Laura, inversora inmobiliaria: "Si compras una vivienda y no quieres heredar las deudas del anterior propietario, pide una nota simple del Registro"

Comprar una vivienda en España exige mirar mucho más que el precio, la ubicación o el estado de conservación del inmueble. Antes de firmar una compraventa es fundamental conocer también su situación jurídica, ya que sobre el inmueble pueden existir hipotecas, embargos, usufructos u otras cargas que condicionen la operación.

Precisamente sobre este riesgo ha advertido recientemente Laura Bellés, inversora inmobiliaria, en uno de sus vídeos de TikTok. La experta recomienda hacer una comprobación básica antes de comprar cualquier inmueble: solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad.

"Compraste un piso barato. Enhorabuena. Sorpresa, venía con una carga que ahora es tuya. Esto se llama una carga y es uno de los sustos más comunes para quien empieza", comienza explicando.

Detrás de una oportunidad inmobiliaria aparentemente atractiva puede haber circunstancias que el comprador necesita conocer antes de comprometer su dinero.

De ahí que el precio por sí solo no permita determinar si una operación realmente interesa.

Las cargas que puede tener una vivienda

"Una carga es una deuda o un derecho que pesa sobre el inmueble, puede ser una hipoteca anterior, deudas con la comunidad, embargos, derramas...", señala Bellés.

Aquí conviene introducir un matiz. No todas esas situaciones aparecen necesariamente en la nota simple ni todas se transmiten de idéntica manera al comprador. Por eso, además de consultar el Registro, antes de adquirir una casa deben realizarse otras comprobaciones.

La información registral sí permite conocer cuestiones esenciales sobre la situación jurídica del inmueble. Los Registradores explican que la nota simple recoge la identificación de la finca, quién figura como titular y la naturaleza, extensión y limitaciones de los derechos inscritos. También muestra las prohibiciones o restricciones registrales existentes.

"Y muchas veces, aquí va lo importante, muchas veces esas cargas no desaparecen porque cambie de dueño", advierte la inversora.

Un ejemplo es una hipoteca que todavía conste inscrita. Incluso cuando el préstamo ya se haya pagado, la carga hipotecaria no desaparece automáticamente del Registro: es necesario realizar su cancelación registral.

El documento que recomienda pedir antes de comprar

Para evitar descubrir determinadas cargas cuando la operación ya está avanzada, Bellés aconseja consultar previamente la situación registral de la propiedad. "Antes de comprar cualquier activo, hay un documento que tienes que pedir sí o sí: La nota simple del Registro de la Propiedad", explica.

"Ahí ves quién es el titular y qué cargas tiene. Comprar sin mirar esto es como comprar a ciegas y a ciegas en inversión se pierde dinero".

La nota simple tiene carácter informativo. Esto significa que permite obtener una fotografía de la situación registral del inmueble en el momento de su expedición, pero no tiene el mismo valor probatorio que una certificación registral. Esta última es el documento público que acredita fehacientemente el contenido del Registro.

Para un comprador, disponer de esa información con antelación puede ser especialmente útil. Si aparece una carga que desconocía, puede estudiar sus implicaciones, pedir explicaciones al vendedor o condicionar la operación a que sea cancelada antes de formalizar la compraventa.

Cómo pedir una nota simple por Internet

La nota simple puede solicitarse directamente a través de la sede del Colegio de Registradores. Para localizar la propiedad se pueden utilizar distintos datos, entre ellos el Código Registral Único (CRU), el número de finca registral o determinados datos registrales.

El trámite telemático tiene actualmente un coste oficial de 9,02 euros más IVA. Según informa el Colegio de Registradores, el documento se obtiene en un plazo medio inferior a dos horas.

Solicitar una nota simple en el Registro

También puede pedirse presencialmente en el Registro de la Propiedad correspondiente. Otra posibilidad es recurrir a una gestoría o a una agencia inmobiliaria para que realice el trámite, aunque estos intermediarios pueden aplicar sus propios honorarios por la gestión.

Además, es recomendable que la información consultada sea reciente. Los Registradores recuerdan que la situación jurídica de una finca puede cambiar después de que se expida una nota simple, por lo que la fecha del documento adquiere especial importancia cuando se aproxima la firma de la compraventa.

La nota simple no es la única comprobación

Consultar el Registro es un paso importante, pero no debería ser el único. Antes de comprar también conviene comprobar si la vivienda está al corriente de las cuotas de la comunidad de propietarios y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

La propia guía del Colegio de Registradores dirigida a compradores aconseja averiguar quién es el propietario, qué gravámenes existen y si el inmueble está al corriente tanto de las cuotas comunitarias como del IBI.

#notasimple #registrodelapropiedad #activosbancarios #escuelainmobiliariabancaria ♬ sonido original - LauraBelles_eib @laurabelles_eib Compró el piso. Y sin enterarse, compró también la deuda del dueño anterior. 😰 No es un caso raro, ojo. Pasa mucho más de lo que parece. Cuando empiezas miras tres cosas: precio, fotos, zona. Normal. Lo que casi nadie mira —porque no se ve, porque no sale en el anuncio, porque nadie te ha contado que existe— es lo que viaja pegado al inmueble. Las cargas. Una carga es una deuda o un derecho que pesa sobre el ladrillo, no sobre la persona. Una hipoteca anterior. Un embargo. Una afección fiscal. Y aquí está la parte que pilla desprevenida a tanta gente: no siempre se evaporan porque cambie el nombre en la escritura. A veces cambia el dueño… y la deuda se queda. Contigo. Lo bueno: esto se comprueba antes. Antes de firmar, antes de señalizar, antes de ilusionarte con el reformón. Y se comprueba con un papel. Uno. La nota simple del Registro de la Propiedad. Ahí ves quién es el titular de verdad y qué arrastra el inmueble. Cuesta poco, tarda poco, y te ahorra el susto más caro de tu carrera. Un apunte que casi nadie añade, y creo que es el que más duele: la deuda de la comunidad normalmente no aparece en la nota simple. Esa se pide aparte, al administrador. Y en pisos, por ley, respondes del año en curso y de los tres anteriores. Dos documentos. Cinco minutos. Cero sustos. Comprar sin mirarlos es comprar a ciegas. Y a ciegas, en esto, siempre acaba pagando el que no miró. 👇 📌 Guarda este reel para no olvidarte NUNCA de pedir la nota simple. 💬 ¿La has pedido alguna vez antes de firmar? Escríbeme SÍ o NO en comentarios. ⚠️ Contenido meramente formativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión personalizada. Hashtags #inversióninmobiliaria

De esta forma, el comprador puede hacerse una idea mucho más completa de la vivienda antes de firmar. Una precaución especialmente relevante cuando aparece un inmueble a un precio muy inferior al habitual y se pretende cerrar la operación rápidamente.

La recomendación de Bellés se resume, por tanto, en no dejarse llevar únicamente por una aparente oportunidad. Consultar la situación registral cuesta una cantidad reducida en comparación con el desembolso que supone comprar una vivienda y permite detectar con antelación circunstancias que pueden cambiar por completo la operación.