Córdoba reúne al liderazgo femenino que está tomando las riendas en el cambio de la economía andaluza

Imagen de grupo del IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales, celebrado en el Rectorado de la UCO. Cedida

En su novena edición, el foro ha reunido a más de 350 profesionales, directivas, emprendedoras y representantes institucionales en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, consolidando a la ciudad como referencia en la conversación sobre igualdad, competitividad e innovación.

A lo largo de la jornada se sucedieron diálogos, ponencias y mesas redondas que abordaron el papel de las mujeres en la economía desde una mirada transversal, poniendo el foco en la cooperación, el talento y la sostenibilidad empresarial como ejes de transformación.

Comenzó con la bienvenida de la presentadora Victoria Talero y la intervención del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, que destacó la importancia de generar espacios de reflexión y visibilidad para el talento femenino.

La inauguración institucional, moderada por la presidenta del FEPC, Inmaculada Pérez Figueroa, reunió a representantes clave del ecosistema público andaluz, desde el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, hasta el alcalde de Córdoba, José María Bellido y las consejeras Rocío Blanco y Loles López.

El programa continuó con mesas de presidentas de asociaciones empresariales, una ponencia central sobre liderazgo con propósito, a cargo de Carla de la Vega.

Charo Izquierdo durante su intervención en el Congreso Cedida

'Diálogos entre Mujeres Líderes' funcionó como espacio de conversación abierta sobre comunicación, transformación personal, empresa y visibilidad pública.

Allí se entrelazaron experiencias y recorridos profesionales muy diversos, pero con un denominador común: la voluntad de impulsar un modelo más innovador, humano e inclusivo.

En ese marco se inscribe la intervención de Charo Izquierdo, periodista, escritora, Top 100 honoraria y consejera de Magas, que participó en el congreso como voz experta en comunicación, medios y liderazgo femenino.

Su presencia aportó una reflexión estratégica sobre el papel de las periodistas y de las plataformas mediáticas a la hora de generar referentes, situar debates clave en la agenda pública y combatir estereotipos que aún limitan el acceso de las mujeres a espacios de poder.

La participación de Blanca Torrent, también reconocida en el ranking de las Top 100 Mujeres Líderes, aportó al congreso la perspectiva de quien vive el liderazgo desde una doble dimensión: la institucional y la empresarial.

Blanca Torrent durante su intervención en el Congreso Cedida

Como primera teniente de alcalde y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, intervino en la apertura institucional poniendo el foco en el peso estratégico del emprendimiento femenino para el desarrollo local y la competitividad de la ciudad.

Defendió que apoyar a las empresarias no es sólo una cuestión de justicia social, sino también de estrategia económica: son ellas quienes están impulsando proyectos en sectores clave, generando empleo y fijando población, especialmente en entornos rurales y en actividades vinculadas a la agroindustria.

Desde su experiencia al frente de Aceitunas Torrent, empresa familiar con varias generaciones de trayectoria, reivindicó un liderazgo arraigado en el territorio pero abierto a la innovación, la internacionalización y las nuevas formas de gestión.

El IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales se cerró bajo el lema 'Cerrar para abrir – Mujeres en escena', un guiño a la idea de que cada edición clausurada supone nuevas oportunidades de colaboración, proyectos compartidos e impacto colectivo.

La presencia de referentes como Charo Izquierdo y Blanca Torrent reforzó la vocación de este foro: ser mucho más que una cita anual, convertirse en una plataforma estable para visibilizar talento y avanzar hacia una igualdad efectiva que se traduzca en resultados medibles en la economía y en la sociedad.