La noche del viernes 13 de marzo, el Teatro Real de Madrid acogió una velada para el recuerdo. La XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' ha dejado tras de sí una estela de talento y liderazgo femenino que sólo hace pensar en la siguiente entrega del ranking.

Con un número de asistentes que rozaba el millar, la gala, dirigida por Helena Resano, presentadora de La Sexta Noticias, tuvo como protagonistas a las integrantes de la lista de 2026, agrupadas en 10 categorías dependiendo de su ámbito de actuación.

El espectáculo sobre el escenario corrió a cargo de tres artistas musicales: Chenoa, Sole Giménez y Daniela Blasco, que con sus voces animaron la distendida cita.

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Tras un intenso periodo de candidaturas, votaciones y deliberaciones, las integrantes de la clasificación se anunciaron de forma oficial. Por supuesto, para tal ocasión las invitadas e invitados lucieron sus mejores modelos.

Ante la cámara, modelos de Tom Ford, Chanel Haute Couture, Pedro del Hierro o Marcos Luengo. Un crisol de creativos y de firmas que representan también una visión femenina muy concreta. A veces con fuerza, otras desde la tradición, con una mirada artística... Lo fashion muestra todas las facetas de lo que pueden significar ellas.

En la cita, así como en el día a día, la moda va mucho más allá de lo que supone en la superficie. Cada decisión es un statement, es decir, una afirmación sentida y medida al milímetro.

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De este modo, algunos de los grandes nombres de la velada fueron posando. A veces, con un color que le hacía un guiño al evento —ese tono entre azul y morado que tiñe el ranking—, con lentejuelas, a modo de celebración o con un esmoquin.