Lourdes, arquitecta, sobre las casas sin calefacción: “Se sorprenden de que la vivienda se mantenga a 20 °C"

Una casa pasiva no es una vivienda cualquiera: está diseñada para consumir muy poca energía, manteniendo confort térmico en invierno y verano gracias a un aislamiento excelente, un diseño bioclimático, ventanas de alta eficiencia, hermeticidad y ventilación controlada.

Este enfoque no solamente beneficia el bolsillo, sino también al bienestar de quienes viven en ella: temperaturas estables, mejor calidad del aire interior, bajos niveles de humedad y, por tanto, mayor confort durante todo el año.

De este tipo de viviendas habla la arquitecta Lourdes Treviño para la Revista Interiores. Ella es fundadora de Freehand Arquitectura, un estudio con sede en Madrid que lleva casi veinte años elegiendo planteamientos holísticos para los espacios.

A la Revista Interiores cuenta Lourdes lo siguiente: “Una casa pasiva es una vivienda diseñada para minimizar el consumo energético sin renunciar al confort. Se basa en cinco principios: aislamiento continuo, hermeticidad, ausencia de puentes térmicos, carpinterías de altas prestaciones y ventilación mecánica con recuperación de calor, que permiten mantener una temperatura interior estable todo el año con un uso mínimo de calefacción o refrigeración”.

En consecuencia, más allá de lo que comenta esta arquitecta, resulta evidente que las casas pasivas ofrecen numerosas ventajas, tanto inmediatas como a largo plazo. En primer lugar, por el ahorro energético sustancial, en tanto que gracias a su aislamiento, ventilación eficiente y diseño inteligente, el consumo para calefacción/refrigeración se reduce drásticamente.

En segundo lugar, aumenta el confort térmico durante todo el año: se mantiene una temperatura agradable sin depender excesivamente de sistemas activos de climatización, lo que mejora la vida interior.

Igualmente, la calidad del aire y la salud mejoran por la ventilación controlada. Los materiales de construcción adecuados reducen humedades, filtraciones de polvo o contaminantes, algo especialmente importante para personas alérgicas o asmáticas.

Además, se reduce el impacto ambiental: menor consumo de energía significa menos emisones de CO₂ asociados al uso de la vivienda. Esto se alinea con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización impulsados a nivel europeo.

De la misma manera, aunque construir o certificar una casa pasiva tiene un coste ligeramente superior (se estima que un sobrecoste del 5-15% respecto de una vivienda convencional), ese gasto se amortiza con creces gracias a las facturas energéticas mucho más bajas.

Finalmente, gracias a la mayor durabilidad y al menor mantenimiento, los materiales sufren menos desgaste, lo que puede prolongar la vida útil del edificio o vivienda.

En un contexto de crisis energética, subida de precios de la electricidad y crecientes preocupaciones medioambientales, las casas pasivas ofrecen una respuesta eficaz y sostenible. De hecho, muchas viviendas en España son ineficientes: pierden calor rápidamente, requieren calefacción intensa en invierno, aire acondicionado en verano, y generan facturas elevadas.

Ante la construcción de casas pasivas, Lourdes Treviño destaca a la Revista Interiores alguna anécdota. Cuenta lo siguiente: “Lo primero que mencionan es el silencio. Después, la estabilidad térmica: muchos dicen que se olvidan de que la calefacción o el aire acondicionado existen. También destacan que duermen mejor, sufren menos alergias y perciben un aire más limpio.

"Una anécdota frecuente es la de las familias que, tras pasar un invierno casi sin encender la calefacción, nos llaman convencidas de que 'algo falla' porque la casa se mantiene en 20–21 °C de forma natural. No es magia: es física aplicada con precisión."