La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: está prohibido tender ropa en el patio interior de tu comunidad

En España, muchos propietarios creen que pueden usar libremente patios interiores para tender la ropa, pero la realidad legal es más compleja.

Según la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la normativa comunitaria y la jurisprudencia han sentado doctrina sobre este tipo de prácticas.

Aunque la LPH no menciona literalmente "tender ropa en patios interiores", el artículo 7.1 sí establece límites claros sobre el uso de elementos comunes y la modificación de elementos arquitectónicos y servicios en un edificio.

Esto incluye las zonas comunes, como patios, cuando su uso afecta la convivencia y la estética del inmueble.

Estas restricciones son especialmente relevantes si la instalación de tendederos crea impacto visual, molestias o altera el uso de zonas comunes.

Por ello, aunque parezca algo cotidiano, el uso de patios interiores para tender ropa puede verse como una infracción de los derechos comunitarios sin la autorización expresa de la junta de propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal regula las relaciones y obligaciones dentro de las comunidades de vecinos. En su artículo 7.1, el texto legal específica que un propietario puede modificar elementos de su vivienda siempre que no afecte a la seguridad, la estética del edificio, o perjudique los derechos de otros vecinos.

Esto quiere decir que colocar cuerdas de tendedero o tender ropa de forma fija en un patio interior que es considerado elemento común, puede interpretarse como una modificación que altere el uso normal y la estética de ese espacio.

En estos casos, la comunidad puede requerir al propietario que retire las prendas o el tendedero.

Además, la jurisprudencia avala que si se altera de forma significativa un elemento común sin la aprobación de la comunidad como un patio, puede obligarse al vecino a restituir el estado original del inmueble.

Esto ocurre incluso si la modificación se realiza en espacios aparentemente privados dentro del patio.

Aunque la LPH es el marco general, hay otros factores clave para saber si realmente está prohibido tender en un patio interior. Las ordenanzas municipales de muchas ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, prohíben tender ropa visible desde el exterior, principalmente por motivos estéticos y de seguridad.

Además, cada comunidad de vecinos puede tener estatutos propios que especifican normas adicionales sobre dónde se puede tender la ropa dentro de la finca.

Si estos estatutos prohíben tender en patios interiores, la comunidad puede exigir su cumplimiento e incluso imponer sanciones.

Por ello, antes de instalar un tendedero o tender en la zona común, es recomendable revisar detenidamente los estatutos y las regulaciones municipales, además de comunicarlo o pedir autorización a la junta, para evitar conflictos legales y sanciones.

Si un propietario decide tender ropa en un patio interior sin la autorización de la comunidad, la junta de propietarios puede exigir la retirada de la ropa o el tendedero.

Asimismo, si persiste la infracción, se pueden indicar procedimientos legales basados en la Ley de Propiedad Horizontal para restaurar el estado original del espacio común.

En algunos casos, incluso se puede acudir a los tribunales para garantizar el cumplimiento de la normativa si el vecino se niega a acatar las decisiones comunitarias.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se altera de forma clara un sitio de uso común sin permiso y afecta a la convivencia en la comunidad.

Aunque no hay sanciones fijas establecidas exclusivamente por la LPH, muchas comunidades de propietarios recogen en sus estatutos multas o penalizaciones específicas para este tipo de situaciones, lo que refuerza la necesidad de respetar las reglas internas.

En resumen, la Ley de Propiedad Horizontal no contiene una prohibición explícita y literal sobre tender ropa en patios interiores, pero sí obliga a respetar los elementos comunes y la convivencia, lo que puede entenderse como una prohibición indirecta si afecta a la estética, el uso común o los derechos de otros propietarios.