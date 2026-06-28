Un experto en climatización avisa: "Un aire acondicionado portátil encendido durante 10 horas al día cuesta menos de 2 euros”

Cuando llega el calor fuerte, el aire acondicionado deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad en muchos hogares. Las temperaturas altas se cuelan en las viviendas, especialmente en pisos mal aislados, áticos o casas orientadas al sol, y pasar la tarde sin refrigeración puede hacerse difícil.

El ventilador sigue siendo la alternativa más económica y accesible, pero no siempre basta. En los días de más calor, mover el aire de una habitación no consigue rebajar la sensación térmica, por lo que muchas familias recurren al split, conocido coloquialmente como pingüino, para dormir mejor, trabajar desde casa o simplemente poder estar en el salón durante las horas centrales del día.

La duda aparece al mirar la factura de la luz. ¿Cuánto cuesta realmente tener el aire acondicionado encendido durante varias horas? El creador de contenido especializado en energía @EnergiaJusta ha hecho un cálculo sencillo para poner una cifra aproximada a ese gasto.

El gasto del pingüino

Según explica, un aire acondicionado doméstico tipo split suele consumir entre 1 y 1,3 kilovatios. A partir de esa referencia, plantea un supuesto bastante habitual en verano: mantenerlo encendido unas diez horas al día, coincidiendo con el momento de más calor y con las horas en las que más tiempo se pasa en casa.

Con ese uso, el consumo diario podría situarse en torno a los 13 kilovatios hora. Después, la clave está en multiplicar esa energía por el precio del kilovatio en la tarifa contratada.

Tomando como referencia un precio medio de 0,15 euros por kilovatio hora, el resultado sería claro. "Estaríamos hablando de que mi coste del día, de tener diez horas encendido el aire acondicionado, sería de un euro con noventa y cinco céntimos", señala el experto.

Es decir, en ese ejemplo concreto, usar el split durante buena parte del día costaría menos de dos euros diarios. Sin embargo, la cifra no debe interpretarse como una regla fija, porque el consumo real cambia mucho de una vivienda a otra.

No siempre consume igual

El primer factor es la temperatura exterior. No es igual enfriar una habitación cuando fuera hay 30 grados que cuando el termómetro supera los 40. Cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura de la calle y la que se quiere conseguir dentro de casa, más esfuerzo debe hacer el aparato.

También influye el aislamiento. Una vivienda con ventanas antiguas, persianas abiertas o paredes que acumulan mucho calor necesitará más energía para mantenerse fresca. En cambio, si la casa conserva mejor la temperatura, el split trabaja menos y consume menos.

Otro punto decisivo es la temperatura elegida en el mando. Bajar el aire acondicionado a 20 o 21 grados puede parecer más eficaz al principio, pero dispara el consumo y no siempre mejora el confort. Los expertos recomiendan mantenerlo en una horquilla razonable, normalmente entre 24 y 26 grados.

Cada grado de menos obliga al equipo a trabajar más. Por eso, pequeñas decisiones como subir un grado el termostato, cerrar persianas o ventilar a primera hora pueden notarse al final del mes.

Cómo no disparar la factura

La eficiencia energética del aparato también marca diferencias. Un split moderno y eficiente puede consumir menos que uno antiguo, aunque ambos enfríen la misma habitación. Además, el mantenimiento es importante: limpiar filtros y revisar el equipo ayuda a que funcione mejor.

Otra recomendación útil es evitar encenderlo cuando la habitación ya está muy recalentada. Si se cierran persianas durante el día y se ventila por la noche o temprano por la mañana, el aire acondicionado partirá de una temperatura más baja.

El cálculo de 1,95 euros al día sirve, por tanto, como una orientación práctica. Permite entender que el aire acondicionado no siempre supone un gasto descontrolado, pero también recuerda que la factura depende del uso, del precio de la luz, de la vivienda y de la temperatura seleccionada.