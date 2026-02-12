Material de trabajo de un arquitecto.

Material de trabajo de un arquitecto.

Interiorismo

La ley lo confirma: los vecinos pueden denunciar y llevar a juicio al propietario que haga obras sin autorización

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal y qué consecuencias puede tener hacer una reforma sin permiso de la comunidad o del ayuntamiento.

Más información: Un arquitecto, sobre lo que hay que hacer cuando tienes humedades: “Antes de gastar en reformas, haz esta prueba”

Publicada

¿Puede un vecino llevar a juicio a otro propietario por hacer obras sin permiso? La respuesta legal en España es sí. Según información reciente, la normativa actual permite que los afectados por obras no autorizadas recurran incluso a la vía judicial para defender sus derechos.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), concretamente el artículo 7.1, regula qué tipo de obras están permitidas sin autorización y cuáles requieren consenso de la comunidad o licencia municipal, marcando así los límites para evitar conflictos entre vecinos.

En consecuencia, es necesario explicar qué dice la norma, cómo pueden actuar los vecinos ante obras sin permiso y qué consecuencias puede tener para el propietario infractor apoyándose en fuentes fiables y jurisprudencia actual.

Reforma de una cocina.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que cada propietario puede realizar obras en su vivienda o local siempre que no afecten elementos comunes, como fachadas, cubiertas o instalaciones generales, ni vulneren los derechos de otros vecinos.

Este artículo limita la libertad de obra individual para priorizar la seguridad, la estética y el bienestar del edificio y de la comunidad en su conjunto.

Si las reformas alteran estos aspectos o no cuentan con el permiso de la comunidad o del ayuntamiento, la actuación puede ser considerada ilegal.

En estos casos, la normativa vigente concede a la comunidad de propietarios herramientas para actuar y defenderse, incluso recurriendo a los tribunales si no se logra resolver el conflicto de forma amistosa.

Un terreno.

Cuando un propietario realiza obras sin la autorización requerida, los vecinos o la comunidad pueden presentar una denuncia administrativa ante el ayuntamiento donde se ubique el inmueble. Deben describir los hechos, la localización, los responsables y cualquier evidencia disponible.

La denuncia puede implicar desde la paralización de las obras hasta sanciones urbanísticas e incluso, la obligación de restaurar el estado original de la propiedad.

Estas acciones se tramitan a través del departamento municipal de urbanismo o disciplina urbanística.

Además, si la obra ilegal causa daños o perjuicios reales a otros propietarios, la comunidad puede iniciar una reclamación civil por daños y perjuicios en los tribunales, reforzando así la posibilidad de llevar el conflicto ante la justicia ordinaria.

Vivienda de estilo retro.

Si la denuncia procede, el ayuntamiento puede ordenar la paralización de las obras y exigir la restauración del estado legal anterior, tal y como señalan diversas fuentes especializadas en derecho urbanístico.

Además, el propietario infractor puede enfrentarse a sanciones económicas, que en algunas jurisdicciones españolas pueden ser cuantiosas y variar según la gravedad de la infracción.

Si el caso llega a los tribunales, un juez puede ordenar no solo la paralización de los trabajos, sino también la indemnización por daños a los vecinos afectados, especialmente si se demuestra que las obras han causado perjuicios materiales o alteraciones significativas en la convivencia.

Antes de iniciar cualquier reforma, los propietarios deben verificar si su obra requiere licencia municipal o autorización de la comunidad, para evitar problemas posteriores.

En muchos municipios, incluso las obras menores exigen una declaración responsable o notificación previa.

Si tienes dudas, es recomendable consultar con el ayuntamiento o un abogado especializado en derecho urbanístico antes de comenzar los trabajos. Esto reduce el riesgo de que se denuncie la obra y se generen conflictos legales.

Obras en una casa.

Obras en una casa.

Finalmente, mantener una comunicación clara con los vecinos y el administrador de fincas puede prevenir malentendidos y fortalecer la convivencia en la comunidad.