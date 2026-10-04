Paula, electricista: "La gente piensa que solo ponemos focos, yo hago armarios eléctricos y manejo máquinas elevadoras"

Empezar de cero en España puede significar también dejar atrás una profesión y buscar un camino laboral completamente diferente. Es una realidad a la que se enfrentan muchas personas que emigran a España y descubren que sus estudios no pueden homologarse fácilmente o que necesitan incorporarse cuanto antes al mercado de trabajo.

En ese proceso, los oficios técnicos se han convertido en una alternativa con numerosas salidas profesionales. Electricidad, fontanería, climatización o reformas son trabajos que requieren formación específica, pero para los que no es imprescindible pasar por la universidad y donde existe una necesidad constante de trabajadores cualificados.

Son, además, profesiones que tradicionalmente han estado ocupadas mayoritariamente por hombres. Una imagen que poco a poco comienza a cambiar con la llegada de mujeres que encuentran en estos sectores una oportunidad para desarrollar una carrera estable.

Una de ellas es Paula Bermúdez. Tiene 34 años, nació en Colombia y actualmente trabaja como electricista en Asturias.

Su historia, que contó en el diario La Nueva España, comenzó con una dificultad que comparten muchos trabajadores extranjeros: no pudo convalidar los estudios que había cursado en su país.

La única mujer electricista en su taller

Paula era técnica de control ambiental, pero al llegar a España tuvo que buscar otra alternativa profesional. Necesitaba trabajar y decidió recuperar un interés que ya tenía desde pequeña para comenzar a formarse en automatización industrial.

La elección terminó llevándola hasta Electroastur, donde realizó sus prácticas. Su paso por la empresa no terminó cuando finalizó el periodo formativo: posteriormente fue contratada y comenzó a desarrollar allí su carrera profesional.

Actualmente es la única mujer electricista en su taller, según explicaba al citado medio. Su trabajo como cuadrista consiste en tareas bastante más amplias de lo que muchas personas imaginan cuando piensan en un electricista.

"La gente piensa que ser electricista es poner focos, pero hay muchas áreas dentro de la profesión. Yo por ejemplo, hago armarios eléctricos y manejo radiales, taladros, máquinas elevadoras", detalla.

La variedad es precisamente uno de los aspectos que caracterizan su jornada. Paula describe su profesión como un trabajo en el que "todos los días se presentan cosas nuevas y diferentes".

Curiosidad convertida en profesión

Su interés por este mundo no apareció únicamente al buscar una nueva salida laboral en España. Ya desde pequeña sentía curiosidad por la electricidad, aunque en casa también existía cierta preocupación por los riesgos asociados al oficio.

"Mi papá me decía que tuviese cuidado con la corriente", recuerda. Con el tiempo, aquella curiosidad terminó convirtiéndose en una profesión. Paula ha aprendido a manejar herramientas, maquinaria y sistemas eléctricos mientras continúa adquiriendo experiencia en un entorno en el que todavía resulta poco habitual encontrar mujeres.

Su experiencia dentro de la empresa, asegura, ha sido positiva. "Yo me siento muy respaldada en la empresa, que también ha dedicado tiempo en formarme para llegar hasta aquí", reconoce.

Ese apoyo ha sido importante en un proceso que implicaba aprender un nuevo oficio y desenvolverse en un sector muy masculinizado. Para Paula, las diferencias físicas que puedan existir no determinan quién puede desempeñar correctamente el trabajo. "Obviamente, no tengo la misma fuerza que ellos, pero nosotras tenemos otras habilidades, somos muy meticulosas", asegura.

La electricista pone así el foco en otras capacidades que también resultan importantes en un trabajo técnico, desde la precisión hasta la atención al detalle.

"Tenemos que apoyarnos mutuamente, hombres y mujeres. Yo me siento muy respaldada en la empresa, que también ha dedicado tiempo a formarme para llegar hasta aquí", señala.

"Venimos de una cultura en la que las mujeres no pensamos en este tipo de trabajos, pero es un área en la que podemos estar también. No somos conscientes muchas veces de hasta dónde podemos llegar", asegura.

Por eso anima a otras mujeres a no descartar profesiones como la suya simplemente porque históricamente hayan contado con una presencia femenina mucho menor.