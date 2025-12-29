Un arquitecto, sobre las humedades en casa: "Siempre recomiendo pegar un trozo de papel de aluminio a la pared"

Las humedades en las viviendas españolas son uno de los problemas más frecuentes y, a la vez, más difíciles de diagnosticar correctamente. Afectan tanto a pisos antiguos como a edificios recientes, y no siempre se deben a un único motivo. De hecho, muchos propietarios viven durante meses, o incluso años, con manchas, olores o ventanas empapadas sin saber realmente de dónde viene la humedad.

La combinación de inviernos fríos, humedad ambiental, lluvias irregulares, edificios con aislamiento térmico inadecuado o ventilación escasa llevan a condensación, moho, manchas negras, pintura que se desprende, olor a humedad y ventanas mojadas prácticamente cada mañana.

En consecuencia, el arquitecto Máximo Caballero sugiere siempre un procedimiento simple previo al comienzo de la construcción. Se refiere a la prueba del papel de aluminio (también llamado papel albal), un método rápido, efectivo y casero para establecer si la humedad proviene del exterior o del interior de la casa.

El procedimiento es simple, tal y como cuenta en sus redes sociales: “Coloca un trozo de papel de aluminio pegado a la pared con celo y déjalo actuar durante 48 horas”. Lo que suceda en ese papel será crucial para determinar el tipo de humedad.

El arquitecto afirma que si las gotas aparecen fuera del papel, indica que la pared está seca y que la humedad proviene del interior de la casa. La condensación es la razón más común en estas situaciones; para solucionarlo, se puede aumentar el aislamiento térmico, emplear extractores o deshumidificadores, o mejorar la ventilación.

Si las gotas surgen por el interior del papel, la humedad está penetrando desde fuera, según Caballero; esto puede ser debido a la capilaridad o a la filtración. “Aquí lo más probable es un problema de filtración o impermeabilización defectuosa”, explica el arquitecto.

Esta es una forma eficaz para conocer cuál es el origen de la humedad, antes de realizar obras de cualquier tipo. Es una forma de ahorrar tiempo y dinero, y de evitar realizar intervenciones como pintar por encima o aplicar productos antimoho, sin conocer el origen del problema.

¿Por qué no sabemos de dónde viene la humedad?

Según técnicos de edificios y empresas de rehabilitación, una parte importante de propietarios confunde los tres tipos de humedad, lo que lleva a soluciones equivocadas como pintar encima o poner deshumidificadores sin resolver la causa real.

Porque muchas veces la humedad no aparece justo en el punto donde se origina. Puede deberse a recorridos internos del agua, materiales que absorben y expanden la humedad, cambios de temperatura y falsas señales como ventanas mojadas que hacen pensar en filtraciones. Incluso los profesionales, en ocasiones, necesitan cámaras térmicas o higrómetros para determinar el foco real.

¿Qué debería hacer un propietario? Entre las recomendaciones, se encuentran las siguientes: Ventilar a diario, incluso en invierno; revisar ventanas y puentes térmicos; evitar secar ropa dentro; comprobar si la humedad aumenta con la lluvia (filtración); si la mancha sube desde el suelo, sospechar de capilaridad, y acudir a un técnico si el origen no está claro.