Aida, interiorista: "Transformé un piso de 35 m² en un espacio amplio y luminoso sin tirar paredes"

En un momento en el que el acceso a la vivienda sigue siendo complicado en España, cada vez más personas optan por pisos pequeños que, bien diseñados, pueden ofrecer mucho más de lo que parece a simple vista.

Este es precisamente el caso de un apartamento de 35 metros cuadrados reformado por la interiorista Abdrakhmanova Aida, que ha conseguido transformarlo en un espacio amplio, funcional y sofisticado sin necesidad de tirar paredes.

El proyecto partía de un gran reto: integrar en una única estancia el salón, la cocina, el dormitorio y una pequeña zona de lavandería, además de un baño completo, sin que el resultado fuese caótico. Para ello, la experta apostó por una redistribución total del espacio y soluciones a medida que permiten aprovechar cada centímetro sin renunciar al diseño.

Claves para transformar 35 m² con estilo

A la hora de abordar la reforma de un piso de dimensiones reducidas, la clave está en repensar por completo la distribución. En este caso, la vivienda se organiza en una composición lineal en la que conviven los distintos usos de forma fluida, evitando compartimentaciones innecesarias.

Uno de los principales riesgos en este tipo de espacios abiertos es que los ambientes se mezclen en exceso. Para evitarlo, la interiorista recurre al color como herramienta para delimitar zonas sin levantar muros.

Así, el salón se define con un verde empolvado que aporta profundidad y carácter, mientras que la cocina apuesta por un tono beige que se extiende por paredes, techos y mobiliario, generando una sensación de continuidad que amplía visualmente el espacio.

Además del tratamiento cromático, el proyecto se apoya en mobiliario diseñado a medida, una decisión clave en viviendas de este tamaño. Gracias a ello, se integran soluciones de almacenamiento sin saturar el ambiente, optimizando cada rincón de la casa.

En lugar de muros tradicionales, se emplean particiones ligeras, como una estructura acristalada que separa el dormitorio del resto de la vivienda. Este recurso permite mantener la privacidad sin renunciar al paso de la luz natural, algo fundamental para potenciar la sensación de amplitud.

Trucos para ampliar espacio en pisos pequeños

Más allá de la distribución y el mobiliario, hay decisiones que influyen directamente en cómo se percibe el espacio. En este proyecto, uno de los recursos más llamativos es el uso de espejos, incluso en el techo, que multiplican la luz y generan una mayor sensación de profundidad.

También se han aprovechado las limitaciones técnicas del inmueble para convertirlas en oportunidades. Por ejemplo, las instalaciones del baño quedan ocultas tras paneles, creando al mismo tiempo pequeños espacios de almacenamiento.

Acaba con los tabiques

En viviendas de pocos metros, eliminar barreras visuales es fundamental. Apostar por espacios diáfanos permite que la luz fluya y que la casa se perciba más amplia de lo que realmente es.

En este caso, la distribución abierta se combina con soluciones flexibles que permiten sectorizar ambientes sin cerrar completamente los espacios.

Limpieza visual

Otro aspecto clave es evitar la saturación. En este apartamento, cada elemento ha sido cuidadosamente elegido para cumplir una función concreta, reduciendo al mínimo el "ruido visual".

El mobiliario integrado y las líneas suaves ayudan a mantener una estética ordenada y coherente, algo imprescindible en espacios pequeños.

La importancia del orden

Por último, mantener el orden es fundamental para potenciar la sensación de amplitud. Un espacio despejado, con soluciones de almacenamiento bien pensadas, permite que la vivienda respire.

Cada objeto tiene su lugar, lo que no solo facilita el día a día, sino que contribuye a crear un ambiente más armonioso y funcional.

En conjunto, este proyecto demuestra que, con las decisiones adecuadas, un piso de 35 metros cuadrados puede convertirse en un hogar luminoso, elegante y perfectamente adaptado a las necesidades actuales.