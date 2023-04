Alba Herrero, CEO de recursos humanos de SAP: "Mujer preparada vale por dos"

Alba Herrero cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión de personas, manteniendo siempre un fuerte compromiso con la diversidad, la igualdad y los derechos humanos. Es, además, una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la categoría de Dirección.

Dentro de SAP, ha puesto en marcha diversas iniciativas de empoderamiento para las mujeres, tanto desde la perspectiva de competencias como de evolución y proyección profesional.

Es coautora del libro Cómo construir la experiencia del empleado (Ed. Lid), y fundadora, junto con la ESCP Business School, de un programa de Liderazgo Femenino que busca el desarrollo del talento de las mujeres, especialmente, en las carreras STEM.

Ha recibido diversos reconocimientos por su labor en la lucha por la igualdad, como el Premio Professional Diversity de Intrama, y más recientemente ha sido elegida como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes de España' por Mujeres y CIA. Además, es vicepresidenta de la Red Empresarial para la Diversidad e Inclusión de España (REDI).

Alba Herrero combina su pasión por su profesión con su otra predilección: ser madre de mellizos de 8 años. Gracias a su larga y rica experiencia profesional, ha tenido la oportunidad de viajar a países como la India o Madagascar, donde ha trabajado de la mano con asociaciones locales para mejorar la inserción socioprofesional de las mujeres países en vías de desarrollo.

Alba Herrero, 'top 100'.

La 'Top 100' responde a las preguntas de magasIN sobre referentes, consejos y curiosidades permitiendo así que, además de su trayectoria, podamos conocer también un poco de su parte más personal.

¿Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es...?

Hoy puede ser un gran día: ¡Duro con él!

¿Compartirías una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100?

Lleva siempre unas manoletinas en el bolso, no sea que te pase lo que a mí y se te rompa el tacón en mitad del escenario... Mujer preparada, ¡vale por dos!

Nombre a tres mujeres referentes para usted... ¿Por qué lo son?

Además de Mercedes Wullich y Cruz Sánchez de Lara, a las que quiero y admiro, podría decir...

Juana I de Castilla, mal llamada “La Loca”. Primera reina de esa nueva España que acababa de crearse gracias a su matrimonio. Madre de 6 hijos, mujer apasionada a la que se apartó del trono y de la vida en general por querer ser independiente, por no compartir la fe de sus padres, por querer reinar de manera distinta. Vio cómo su padre, su marido y su hijo la apartaban y encerraban por pionera. Solo ahora la historia se da cuenta de la valía de esta mujer que pagó con su vida la lucha por la libertad.

[Sara García: “No somos americanos, europeos o rusos, los astronautas somos la Humanidad”]

Clara Campoamor. Hay que ser valiente, inteligente y generosa para ser la primera, y Clara lo fue en tantas cosas… Feminista, sufragista, defensora del divorcio. No estaríamos hoy aquí sin ella.

Y Sara García Alonso, porque gracias a ella, las niñas españolas podrán soñar con ser astronautas y tendrán un referente visible que les muestre el camino.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

¿Una película? Un americano en París.

Un libro... El Silmarillion de John Ronald Reuel Tolkien.

Y una canción: Only have eyes for you en la version de Beck.

¿Una característica presente en la mayoría de las mujeres?

La fortaleza y la resiliencia.

La conciliación es…

Cosa de todos.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

¡Sé tú misma! No hay nada peor que entrar a trabajar en un sitio donde tengas que fingir ser quien no eres.

Las tres cosas en las que primero se fija cuando conoce alguien y por qué.

La sonrisa, me gusta la gente que sonríe sin miedo. La mirada, que no los ojos, dice mucho de la intención de alguien. Y, por último, el lenguaje corporal para ver si la persona está cómoda o no cuando habla conmigo.

¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

Jugar con mis hijos, un buen libro o una buena película o serie. Un baño con mucha espumita, ver el mar…

¿Un defecto ajeno que no soporta?

La falta de civismo.

Dormir es…

Algo que antes daba por sentado y que hoy es un lujo.

Una manía que la defina.

Soy un poco repelente niña Vicente, como diría el gran Rafael Azcona...

Un color que jamás se colaría en su armario es…

Yo no discrimino ni a los colores.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

Y tú, ¿de quién eres?

