el día a día,
la moda va mucho más allá de lo que supone en la superficie. Cada decisión es un statement, es decir, una afirmación sentida y medida al milímetro.
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De este modo, algunos de los grandes nombres de la velada fueron posando. A veces, con un color que le hacía un guiño al evento
—ese tono entre azul y morado que tiñe el ranking—, con lentejuelas, a modo de celebración o con un esmoquin.
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Carme Artigas
La Senior Fellow del Belfer Center en la Harvard Kennedy School optó para la ocasión por un vestido de aires góticos en el que la suavidad del rosa contrastaba con la fuerza de negro.
Se trata de un diseño de María Blanco, pero, en concreto, de la colección de Tony Fernández para la creadora. En la confección, el tul es el rey.
Diego Martínez
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Marta Ruiz-Cuevas Álvarez
La CEO de Publicis Groupe en España y Portugal es una de las integrantes de 'Las Top 100'. A esta gran noche acudió con un traje negro inspirado en el clásico esmoquin firmado por Temperley London.
El dos piezas estaba complentamente adornado con abalorios de cristales, un elemento que se repitió en varios looks de la cita.
Diego Martínez
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Carla Alexander Maestre
La socia de Burns The Agency / Inferno apostó por el negro para acudir al evento. También entre 'Las Top 100' lució un elegante vestido con cuello perkins y detalles drapeados que le daban a la propuesta un corte arquitectónico. Lo firma Colville. Diego Martínez
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María Porto
La galerista, también en el
ranking, hizo una especie de mix and match con su look. En primer lugar, un escultórico vestido de Maison Mesa —según contó, inspirado en una columna—, y un bolero en rosa chicle cubierto de cristales al tono. Diego Martínez
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María Rosa Durán
La doctora en Matemáticas y profesora titular en la Universidad de Cádiz, además de investigadora, fue una de las mujeres reconocidas de la noche. Para la cita, optó por ese azul que antes se señalaba, en línea con la tonalidad que vistió también Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.
Durán lució un diseño hecho a medida por la creativa conocida como
Belúlah, que tiene su atelier en Jerez y es experta en novias e invitadas. La misma, al igual que la integrante de la clasificación, también estudió Matemáticas y son amigas desde entonces. Diego Martínez
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Maite Ramos Elías
La directora general en Iberia de NetApp, distinguida también entre 'Las Top 100' de este 2026, fue otra de las que hizo el negro su color. En su caso, con un modelo de Escada Alta Costura con un llamativo rosa satinada en su reverso, escote asimétrico y abertura en la falda.
Diego Martínez
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Elena Ordóñez del Campo
La vicepresidenta sénior y directora global de Alianzas Estratégicas en SAP forma parte de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de la XIII Edición en la categoría de 'Top 10 Exterior'.
La ingeniera se decantó por el esmoquin como su mejor aliado en la gala. En su caso, confeccionado por una diseñadora alemana, Dorothee Schumacher, que también firmaba sus zapatos, unos
kitten heels. Diego Martínez
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Ana Peleteiro
Pocas presentaciones necesita la atleta, que asistió a la gala con un vestido burdeos cubierto de pequeños cristales, escote en la espalda y mangas ligeramente acampanadas.
El
fit de la propuesta de Twenty Four Haitch destacaba su ya muy incipiente segundo embarazo. Sus joyas, de Swarovski. Diego Martínez
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Gema Herrerías
La farmacéutica, especializada en dermocosmética, rindió tributo a sus raíces sevillanas con su look, un vestido negro y una americana inspirada en las tradiciones andaluzas con flores rojas bordadas. Todo, firmado por la casa Lina Sevilla y confeccionado a medida para la ocasión.
La f
undadora y CVO de Gema Herrerías SLU también es una de las integrantes de 'Las Top 100' de este año. Diego Martínez
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Marián García García
Más conocida como Boticaria García, la divulgadora y creadora de contenido no podía faltar a la cita por diferentes razones.
La polifacética farmacéutica y nutricionista apostó también por el
made in Spain para hacer acto de presencia en el evento celebrado en el Teatro Real. En concreto, optó por un diseño en tejido brillante de lúrex de Miphai, del que destacaba su escote en la espalda. Diego Martínez
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Laura Mateo Cuadrado
Consejera de la Cámara de Comercio de España en EEUU y una de las integrantes de la categoría 'Las Top 10 Exterior', demostró que el tándem
black and white nunca falla con esta propuesta de Isabel Zapardiez que la hacía parecer una especie de princesa rockera gracias al toque de los guantes con transparencias.
