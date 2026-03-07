Un experto en cocinas: "La mayoría piensa que las campanas no tiran, cuando el problema es otro"

La campana extractora es uno de los elementos más importantes de una cocina moderna, pero también uno de los más mal interpretados.

Aunque muchos usuarios piensan que una campana "no tira" porque es débil o mala, la realidad es otra: en la mayoría de casos, el problema está fuera del propio aparato y en cómo ha sido instalada o diseñada la ventilación.

Como explica el experto en cocinas Miguel Gómez a El Mueble, el fallo frecuente no está en la campana, sino en el sistema de extracción completo.

Revisar cómo se ha planteado ese sistema puede marcar la diferencia entre un aparato eficaz o uno que parece inútil. En consecuencia, es necesario explorar las causas más habituales y cómo solucionarlas, con datos de fuentes fiables y consejos prácticos.

Uno de los fallos más habituales, según Gómez, es la instalación de un tubo de ventilación inadecuado. Cuando el conducto no permite que el humo fluya correctamente, la campana pierde casi toda su capacidad de aspiración.

Otro punto clave es el diámetro y el recorrido del conducto: si se utiliza un tubo más estrecho del recomendado o con demasiados giros, la campana puede quedarse prácticamente ineficaz aunque el motor tenga potencia suficiente.

Este fenómeno no es solo estético: en términos técnicos, los conductos largos, con muchos codos o diámetros inadecuados generan resistencia al flujo de aire, impidiendo que el extractor realice su función de manera óptima.

Muchos usuarios confían en que una campana potente solucionará sus problemas. Sin embargo, como recalca Gómez, la potencia por sí sola no lo es todo.

La capacidad de una campana para extraer aire depende tanto de la potencia del motor como de la calidad de la instalación y el sistema de conductos que la conecta al exterior.

Además, existen distintos tipos de campanas: las que evacuan aire al exterior y las de recirculación. Las primeras dependen de un sistema de ventilación bien diseñado; las segundas utilizan filtros para purificar el aire y devolverlo a la cocina, lo que puede ser menos eficaz si no se mantienen correctamente.

Las campanas de recirculación, por ejemplo, requieren cambios periódicos de filtros de carbón activo y un mantenimiento regular para mantener su eficacia.

Cuando estos filtros se saturan, la sensación de falta de aire se agrava, aunque la instalación en sí esté bien hecha.

Para que una campana extractora funcione correctamente, no basta con elegir un modelo de alta potencia. Aquí te dejamos algunas soluciones recomendadas por expertos:

Revisar y optimizar el conducto de salida de aire: utiliza tubos con el diámetro indicado por el fabricante y evita tramos demasiados largos o giros innecesarios.

Evitar el uso excesivo de codos y curvas en la instalación, ya que cada uno puede restar cientos de metros cúbicos por hora de caudal de aire.

Comprobar filtros y mantenimiento: limpiar o reemplazar filtros de grasa y carbón activo según las recomendaciones para garantizar un flujo adecuado.

Inspección profesional del sistema: si tras estas acciones la campana sigue sin desempeñarse bien, es recomendable una revisión a fondo de todo el sistema de ventilación por parte de un técnico especializado.

Si estás pensando en reformar tu cocina o mejorar su ventilación, ten en cuenta estos consejos: una instalación optimizada y un mantenimiento adecuado pueden marcar la diferencia entre una campana que funciona y una que parece no hacerlo.