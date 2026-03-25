Colas kilométricas en el Leroy Merlin por el invento que te ayuda a ahorrar en la factura de la luz: cuesta 11,99 euros

El precio de la electricidad en España ha experimentado importantes subidas en los últimos años, tensionando la economía doméstica de millones de hogares. Aproximadamente el 20% de las familias, lo que equivale a más de 8,5 millones de personas, no puede permitirse encender la calefacción durante el invierno debido a la pobreza energética.

Y es que, aunque ya estamos en marzo, todavía son muchas las viviendas que necesitan esa dosis de calor para poder estar cómodamente. Las temperaturas siguen siendo bajas en buena parte del país y mantener una temperatura agradable en casa continúa siendo un reto, especialmente cuando cada grado de más se traduce en euros en la factura.

En este contexto, encontrar soluciones que permitan ahorrar sin renunciar al confort se ha convertido en una prioridad. Por eso, para poder permitirnos la factura de estos últimos meses de frío, Leroy Merlin ha puesto sobre la mesa una alternativa sencilla, asequible y sorprendentemente eficaz que está generando un auténtico fenómeno en tiendas.

Rollo reflectante NOMAREFLEX de Leroy Merlin

Estos días parece que, por mucho que pongamos la calefacción, nuestra casa no llega a entrar en calor del todo. En parte, esto se debe al frío exterior, pero también a un problema habitual: la pérdida de calor a través de las paredes, especialmente en viviendas con poco aislamiento.

Aquí es donde entra en juego este invento que está revolucionando el interés de los consumidores. Se trata de un panel reflectante que se coloca detrás del radiador y que actúa como una barrera térmica, evitando que el calor se disipe hacia la pared.

Su funcionamiento es tan simple como ingenioso. Gracias a su superficie metálica de aluminio, el panel refleja el calor que emite el radiador y lo devuelve hacia el interior de la estancia, en lugar de permitir que se pierda en la estructura del edificio.

Además, incorpora una capa de espuma aislante que potencia este efecto. Esta combinación de materiales consigue que el calor se concentre mucho más en la habitación, mejorando la eficiencia del sistema de calefacción sin necesidad de aumentar el consumo.

Esto se traduce en una sensación térmica más agradable en menos tiempo. Es decir, la casa se calienta antes y mantiene mejor la temperatura, lo que permite reducir el uso continuado de la calefacción y, por tanto, el gasto energético.

Otro de los aspectos que explica su éxito es lo fácil que resulta utilizarlo. La lámina se instala directamente detrás del radiador, sin necesidad de herramientas complejas ni obras, lo que la convierte en una solución accesible para cualquier usuario.

Rollo reflectante NOMAREFLEX 5x0,5 m de Leroy Merlin.

Además, su diseño permite adaptarlo a diferentes tamaños. Puede recortarse fácilmente para ajustarse a cualquier radiador, e incluso un solo rollo puede servir para cubrir varios, lo que aumenta aún más su rentabilidad.

El precio es, sin duda, uno de sus grandes reclamos. Por solo 11,99 euros, este panel reflectante se posiciona como una inversión mínima frente al potencial ahorro que ofrece en la factura de la luz o del gas.

Según sus especificaciones, puede contribuir a reducir el consumo en calefacción hasta en un 20%. Una cifra nada despreciable en un contexto en el que cada euro cuenta y donde optimizar recursos se ha vuelto imprescindible.