Un arquitecto publica un alquiler de un piso por 1.000 € en Madrid y pasa esto: "Algunos ofrecían más dinero"

En los últimos años en España, los precios del alquiler han subido de forma significativa, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. De hecho, en barrios céntricos, el alquiler puede comer una parte enorme del salario mensual de una persona.

Esto dificulta especialmente a jóvenes, personas con rentas bajas o familias a acceder a una vivienda digna. En consecuencia, se podría decir que el mercado del alquiler está totalmente colapsado, es decir, la oferta y la demanda están muy desequilibradas: hay muchos más inquilinos buscando vivienda que viviendas disponibles, y eso genera grandes consecuencias negativas.

En consecuencia, Edu Saz publica un video de YouTube del canal donde el creador comparte una experiencia personal al intentar alquilar un piso en Madrid, la cual generó más de 1000 contactos en una semana, evidenciando este colapso del mercado de alquiler en la ciudad.

PUBLICO un piso EN ALQUILER y sucede ESTA LOCURA 💥

Edu Saz explica en el video que ha publicado un anuncio en internet para alquilar un piso de un familiar en Madrid y que, a pesar de no poner el número de teléfono y pedir que le contacten por el chat, en tan solo una semana ha tenido más de 1000 contactos de personas interesadas.

Concretamente, su anuncio hablaba de alquilar un piso en algo menos de 1.000 euros en un barrio de Madrid, siendo un piso de dos habitaciones exterior de unos 60 m².

Y en la descripción, Saz explica que pide a los interesados que le escriban con algo de información (cuántos serían, nombres de cada uno, profesión, antigüedad, tipo de contrato, ingresos...).

Su sorpresa viene cuando ve que llega una avalancha de contactos que no cesa con los días y que no para de recibir mensajes de personas prácticamente desesperadas porque les alquile la vivienda. "He tenido mensajes de personas que literalmente ofrecían más dinero o que ofrecían pagos por adelantado", explica el arquitecto.

Saz hace hincapié en el hecho de que hay que tener mucho cuidado porque la desesperación te puede hacer que envíes dinero a alguien que a lo mejor ha publicado un anuncio falso.

De la misma manera, si tú eres el propietario y vas a alquilar tu vivienda, lo mejor es que hagas las cosas bien, quedando en persona, "con un contrato de por medio, con un seguro y cobrando un precio normal de mercado o ligeramente inferior".

La reflexión de Edu Saz ante esta situación es la siguiente: "Como inquilino que he sido yo no puedo más que alarmarme porque os prometo que me pongo en el papel de esas más de 1000 personas que me han escrito, que la mayoría eran parejas o familias de tres o cuatro miembros."

La situación ya se veía venir y así lo explica el experto: "Yo creo que no hubo ni un solo profesional del sector inmobiliario que no alertara de lo que iba a ocurrir cuando hace 2 años, si no me equivoco en 2023 cuando se publicó la Ley de Vivienda que ya os digo que la deberían de llamar la ley sin vivienda".

"Es una ley dedicada a atacar precisamente la oferta y criminalizar a los propietarios. Y lo que es mucho peor que esto es lo que la gente no se da cuenta: es una ley que, bajo el falso pretexto de proteger a los vulnerables."

"Lo que hace es todo lo contrario, protege sí a las personas que son okupas o inocupas profesionales y deja desamparados a miles de familias con hijos, con personas dependientes, con bajos ingresos."

El arquitecto lo deja claro: "La situación actual del mercado del alquiler es que está totalmente colapsado. Hasta aquí nos han traído los políticos y no hay ninguna intención política por ningún sitio de acabar con esto, más bien de hecho de lo contrario".