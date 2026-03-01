Alice, fontanera en Reino Unido: "Gano más que nunca haciendo un trabajo que ninguna mujer quiere"

La fontanería continúa siendo uno de los trabajos técnicos con menor presencia femenina. Diversos informes sectoriales apuntan a que el porcentaje de mujeres no alcanza siquiera el 2% y, en determinadas provincias, no figura ninguna profesional registrada en este oficio tradicionalmente masculino.

En este contexto destaca el caso de Alice Illidge, cuya historia recoge el medio Noticias Trabajo. Con solo 28 años, acumula ya alrededor de 12 años de experiencia como fontanera, una trayectoria poco habitual teniendo en cuenta la escasa representación femenina en el sector.

Tal y como sabemos a través del medio británico The Sun, Alice es natural de Reino Unido y comenzó formándose en un ciclo de Formación Profesional orientado al mantenimiento general del hogar.

Alice Illidge, fontanera. 'The Sun'

Tras finalizarlo, y siguiendo el consejo de uno de sus profesores, decidió especializarse en fontanería, pese a que muchos todavía consideran que es una profesión "para hombres".

Después de obtener su titulación y ampliar conocimientos en sistemas de calefacción, inició su carrera en una empresa del sector. Sin embargo, su situación personal cambió cuando su hija cumplió tres años. Como madre soltera, comprobó que los horarios y la falta de flexibilidad laboral hacían muy difícil compaginar el trabajo con la crianza.

Según informó el diario británico The Sun, la compañía en la que trabajaba no pudo ofrecerle condiciones adaptadas a sus necesidades familiares. Ante esta situación, optó por dar un paso al frente y emprender por su cuenta.

Así nació su propio negocio, 'Miss Plumbing & Heating', con el que rápidamente logró hacerse un nombre en Watford, la localidad británica donde reside.

Con esta iniciativa no solo ganó autonomía, sino también mayores ingresos y una organización del tiempo más acorde a su vida personal.

La joven profesional ha explicado que su intención es animar a más mujeres a incorporarse a un ámbito en el que todavía predominan los hombres.

"Quiero que sepan que existen oportunidades reales en la fontanería", ha señalado en varias ocasiones, insistiendo en que los prejuicios no deben frenar ninguna vocación.

No obstante, también reconoce que el camino ha estado extenso de obstáculos. En más de una ocasión algunos clientes han dudado de su capacidad o han preguntado directamente por "el fontanero" al verla llegar.

Ella misma admite que ha tenido que enfrentarse a comentarios sexistas a lo largo de su carrera. A pesar de ello, se muestra satisfecha con la decisión tomada.

Para gestionar su actividad, utiliza la aplicación Nextdoor, una herramienta que le permite contacta con clientes de su zona, recibir recomendaciones y organizar su agenda con mayor libertad. De este modo, puede fijar sus propios horarios y dedicar más tiempo a su hija.

Illigde asegura sentirse agradecida por el respaldo de su comunidad, que le ha permitido colaborar con otras profesionales, formar a nuevas fontaneras e inspirar a mujeres interesadas en este oficio.

Para ella, poder ejercer la profesión que le apasiona bajo sus propias condiciones es una recompensa que afirma, "no tiene precio".