Manuela, arquitecta decepcionada: "Siento que es un trabajo muy exigente, mal remunerado y poco valorado"

Durante décadas, la arquitectura se ha vendido como una profesión vocacional, creativa y de prestigio, lo que ha atraído a miles de estudiantes. El problema es que en muchos países se han formado más arquitectos de los que el mercado puede absorber.

Esto supone que hay muchísima competencia por cada proyecto o puesto de trabajo y esto empuja los precios hacia abajo: si alguien no acepta un sueldo bajo, hay otro que sí lo hará. A esto se le suma la alta responsabilidad, la precariedad laboral y una fuerte infravaloración social de su trabajo.

Es el caso de Manu, una arquitecta en Colombia y que confiesa a través de su cuenta de TikTok (@mramireztr) "estar arrepiento de estudiar arquitectura". Ella explica: "Me hubiese gustado saber que la vida laboral de un arquitecto era así antes de dedidir estudiar arquitectura. A mi me gusta lo que hago, y lo disfruto, pero siento que es un trabajo tan mal remunerado y tan poco valorado."

"A mi en lo personal no me gusta la construcción y mi sueño realmente no es crear una empresa en la arquitectura, y tristemente para mí, desde mi experiencia, ser constructor o empleado es la única forma de ver frutos económicos que valgan la pena", indica.

También explica lo siguiente: "Siento que este es un trabajo muy desagradecido porque es demasiado exigente, no quiero compararlo con otras carreras, cada carrera es diferente y tiene sus desafíos, pero las carreras que son creativas demandan mucho de uno. Hay otros trabajos que son un poco más mecánicos, por lo que la carga mental es menor que cuando trabajas en algo que todo el tiempo que ser creativo. Para lo que consume de uno, no hay suficientes frutos económicos".

"`Por eso es por lo que me pregunto por qué no estudié otro cosa, aunque me guste y me haga feliz, porque no se vive de la pasión. Eso no te va a pagar las facturas. Y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es imposible no compararme con personas de mi misma edad, que estudiaron otras cosas y que fácilmente se están ganando 2 o 3 veces lo que yo me gano".

"De las personas que yo conozco, están aquellos que se dieron cuenta de que con arquitectura no iban a tener lo que ellos querían a nivel económico. Esta mitad no ejerce, tiene un emprendimiento o cualquier otra cosa diferente a ser arquitecto. Y la otra mitad vive triste, se siente desdichado, explotado, siente que no le pagan lo suficiente, pero no tiene otras opciones".

El sentimiento de Manu representa a muchos otros arquitectos. De hecho, muchos sienten que tienen mucha responsabilidad para lo que se cobra, teniendo en cuenta que un arquitecto firma proyectos que cuestan cientos de miles de euros, tiene responsabilidad civil durante años y responde ante accidentes, defectos constructivos y fallos estructurales.

Sin embargo, puede estar cobrando como un administrativo medio, incluso menos que un jefe de obra o menos que técnicos de oficios especializados. Esto crea una sensación muy clara de desequilibrio entre riesgo y salario.

¿Por que muchos acaban decepcionados? Las razones más repetidas entre los arquitectos insatisfechos son: "Trabajo muchísimas horas", "cobro poco para lo que sé", "no tengo estabilidad", "el cliente no valora mi trabajo", "tengo una responsabilidad enorme"...

Por eso muchos acaban pasándose a la promotoría, gestión de proyectos, diseño comercial, urbanismo o directamente cambiando de sector.