Esther Bendahan, del Centro Sefarad: "La conciliación es equilibrar deseos y necesidades"

Esther Bendahan Cohen es una escritora, filóloga y columnista española de origen judío-sefardí. En la actualidad, trabaja como directora de Cultura en el Centro Sefarad-Israel, un espacio que desde 2006 persigue el objetivo de promover la tradición sefardí y acercar a las comunidades y organizaciones judías de España y otros lugares del mundo.

Doctora en Filología Francesa y licenciada en Psicología por la Universidad Complutense, se ha desempeñado como profesora y conferenciante en distintas universidades españolas y extranjeras.

Bendahan cuenta con una prolífica trayectoria centrada en las actividades culturales. Entre ellas destaca su participación en el programa semanal de TVE 2, Shalom, en el que llegó a ocupar el puesto de directora hasta el año 2010.

Es autora de Soñar con Hispania (Ed. Tantín), El secreto de la reina pers (Ed. La Esfera de los Libros), La autora (Ed. Confluencias) y el recientemente reeditado, Déjalo, ya volveremos (Ed. Seix Barral). También ha colaborado en la sección de Opinión del diario El País, y ha publicado para revistas como Mercurio, Lateral o Elle.

Comprometida con la promoción y defensa de la cultura sefardí, ha obtenido numerosos reconocimientos. Entre ellos, el Premio Torrente Ballester, o el Premio Sueño de Madrid, que destaca a los emigrantes de habla hispana que desarrollan una actividad de valor en la comunidad.

El pasado 22 de febrero, Esther Bendahan Cohen pasó a formar parte de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', una lista creada por iniciativa de Mercedes Wullich hace una década para visibilizar el talento y el liderazgo femeninos en España. En esta ocasión, la autora se cita con magasIN para compartir reflexiones y confesarnos qué referentes la guían en su trayectoria profesional.

Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

Es importante saber mirar al otro con humildad y, sobre todo, perdonar.

¿Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100?

Hace un tiempo me invitaron a Estocolmo para participar en una mesa redonda, sobre el exilio y la mujer, junto a dos escritoras suecas. Durante la charla, la gente se reía mucho y yo no comprendía por qué, pero también quería que se divirtieran con mi charla.

Me inventé que escribía un libro bastante peculiar que se inspiraba en Pecho, de Philippe Roth. Y finalmente, sí, lo escribí, pero es tan atrevido que lo he borrado de mi biografía. Ese día aprendí que todo lo que decimos tiene fuerza, tanta, que es mejor no precipitarse antes de hablar. Aunque la verdad es que conseguí que se rieran.

Nombres a tres mujeres referentes para usted. ¿Por qué lo son?

Me inspiran Rita Levi, científica superviviente de la Shoah, y Violeta Friedman, que consiguió que la legislación en España incluyera los delitos de odio. También mi madre, que emigró de Tetuán con tres pequeños, junto a mi padre, en busca de una nueva vida. Decidieron renacer en Madrid.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

¿Una película? La vida de los demás, un descubrimiento reciente. Pero también está Blade Runner, una referencia de siempre.

Un libro... Vida y destino, de Vasili Grossman.

Y una canción: Aleluya, de Leonard Cohen.

¿Una característica presente en la mayoría de las mujeres?

Ponemos siempre una interrogación detrás de cada frase.

La conciliación es…

Equilibrar deseos y necesidades.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

Mis recomendaciones son aplicar a un puesto en el que una se crea capacitada, pensar que quien la entrevista una vez también estuvo en su lugar, hablar mirándole a los ojos y contestar honestamente.

Las tres cosas en las que primero se fija cuando conoce alguien y por qué.

En primer lugar, en el lenguaje de lo aparente. Uno cuenta cosas en el vestir, en los adornos que elige… A mí me interesa saber qué me quiere contar y qué creo que cuenta en realidad. La amabilidad y la cercanía en el trato también son muy importantes. Me gusta la gente que se esfuerza por ser amable.

¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

Me dedico a leer toda la mañana del sábado. Dejar el móvil y el ordenador también es esencial para esa desconexión.

Un defecto ajeno que no soporta.

Las dobleces de las que hablaba Stendhal.

Dormir es…

Dejar al cuerpo en pausa para conectar con lo onírico.

Una manía que la defina.

No me definen tanto las manías como mis ansiedades. Tengo la necesidad de hablar cada día con mis hijos, que viven fuera de España. Igualmente, no empiezo la mañana sin dos tazas de café, doble espresso sin leche.

Un color que jamás se colaría en su armario es…

Nada se queda fuera del armario. Prefiero respetar todos los colores.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

Si la pregunta la hace el otro, uno puede aprender de sus curiosidades, así que hay que elegir bien las preguntas que hacemos. Si yo quisiera aprender sobre alguien, le diría: ¿Qué periódicos lees y qué libro estás leyendo?

