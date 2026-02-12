Un experto en ventanas, sobre el ruido exterior: "Siempre recomiendo pegar una lámina insonorizante en la persiana"

El ruido exterior es uno de los problemas más habituales en muchas viviendas en España, especialmente en aquellos barrios céntricos con gran actividad. El tráfico constante, las obras, la proximidad a zonas de ocio o a calles muy transitadas, son algunas de las causas más comunes de ese ruido tan molesto.

Todos estos elementos pueden convertir el descanso en casa en una misión imposible y las noches tranquilas, en horas de insomnio debido a ese exceso de ruido. Precisamente para evitarlo, contar con un buen aislamiento acústico en la vivienda es crucial.

No solo por la mejora de confort, sino que también puede llegar a ser fundamental para la salud física y mental, teniendo en cuenta que la exposición constante a ruido ambiental es una de las causas más comunes de problemas de salud en Europa.

Más allá de todo esto, un buen aislamiento en la vivienda puede ayudar a un mayor ahorro energético, mayor confort en el interior de la vivienda o incluso a evitar los problemas de humedad. Precisamente para conseguir ese aislamiento acústico de forma fácil, barata y sin necesidad de grandes obras, el experto en ventanas y creador de contenido @rola.ventanas explica en uno de sus vídeos el mejor truco para conseguirlo.

Una de las zonas por donde más se cuela el ruido exterior en muchas viviendas es el cajón de la persiana. Por eso, si vives en una calle muy transitada, con autobuses, motos y tráfico constante, este sencillo truco puede ayudarte a reducir notablemente el sonido que entra del exterior, sin necesidad de hacer una reforma.

El primer paso es bajar completamente la persiana y retirar la tapa del cajón. Una vez abierto, se coloca una lámina insonorizante específica, que suele venir con un adhesivo que facilita su colocación, como detalla el experto: "Esto viene también con un pegamento que es parecido a una tela asfáltica que se pega súper bien a las cuatro partes del cajón".

Eso sí, antes de aplicarla es importante preparar bien la superficie: "Antes de pegarlo limpiamos muy bien la superficie interior del cajón", recomienda. A continuación, se corta la lámina a medida con una tijera y se pega en todas las caras internas del cajón de la persiana: "Cortas con una tijera la medida que necesites y se pega a todos los laterales interiores de la caja donde va la persiana (frontal, superior e inferior para aislarlo completamente)".

Una vez colocada la lámina insonorizante, el último paso es volver a cerrar el cajón. Con eso, el aislamiento acústico mejora considerablemente: "Por último, volvemos a colocar la tapa del cajón y ya estaría", concluye.

Otras formas de mejorar el aislamiento acústico

Además de forrar el interior del cajón de la persiana, existen otras soluciones sencillas y efectivas para reducir el ruido en casa sin necesidad de grandes reformas. Muchas de ellas se pueden aplicar de forma fácil, con materiales baratos y un poco de maña.