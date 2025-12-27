Un electricista, sobre ahorrar en la factura de la luz: "Estaría tirando 30 euros todos los meses si no programo el termo"

Los precios de la electricidad en España están al alza. Aunque depende del consumo y la potencia contratada, estimaciones recientes hablan de una factura media mensual para un hogar típico en torno a 85 – 100 euros al mes. Esto supone una carga significativa en el presupuesto familiar, especialmente en meses fríos con más consumo de calefacción eléctrica.

Sin embargo, hay pequeñas cosas que podemos hacer para evitar que se dispare nuestro consumo. En este sentido, el electricista Sergio Llorente ha tomado la determinación de cerrar una de las grandes discusiones en casa sobre el ahorro de energía.

¿Es preferible dejar el termo eléctrico encendido todo el día o programarlo por bloques horarios? Ha demostrado, por medio de una práctica experimental, que la segunda alternativa posibilita un ahorro significativo en la factura eléctrica.

#electricista #termo ♬ sonido original - instalacionesllorente @instalacionesllorente Analizamos termo eléctrico en 24 horas encendido y 24 h programado en 3 tramos de 3,3,y 2 horas . La@Segunda gráfica se suma a la primera . Mira el resultado cualquier consulta por el canal de insta #electrician

Llorente ha empleado un medidor de consumo y un termo de 80 litros para aclarar la duda. El análisis se ha fundamentado en dos pruebas, según explica en un video de su cuenta de TikTok @instalacionesllorente. La primera prueba consistió en que el aparato funcionara sin interrupciones durante 24 horas; la segunda, en programar su encendido a lo largo de tres fracciones horarias, sumando un total de 7 horas.

El primer escenario, con el termo funcionando las 24 horas, presentó un consumo de 11,228 kWh, que se tradujo en un gasto diario de 1,68 euros, calculado a una tarifa de 0,15 euros por kWh. La temperatura del agua se mantuvo con tres picos de trabajo, según lo indicó el medidor.

En contraste, al programar el termo para que operara solamente en intervalos de tiempo determinados, la utilización se redujo a 3,745 kWh, con un coste de solo 0,56 euros. Esto no solo significa que se ahorraron más de un euro en un día, sino que también se eliminó uno de los picos de consumo.

El electricista, con 30 años de experiencia en la industria, sostiene que su prueba es válida. "Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen las matemáticas", afirma en su video, donde rememora que hace un año había anticipado este mismo resultado y que ahora ha presentado evidencia.

Además, la conclusión de Sergio es que "en mi caso concreto, estaría tirando 30 € todos los meses si no lo programo". En consecuencia, el uso correcto del termo eléctrico es clave para ahorrar energía, y, sin embargo, es uno de los electrodomésticos que peor se gestiona en los hogares. No por potencia, sino por cómo y cuándo se utiliza.

Sin embargo, ¿por qué el termo consume más de lo que parece? El termo eléctrico no solo gasta cuando calienta el agua, sino cada vez que tiene que mantenerla caliente. Si está encendido todo el día, entra en funcionamiento una y otra vez para compensar la pérdida de calor del depósito, aunque no abras el grifo en horas.

Esto hace que pueda representar hasta el 15-20% del consumo eléctrico de una vivienda, especialmente en casas con varias personas. De esta forma, programarlo bien es el gran truco de ahorro porque permite que el termo funcione solo en horas valle, cuando la luz es más barata y evita que esté calentando agua durante la noche o cuando no hay nadie en casa.