El tafetán sirvió como tejido de referencia para este dos piezas con crop top con lazada y falda voluminosa.
Diego Martínez
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Carmen Salamero
Todo al negro, esa fue la apuesta de la Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moet Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia.
La directiva acudió al Teatro Real con un vestido diseñado por ella misma con un elegante escote cuadrado y manga ligeramente abullonada. Sus impresionantes piezas de joyería, así como el bolso, son de Bulgari. Su cinturón, de Loewe.
Diego Martínez
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Cruz Sánchez de Lara
La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle llevó un impontente diseño de Pedro del Hierro a una cita ineludible para ella. En su vestido, el tul y el terciopelo se fundían en blanco y azul noche.
En esta perfecta ecuación, una falda de tul y un escote bardot acompañados de joyería de Cartier: un par de pendientes de oro blanco cuajados de diamantes, esmeraldas y ónix y un anillo con la icónica pantera de la casa.
Diego Martínez
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Beatriz Medina
La directora de Recursos Laborales, Conversación y Beneficios de LVMH Perfumes & Cosmetics con un primaveral vestido amarillo de Zara y cinturón de Loewe.
Diego Martínez
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Foto de familia
La directiva Carmen Salamero posa junto a todo su equipo de mujeres en una divertida imagen a la que también se unió Fuensanta Salcedo, directora general del Gestión de EL ESPAÑOL.
Diego Martínez
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Marta López Álamo
La modelo ante los flashes mostrando sus dotes profesionales, vestida de blanco con un diseño palabra de honor y con detalle
cut-out de Meshki. Sus complementos, en línea con el detalle joya de la prenda que lució, son de Swarovski. Diego Martínez
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Aránzazu García de la Casa
La redactora jefa de Magas con una propuesta
made in Spain de Coosy. Del modelo destaca su corte a la cadera, una de las tendencias del momento, y los detalles de volantes, tanto al cuello como en la falda, distintivos de la firma. Diego Martínez
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Samary Fernández Feito
La directora general de Lujo, Estilo de Vida y Revistas en Vocento, integrante de 'Las Top 100', con un elegantísimo look de aires asiáticos y reminiscencias de los grande diseñadores de las décadas de los 50 y 60 firmado por el español Marcos Luengo.
Diego Martínez
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Charo Izquierdo
Una figura clave de la noche y de este medio. La directora de Enclave ODS y consejera editorial de Magas, además de 'Top 100 Honoraria', hizo acto de presencia en el emblemático Teatro Real con un favorecedor diseño naranja con un toque
vintage de Tot-Hom. Diego Martínez
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Sybilla Sorondo
La diseñadora española, que nació en Nueva York, estuvo presente en la gala de 'Las Top 100' con un vestido de su firma con una silueta ligera, fluida, minimalista y sofisticada. Todos estos calificativos que, sin duda, se asocian al sello de su creatividad.
Diego Martínez
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Olga Trapero
La Chief Marketing Officer en ALVIC ha vuelto a confiar una vez más en Elisabetta Franchi para su asistencia a la noche de 'Las Top 100'.
En esta ocasión, ha vestido un modelo que se ajustada a su figura a la perfección en tono tierra con escote tipo cut-out y una abertura en la falda. Diego Martínez
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Lina Smith
La directora de Nuevas Narrativas de EL ESPAÑOL y Magas optó por uno de los colores que siempre resulta un caballo ganador en estas ocasiones: el rojo. En su caso, el modelo que lució lo firmaba IQ Collection, la casa de Inés Domecq.
Diego Martínez
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Luna de Casanova y Estela Moreno
La creadora de contenido, con un diseño de Tom Ford, acompañada por Moreno, con un look de Chanel Haute Couture. Las dos apostaron por las lentejulas para celebrar el talento femenino.
Diego Martínez
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Susanna Griso
La periodista y presentadora de televisión fue una de las llamadas a la gala de 'Las Top 100'. Para la velada, optó por un diseño de Cortana con escote halter y hombros descubiertos en tejido satinado y en un tono ocre, el mismo que, adornado con destellos, tiñó su mirada en un juego de sombras.
Diego Martínez
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Sandra Ibarra
La fundadora y presidenta de la Fundación homónima se decantó por el violeta, esa tonalidad ya mencionada en referencia a la gala y, por supuesto, a las mujeres.
El diseño, que combina dos tejidos diferentes y los abalorios que adornan el cuello perkins, es de Tot-Hom.
Diego Martínez
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José Crehueras, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, y su esposa, Columna Martí.
