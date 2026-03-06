Pilar, madre de 4 hijos: "El bono social eléctrico es una ayuda tremenda, pero necesitamos más apoyo económico"

El gasto en electricidad a final de mes puede convertirse en un auténtico reto y quebradero de cabeza sobre todo en las familias numerosas y con más de tres hijos. Un contexto en el que ayudas como el bono social eléctrico pueden suponer un verdadero alivio para reducir la factura de la luz en hogares con menos margen económico.

Es el caso de Pilar Garrido, madre de cuatro hijos, que hace unos meses acudía a los platós de 'la Sexta Xplica' y 'El Programa de Ana Rosa' para explicar la situación que vive cada mes en su hogar, donde tiene que sacar adelante a una familia numerosa con un solo sueldo y en la que la ayuda del bono social eléctrico es clave, pero no milagrosa.

Una herramienta de lucha contra la pobreza energética en España, creada en 2009 y a la que hasta ahora pueden acceder de forma automática las familias numerosas, con independencia de su nivel de renta.

Sin embargo, en su última Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, el Gobierno ha manifestado su intención de reformar este descuento para priorizar a los hogares con ingresos bajos, eliminando así el acceso automático de las familias numerosas sin tener en cuenta su capacidad económica.

Este posible cambio ha reavivado la polémica en torno al bono social eléctrico y ha devuelto la preocupación entre muchas familias numerosas con ingresos medios, que temen quedarse fuera de la ayuda. No es un asunto menor, hay que recordar que en 2022 el 45 % de las familias numerosas eran beneficiarias del bono social eléctrico, frente al apenas 20 % de los hogares que accedían por criterio exclusivo de renta sin ser familia numerosa.

Un contexto de incertidumbre en el que las palabras de Pilar Garrido en su paso hace unos meses por 'El Programa de Ana Rosa' vuelven a cobrar actualidad. Esta madre de cuatro hijos ya advertía entonces del impacto que tendría para familias como la suya cualquier recorte en esta ayuda.

"El bono social eléctrico es una ayuda tremenda, no estoy de acuerdo en que se apliquen criterios de renta. Todo esto del bono social eléctrico al final surge porque la luz está carísima y si no estuviera tan cara no tendríamos este problema que tenemos y se podría llevar de otra forma. Pero actualmente que te quiten el bono social, no os podéis imaginar lo que supone al mes ese descuento".

Falta de apoyo económico

En su intervención, Garrido ponía palabras a una realidad cotidiana para muchas familias numerosas como la suya, en la que la contención del gasto es diaria y en la que reclama más apoyo económico.

"En nuestro caso solo hay un sueldo en casa y somos una familia numerosa, somos muchos en casa y tenemos unos gastos. La gente cree que las familias numerosas estamos llenas de ayudas y no es verdad. Es verdad que si te quitan un poco de aquí y de allí uno va subsistiendo pero es que estamos en un país en el que no hay niños y que se plantee quitar este tipo de ayudas...".

Y es que, la presión económica para familias como la suya no se limita a la factura de la electricidad. El encarecimiento generalizado del coste de vida en España golpea directamente a estas familias: "Estamos en un punto en el que es casi imposible salir a comprar o sacar el coche, porque las familias numerosas tenemos coches grandes y gastamos más en llenar el depósito de gasolina. A nosotros todo nos cuesta muchísimo más".

Garrido defendía entonces también su decisión de tener cuatro hijos, aunque reclamaba mayor comprensión institucional. "Tengo cuatro hijos porque yo quise y nadie me obligó pero al final yo también estoy aportando a este país y aquí son solo trabas", lamentaba.

Una realidad en la que el bono social eléctrico es una ayuda importante, pero no una solución al problema: "Yo me he tenido que descargar una app para mirar a qué hora es más barata la luz para poder poner el lavavajillas y para poder planchar. El fin de semana, que es cuando está más barata la luz, lo tengo que dedicar a mi casa en vez de dedicárselo a mis hijos, estoy perdiendo también calidad de vida", aseguraba en el programa.

"Mucha gente se piensa que las familias numerosas somos riquísimas, que vivimos en chalets enormes y no es así", concluía.