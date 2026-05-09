Máximo Caballero, arquitecto, sobre las humedades en casa: "Siempre recomiendo pegar un trozo de papel de aluminio a la pared"

Las humedades pueden convertirse en un gran problema en nuestro hogar, pues, más allá de sus consecuencias estéticas, dañan la estructura del edificio, provocando el deterioro de paredes y cimientos. Además, generan un ambiente insalubre que favorece la aparición de hongos, moho y ácaros.

Por este motivo, es imprescindible actuar de inmediato ante la presencia de humedades en casa, y aunque existen numerosas técnicas que se pueden utilizar, existe un sencillo truco que ha compartido el arquitecto Máximo Caballero a través de su cuenta de Instagram (@maximocaballero.arq).

El experto es consciente de que las humedades en el hogar son un problema muy común, pero a pesar de ello habitualmente surgen muchas dudas con respecto a su origen y la mejor forma de hacerles frente. En este sentido, antes de tomar decisiones costosas, el experto insiste en entender de dónde proviene la humedad.

El truco de Máximo Caballero para detectar humedad

Máximo Caballero ha compartido con sus seguidores el pequeño truco que él mismo aplica cuando le llaman por un problema de humedades, gracias al cual puede identificar el origen del problema de forma rápida y económica.

Para realizar su comprobación solo se necesita un trozo de papel de aluminio (papel albal) y celo, además de seguir un procedimiento tan sencillo como efectivo para conocer el origen de este problema.

Concretamente, el arquitecto explica que se debe colocar el papel de aluminio sobre la pared afectada por humedades, fijándolo bien con celo para que quede completamente adherido a la misma. Se debe dejar colocado durante un par de días, sin manipularlo.

Una vez transcurridas esas 48 horas, se podrá observar la aparición de condensación o gotas de agua, lo que dará una pista clara con respecto al origen de la humedad. La clave está en observar dónde aparecen las gotas de agua.

Si las gotas aparecen por la parte exterior del papel de aluminio, es decir, por la cara visible, significa que la humedad proviene del interior de la vivienda, caso en el que se puede concluir que falta ventilación o que existe un exceso de vapor de agua.

Si, por el contrario, la condensación aparece en la parte interior del papel albal, es decir, entre la pared y el papel de aluminio, el problema de humedad viene del exterior, un problema habitualmente relacionado con la falta de impermeabilización o por filtraciones de agua.

¿Por qué es importante hacer esta prueba?

Hacer la sencilla prueba que explica el arquitecto es más importante de lo que pueda parecer, ya que identificar correctamente el origen de la humedad es clave antes de invertir dinero en soluciones o reformas.

Con este sencillo truco con un trozo de papel de aluminio y celo se pueden evitar gastos innecesarios y aplicar la solución adecuada desde el primer momento, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero.

Lo que está claro es que, antes de tomar decisiones importantes como pueden ser reformas y otras obras en casa, es preferible realizar comprobaciones sencillas como estas. De esta manera, en cuestión de apenas un par de días, se puede obtener información clave para detectar el origen del problema.

Cómo saber si tu hogar tiene problemas de humedad

La humedad puede convertirse en un gran problema que deteriora la vivienda, además de reducir el confort en su interior y que puede llevar a sufrir distintos problemas de salud, como afecciones respiratorias, enfermedades asmáticas y alergias.

Por este motivo y dado que todo el mundo quiere vivir en un hogar acogedor y confortable, todo pasa por mantener un ambiente limpio y agradable. Aunque es cierto que no conviene que el aire esté demasiado seco para evitar irritaciones en las vías respiratorias, tampoco conviene demasiada humedad.

Según los expertos, el interior de una vivienda debe tener una humedad de entre el 40 y el 60% para que haya un ambiente óptimo y saludable. Para controlar en todo momento el nivel de humedad, se puede contar con un medidor.

Más allá de poder tener esta información de primera mano con este dispositivo, existen una serie de señales que indican si una vivienda tiene problemas de humedad, entre las que se encuentran:

Manchas negras, grises o moho: si aparecen manchas de color negro o gris, o moho en cualquier lugar de la vivienda o sobre alguna superficie, es un indicativo de que existen problemas de humedad. Es habitual que aparezcan en espacios poco ventilados o con alguna fuga de agua.

si aparecen manchas de color negro o gris, o moho en cualquier lugar de la vivienda o sobre alguna superficie, es un indicativo de que existen problemas de humedad. Es habitual que aparezcan en espacios poco ventilados o con alguna fuga de agua. Ácaros y hongos: son organismos que aparecen en estancias húmedas y con poca luz, haciendo que se conviertan en un lugar insalubre.

son organismos que aparecen en estancias húmedas y con poca luz, haciendo que se conviertan en un lugar insalubre. Olores fuertes: los espacios que permanecen cerrados durante un largo periodo de tiempo y no están bien ventilados es más posible que desprendan un fuerte olor a humedad. Es un problema habitual en garajes, trasteros y sótanos.

los espacios que permanecen cerrados durante un largo periodo de tiempo y no están bien ventilados es más posible que desprendan un fuerte olor a humedad. Es un problema habitual en garajes, trasteros y sótanos. Deterioro general del hogar: una de las principales señales de que existe un problema de humedad tiene que ver con los desperfectos que se aprecian en el hogar, como pintura desconchada, muebles de madera que se pudren, manchas de salitre, azulejos húmedos o metales que se oxidan.

Una vez que se detecta la presencia de humedad por estas evidencias, podemos utilizar el truco de Máximo Caballero con papel de aluminio para conocer su origen y así poder comenzar a actuar convenientemente en función del tipo de humedad, ya que cada una requiere de un tratamiento distinto.