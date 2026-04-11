Ramón Sánchez, experto en reformas: "Antes una cocina costaba menos de 10.000 euros, ahora llega a 30.000"

A la hora de planificar una reforma en el hogar una de las principales dudas que rondan la mente de los interesados pasa por conocer cuánto dinero tendrán que invertir en renovar su hogar, sobre todo dado el contexto actual en el que los precios no dejan de subir.

En este sentido, el inversor y experto en reformas, Ramón Sánchez, de Middö Reformas, ha aprovechado el podcast de 11ars Real Estate para explicar detalladamente cuáles son los costes y claves del proceso para renovar el hogar.

En cuanto a las estancias favoritas para reformar, Sánchez asegura que, aunque la gran mayoría de personas piensan en cambiar sus baños por motivos estéticos (y también por estrenarlos), la verdadera protagonista de las reformas es la cocina, a la que califica como "la joya de la corona".

Según explica el experto, la gran mayoría de las reformas se concentran en esta estancia del hogar, que, además, hoy en día, "se tiende mucho a abrir la cocina al comedor, al recibidor, a los pasillos", lo que implica la eliminación de zonas de paso. Hoy en día se busca reducir puertas y tabiques para tener un concepto más abierto.

La unificación de cocina y comedor es "la principal tendencia" desde hace años en materia de reformas del hogar, dejando de lado la distribución tradicional para centrarse en tratar de buscar espacios diáfanos.

Sin embargo, es comprensible que las personas tengan dudas con respecto a la inversión que deben realizar en este tipo de obras, pero según Ramón Sánchez, la clave se encuentra en una buena previsión y un asesoramiento conveniente.

Explica que en el caso de Middö Reformas trabajan con "tres gamas principales: la económica, la media y la premium", de forma que cada persona puede decantarse por aquella que encaje mejor en su presupuesto.

Estas gamas se diferencian principalmente las unas de las otras por "los acabados, los materiales o la iluminación", y en el caso de la premium, todo depende de "cuánto te quieras gastar".

El experto en reformas recuerda que "antes reformar una cocina costaba menos de 10.000 euros, ahora en España se dispara hasta 30.000 euros".

¿Cuánto cuesta reformar una cocina en España?

Ramón Sánchez ha explicado con cifras claras cuánto puede costar la reforma de una cocina en España en la actualidad, siendo consciente de que se trata de una de las estancias que cobra mayor importancia a la hora de hacer cualquier renovación en el hogar.

En el caso de que se apueste por una gama económica, una reforma integral que suponga la demolición e incluya suelos, muebles, alicatado, encimera, grifería, techo…, se situaría en 10.000 euros sin incluir electrodomésticos.

Para quienes quieran mejores acabados, la gama media sube a los 15.000 euros, incluyendo electrodomésticos panelables, encimeras de más alta calidad y unos acabados más elaborados, lo que supone ya una inversión notablemente superior.

En el caso del segmento premium, el experto en reformas asegura que "llega hasta los 25.000 o 30.000 euros", siendo una opción en la que el tipo de mobiliario, la tecnología que incorporan los aparatos y la personalización provocan un aumento notable del presupuesto.

¿Cuál es el coste de reformar un baño?

En el caso de los cuartos de baño, Ramón Sánchez pone el precio de salida en unos 5.000-6.000 euros de salida (más IVA) que costaría la gama más económica para un baño de 5-6 metros cuadrados.

En este precio se incluye tanto la demolición como el alicatado, la instalación, el plato de ducha, la mampara, el mueble, el inodoro, el techo aislado y la iluminación, siendo suficiente para todas aquellas personas que no buscan nada especial en esta estancia y que priorizan la funcionalidad.

Sin embargo, el salto a la gama media ya implica hacer una inversión superior, con un precio medio de entre 7.000 y 8.000 euros, y la principal diferencia con la básica radica en utilizar materiales de mayor calidad, tanto en las mamparas como en los azulejos, con platos de ducha de obra, muebles e inodoros suspendidos, iluminación LED, etcétera.

Si se busca un cuarto de baño de calidad premium, Ramón Sánchez ya habla de inversiones superiores, que llegan a situarse en torno a los 10.000-12.000 euros, en función de los materiales y acabados que cada uno prefiera utilizar.

Más allá de conocer cuánto puede costar actualmente la reforma de un cuarto de baño o una cocina, que depende principalmente del tipo de obra que se quiera realizar, Ramón Sánchez ha dejado en el pódcast mucha información interesante para toda aquella persona que se plantee hacer una renovación de su hogar.

Una de ellas tiene que ver con la importancia de destinar un pequeño fondo para imprevistos, dado que a lo largo del proceso de reforma pueden llegar a surgir algunas mejoras o problemas que haya que afrontar y que pueden encarecer el precio final.

"Siempre recomiendo tener una partida de imprevistos (5% del total)", recuerda, al mismo tiempo que insiste en la importancia de no tratar de alterar el proyecto una vez que ha comenzado, ya que los cambios tienen un gran impacto tanto en el presupuesto como en los propios tiempos de ejecución del proyecto.

Teniendo en cuenta sus recomendaciones y estimaciones de precios, es posible afrontar una reforma sabiendo aproximadamente lo que puede suponer una obra de este tipo.