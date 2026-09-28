Reforma integral del interior de una vivienda. E.E.

Hasta el 30 de septiembre: la ayuda de hasta 25.000 euros para reformar paredes, fachada o tejado de una vivienda

Reformar una vivienda puede suponer un desembolso de miles de euros, especialmente cuando las obras afectan a elementos importantes del inmueble.

Para reducir parte de ese coste, el Ayuntamiento de Petrer, en Alicante, mantiene abierta una convocatoria de ayudas para la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas de su casco histórico.

El programa contempla subvenciones para realizar reformas interiores, intervenir en fachadas o cubiertas y acometer trabajos de consolidación estructural.

Ayudas de hasta 25.000 euros

Una de las dos líneas de la convocatoria está destinada específicamente a financiar obras de construcción y rehabilitación.

La subvención puede cubrir hasta el 40% de la inversión, con un límite máximo de 25.000 euros por solicitud.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran las reformas interiores, la consolidación estructural y la renovación o reparación de fachadas y cubiertas.

De esta forma, las personas que necesiten acometer una reforma importante pueden financiar parte del coste siempre que el inmueble y las obras cumplan los requisitos establecidos.

Dependiendo de la actuación, será necesario contar con la correspondiente licencia municipal o declaración responsable.

Ayudas para comprar vivienda

La segunda línea está destinada a la adquisición de viviendas y solares situados dentro del ámbito incluido en el programa municipal.

En este caso, la subvención puede alcanzar el 25% del coste de compra, con un máximo de 12.000 euros por solicitud.

Además, es posible solicitar las dos modalidades para un mismo inmueble, siempre que se cumplan las condiciones de cada una.

Al combinar la ayuda para la adquisición con la destinada a la rehabilitación, la cuantía máxima conjunta puede llegar a los 35.000 euros por vivienda.

Plazo hasta el 30 de septiembre

Las personas interesadas pueden presentar la solicitud hasta el 30 de septiembre de 2026.

Las ayudas tienen además carácter retroactivo para determinadas operaciones realizadas desde el 1 de octubre de 2025.

En el caso de las compras, pueden acogerse las viviendas o solares adquiridos desde esa fecha, mientras que en las reformas se contemplan las obras que hayan obtenido licencia municipal o declaración responsable desde entonces.

La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 100.000 euros y las solicitudes estarán condicionadas al crédito disponible.

Qué viviendas pueden acceder

Las subvenciones no pueden solicitarse para cualquier inmueble de Petrer, ya que la vivienda debe encontrarse dentro del ámbito que el Plan General identifica como Núcleo Histórico Tradicional.

Además, la convocatoria de 2026 establece que los inmuebles objeto de la ayuda deben haber sido construidos antes del año 2000.

Este requisito cobra especial importancia en las actuaciones que afectan a la fachada, la cubierta o elementos estructurales del edificio.

También será necesario comprobar si el inmueble tiene algún grado de protección, ya que Petrer cuenta con un Catálogo de Patrimonio que establece condiciones para determinados edificios.

En función de la reforma prevista, podrá ser necesario tramitar una licencia municipal o presentar una declaración responsable, además de aportar la documentación técnica correspondiente.

Quién puede solicitarla

La convocatoria está dirigida a personas físicas mayores de edad que cumplan los requisitos establecidos.

En el caso de las obras de rehabilitación o nueva construcción, los solicitantes deberán ser propietarios del inmueble o contar con la autorización del propietario si son usuarios o arrendatarios.

Para las ayudas destinadas a la compra será necesario estar en condiciones de formalizar la correspondiente escritura pública de adquisición.

Las solicitudes pueden presentarse presencialmente en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Petrer o de forma telemática a través de su sede electrónica.

Más de 60 familias beneficiadas

El programa municipal se puso en marcha en 2021 con el objetivo de favorecer la rehabilitación del casco histórico y atraer nuevos residentes a esta zona del municipio.

Desde entonces, 65 familias se han beneficiado de estas ayudas y la inversión municipal acumulada se aproxima a los 800.000 euros.

Solo durante 2025 se concedieron 16 ayudas directas por un importe cercano a los 100.000 euros.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento busca continuar rehabilitando viviendas y recuperar población y actividad en el centro histórico de Petrer.