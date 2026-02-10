Una ferretera explica el significado de los colores de los cascos de seguridad: "Este lo utiliza el personal de auxilio"
¿Por qué cada casco tiene un color diferente? La codificación por colores ayuda a identificar las funciones clave y mejora la seguridad en trabajos de construcción.
En un video de TikTok de la Ferretería Faloma, una ferretera explica cómo los colores de los cascos de seguridad sirven para identificar funciones en obra, como quién es responsable de auxilio o de supervisión.
Los cascos no solo protegen la cabeza, sino que también comunican roles y responsabilidades de forma visual para mejorar la seguridad.
En sectores como la construcción o la industria, la codificación por color del casco permite reconocer rápidamente a los ocupantes del sitio: desde operarios hasta técnicos, mandos o servicios de emergencia.
@somosfaloma Es muy importante conocer cuál es el significado de cada color de los cascos de seguridad. Te dejamos estos datos para que uses el indicado. ⛑️💬 #somosfaloma #cascos #cascodeseguridad #seguridad #proteccion #parati #ferreteria#viral ♬ hotel r a s p u t i n service - veggibeats
Aunque estos códigos no son leyes estrictas, muchas empresas los adoptan porque reducen errores y mejoran la coordinación. En consecuencia, ¿qué significan los diferentes colores de los cascos de seguridad?
Según explica ella misma: "Casco blanco, lo utilizan los arquitectos e ingenieros; casco gris, este lo utilizan los visitantes; casco rojo, este lo utiliza el personal de auxilio; casco amarillo, lo utilizan los operadores, maestros o instaladores; casco azul, lo utilizan los carpinteros y electricistas, y por último, casco verde, lo utiliza el personal de seguridad".
En primer lugar, el casco blanco se asocia tradicionalmente con gerentes, ingenieros, supervisores y responsables de obra, personas que lideren y coordinan las tareas. Su color facilita identificar de inmediato a quien dirige las actividades y toma decisiones.
Empresas de construcción utilizan casco blanco para distinguir a profesionales con responsabilidad sobre la seguridad y la planificación. Por ejemplo, arquitectos o jefes de obra suelen llevar este color para que todos los trabajadores los identifiquen con facilidad.
Aunque no existe una norma oficial en España que obligue a usar determinados colores, la práctica está tan arraigada que actúa como referencia visual de mando en muchos proyectos de obra y bioseguridad laboral modernos.
El amarillo es el color más común para los cascos que llevan los obreros, peones y operarios de maquinaria de obras. Su tono brillante también mejora la visibilidad, lo que es clave en la prevención de accidentes laborales.
Los cascos azules se suelen asignar a técnicos especializados, como electricistas, carpinteros y operadores mecánicos, o en algunos casos a visitantes o aprendices. Su color ayuda a diferenciarlos de la plantilla principal cuando se interactúa con equipos técnicos.
Por su parte, el verde está generalmente reservado a oficiales de seguridad, personal de higiene y servicios ambientales, y quienes pueden atender situaciones imprevistas o aplicar protocolos preventivos en el sitio.
En algunos sistemas de codificación, el casco verde también lo llevan auxiliares de primeros auxilios o personas enfocadas en aspectos de protección y salud dentro de la obra.
El casco rojo se utiliza con frecuencia para distinguir a brigadas de emergencias y personal relacionado con seguridad y respuesta ante incendios, lo que facilita su localización rápida durante incidentes críticos.
El naranja puede emplearse para trabajadores de carreteras o como casco para nuevos empleados y ayudantes, destacando su presencia en zonas de tráfico o tareas específicas.
Además, hay colores como marrón o gris que en algunos entornos señalan roles como soldadores, visitantes o funciones particulares, aunque su uso depende de las políticas internas de cada obra o empresa.
¿Son obligatorios estos códigos de colores?
Es importante destacar que no existe una normativa estatal en España que imponga este código por colores para cascos de seguridad; se trata de convenciones adoptadas por empresas y proyectos para agilizar la visualización de funciones en obra.
Organizaciones y expertos en seguridad recomiendan seguir un sistema de colores coherente dentro de cada obra para mejorar la comunicación y reducir riesgos innecesarios, pero cada empresa puede definir sus propios estándares.