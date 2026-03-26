Se esperan colas kilométricas en Zara Home para hacerse con el zapatero más bonito: las interioristas ya lo tienen en sus casas

Durante años, el zapatero ha sido un mueble secundario práctico, sí, pero poco atractivo. Sin embargo, las tendencias actuales en decoración han cambiado las reglas del juego.

Ahora, cada pieza cuenta. Y este nuevo diseño de Zara Home responde precisamente a esa filosofía: líneas limpias, materiales naturales y estética atemporal.

Olvídate de los zapateros voluminosos y poco estéticos. El orden en casa ya no está reñido con el diseño, y la firma de Inditex lo acaba de demostrar con su último lanzamiento.

La firma española apuesta por una pieza que combina madera y metal con un aire industrial muy cuidado que parece sacado de una revista de interiorismo.

Un mueble funcional que no solo organiza, sino que eleva automáticamente el estilo del recibidor, ese gran olvidado de muchas viviendas.

Capaz de cambiar el recibidor

Se trata de un banco zapatero que combina una estructura metálica en tono acero con un asiento de madera de acacia. El resultado es un equilibrio perfecto entre calidez y modernidad.

Además, no solo cumple una función decorativa. Su diseño incluye varios compartimentos inferiores que permiten organizar zapatos, cajas o accesorios, adaptándose a las necesidades de cada hogar.

Interioristas y expertas en decoración coinciden en que este tipo de muebles híbridos, a medio camino entre banco y almacenaje, son clave para mantener el orden sin renunciar al estilo.

Y es que el recibidor es la primera impresión de una casa. Apostar por piezas como esta puede marcar la diferencia entre un espacio caótico y uno armonioso.

Madera de acacia

Si hay un material que domina las nuevas colecciones de decoración, ese es la madera de acacia. Zara Home la convierte en protagonista absoluta de varios de sus diseños.

No es casualidad. La acacia destaca por su resistencia, durabilidad y un tono cálido que encaja con prácticamente cualquier estilo decorativo.

Zapatero madera de acacia y estructura metálica Zara Home. Ref 6210/077/922 Zara Home

En este zapatero, la madera no solo aporta estética, sino también funcionalidad. Soporta bien el peso, resiste el uso diario y mantiene su aspecto con el paso del tiempo.

Además del modelo con estructura metálica, la firma también propone versiones completamente en madera. Diseños más sencillos, pero igual de eficaces, que refuerzan la tendencia de lo natural.

Uno de ellos incorpora dos baldas inferiores para organizar calzado de forma visible y accesible. Otro, más compacto, se adapta a espacios pequeños sin perder capacidad de almacenaje.

Esta versatilidad es clave en viviendas actuales, donde cada centímetro cuenta y los muebles deben cumplir más de una función. Y lo mejor de todo, por un precio muy competitivo teniendo en cuenta la calidad del mueble: 169 euros.

Diseño y orden

El éxito de este tipo de piezas no es casual. Responde a una necesidad real: mantener el orden sin sacrificar el estilo.

Las casas actuales buscan equilibrio. Menos ruido visual, más armonía. Y eso pasa por elegir muebles que sumen, no que resten.

Zara Home lo tiene claro y amplía su propuesta con otras versiones igual de prácticas. Desde bancos con almacenaje oculto, perfectos para dormitorios, hasta diseños tapizados que aportan un toque más sofisticado.

Uno de los modelos más llamativos incorpora un cajón amplio tipo baúl, ideal para guardar desde zapatos hasta textiles. Otro apuesta por una estructura minimalista con balda inferior, perfecta para quienes buscan ligereza visual.

Todos comparten el mismo objetivo de facilitar el día a día sin renunciar a una estética cuidada. Porque el verdadero lujo hoy no es tener más, sino tener mejor. Y en ese contexto, piezas como este zapatero se convierten en imprescindibles.