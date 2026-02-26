Una pareja, sobre su método gratuito para calentar la casa sin calefacción: "Ahorramos cada mes y no pasamos frío"

Encender la calefacción para hacer frente a los días más fríos del año es casi un imprescindible en la mayoría de hogares en España. Un gesto que aunque proporciona un gran alivio en lo referente al confort dentro del hogar, también implica la correspondiente subida en la factura energética. Una consecuencia que cada vez más personas tratan de evitar mejorando la eficiencia energética dentro de sus casas, pero también aplicando soluciones alternativas como las de Katie Krejci y Ryan.

Ellos son una pareja estadounidense que han dado con la solución a sus inviernos fríos en casa. Una alternativa con la que no necesitan encender la calefacción con la que no han vuelto a pasar frío y que consiste sencillamente en aprovechar un recurso natural y totalmente gratuito: el sol.

En este caso y tal y como explican en su blog 'The Homesteading RD' de YouTube, basan su sistema en aprovechar la absorción del calor que genera el sol a través de sus propias paredes y sin necesidad de invertir en paneles solares. "Tenemos inviernos largos y brutales aquí en Minnesota, así que el calor es importante", aseguran.

La forma en la que Katie Krejci y Ryan consiguen retener ese calor del sol consiste simplemente en pintar una pared exterior de negro. Un método sobre el que dan todos los detalles en su canal de YouTube y que ya ha ayudado a muchas otras personas a reducir su gasto en calefacción durante los meses invernales.

Su idea fue construir una pared adicional orientada al sur y pintarla de negro para que absorbiera mejor la radiación solar. Además, la aislaron del exterior con un cerramiento de cristal, creando así una especie de cámara intermedia.

De esta forma, el calor del sol se acumula de manera natural en ese espacio cerrado y, posteriormente, se libera poco a poco hacia el interior de la vivienda, ayudando a templar el ambiente sin necesidad de recurrir tanto a la calefacción convencional.

Un método sencillo para el que esta pareja no ha necesitado ser grandes expertos en construcción y para el que han empleado materiales comunes. Un método al que también han agregado la instalación de aislantes térmicos en el interior de la casa, con el fin de mejorar la eficiencia energética del interior y ayudar a reducir aún más su gasto en calefacción.

Otras formas de aislar del frío

Más allá de soluciones caseras como la que proponen Katie Krejci y Ryan, existen otras medidas que pueden marcar una diferencia importante en el consumo energético durante los meses de invierno. Una de las más efectivas es reforzar el aislamiento térmico en paredes y techos, especialmente en viviendas antiguas donde las pérdidas de calor suelen ser mayores. La instalación de lana mineral, espuma proyectada o paneles aislantes en cámaras interiores ayuda a mantener una temperatura más estable sin necesidad de aumentar la calefacción.

Las ventanas son otro de los puntos críticos. Sustituir cerramientos antiguos por modelos con doble o triple acristalamiento y rotura de puente térmico puede reducir considerablemente las fugas de calor. En los casos en los que no sea posible cambiarlas, colocar burletes, sellar rendijas o instalar cortinas térmicas también contribuye a mejorar el confort interior.

Por último, pequeños gestos cotidianos pueden también tener un impacto importante: aprovechar al máximo la luz solar durante el día subiendo persianas, ventilar de forma breve pero intensa para evitar enfriar en exceso la casa o instalar termostatos programables para optimizar el uso de la calefacción. Son medidas sencillas que, combinadas, permiten reducir el gasto energético sin renunciar a una vivienda cálida.