El matrimonio fue una de las parejas más elegantes de la noche. Él, ataviado con un clásico esmoquin. Ella, también de negro con elegantes y originales detalles metalizados con su propuesta de manga asimétrica.
Esteban Palazuelos
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Macarena Martín
La fundadora de Mood The Studio y Mood Productions fue otra de las que encontró en el traje negro su apuesta ganadora de la noche. En concreto, llevó un dos piezas diseñado por José Luis Zambonino, creativo especializado en novias e invitadas, y joyas de Ignacio Torres.
Diego Martínez
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Ana Terradillos
La periodista y presentadora de televisión también le dio el "sí, quiero" al color negro. En su caso, con un distintivo modelo de Fabio Encinar, de Encinar Brand, de silueta ceñida y mangas abullonadas.
Diego Martínez
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Patricia Marco
La socia fundadora de Gravitta y directora de Desarrollo Global de Magas y Lifestyle en EL ESPAÑOL se decantó por el dúo blanco y negro, como muchas invitadas de la gala. En su caso, destacaba su falda de Purificación García, prueba de la eficacia del tándem bicolor, y las joyas que lució de Bulgari y Pomellato.
Diego Martínez
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Roberto Brasero
El presentador del tiempo por excelencia respondió también a la llamada de 'Las Top 100'. Para ello, se decantó por un esmoquin de Félix Ramiro.
Diego Martínez
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Marta Manzano
La CEO de Tesseo posó así de elegante ante las cámaras de Magas y EL ESPAÑOL con un diseño panelado que recordaba a ciertas propuestas de los años 30. El negro de su vestido se fundía con los guantes de terciopelo en un profundo verde botella.
Esteban Palazuelos
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Mercedes Wullich
La impulsora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', elegantísima con una propuesta de la línea Woman de El Corte Inglés con un llamativo detalle en la zona de la pechera y un lazo a modo de fajín.
Diego Martínez
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Pilar Dalbat
La diseñadora granadina, que vistió a Cruz Sánchez de Lara en el X Aniversario de EL ESPAÑOL, fue una de las invitadas al acto. Por supuesto, lució una creación propia donde los volúmenes con un punto minimalista, algo propio de su costura y visión de la moda, se llevaron el protagonismo.
Esteban Palazuelos
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Ana Núñez-Milara
La directora de Magas asistió al acto con un elegante dos piezas de Emporio Armani formado por chaqueta y falda de terciopelo negro con detalle de pasamanería en turquesa y estampado de estética asiática, una de las tendencias de la noche entre ellas y ellos.
La periodista lució además unos imponentes pendientes y anillo de Iñaki Torres.
Diego Martínez
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Almudena López del Pozo
La CEO de Pymar estuvo anoche celebrando el talento y el liderazgo femenino en el Teatro Real, donde se reunieron cientos de personas con la misma finalidad.
La directiva optó por un inconfundible diseño de Rabanne en el que, como no podía ser de otro modo, estaban presentes los habituales detalles metalizados de la
maison. En esta ocasión, en dorado. Diego Martínez
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Lorena G. Maldonado y Raúl Rodríguez
La periodista de EL ESPAÑOL y el redactor jefe de Lujos de Magas. Ella, con un look total black con vestido asimétrico satinado en el que destacan sus labios rojos. Él, con dos piezas de Mans Concept y joyas de Iñaki Torres.
David Morales
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Nuria Fergó
La cantante, que también estuvo presente en el X Aniversario de EL ESPAÑOL, confió una vez más en Hannibal Laguna, que también la vistió entonces.
En su propuesta de la velada del viernes 13 de marzo imperaron el negro, las transparencias y los detalles de lentejuelas.
Diego Martínez
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Jesús Reyes
El periodista y CEO de CoolHunting in Madrid también hizo ayer acto de presencia en el Teatro Real. El comunicador, especializado en moda, apostó por Maison Mesa, con un original dos piezas que, una vez más, contaba con detalles de inspiración asiática.
Además, mostró su apoyo a Lisi Fracchia, joyera que ha sido aspirante a entrar este año en 'Las Top 100', llevando sus complementos, que combinó con un
clutch de Prada. Diego Martínez
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Begoña Pérez, 'La Ordenatriz'
La creadora de contendio especializada en orden y limpieza y colaboradora de Magas fue otra de las que apostó por el azul para asisitir al Teatro Real. En este caso, Alejandro de Miguel fue el que firmaba su look, adornado con un discreto patrón de lentejuelas.
Diego Martínez