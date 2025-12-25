Un fontanero explica cómo ha facturado más trabajando menos tiempo: "Puedo estar parado si quiero"

En el ámbito de las instalaciones y reformas en España, la profesión de fontanero es una de las más solicitadas. En los años recientes, su especialización y volumen laboral han aumentado significativamente. Por lo tanto, en la actualidad, ejercer como fontanero puede ser una ocupación que permita vivir con dignidad.

El fontanero Emanuele explica a través de sus redes sociales (@ema.fontanera.val), cómo ha conseguido subir su facturación (o al menos mantenerla) trabajando menos: "Este último mes de noviembre quise hacer un experimento trabajando 4 días a la semana, de trabajo físico. He trabajado o de martes a viernes, o de lunes a jueves".

"Y el día que no he trabajado lo he usado para arreglar la furgo, ir a por material, arreglar el almacén y este tipo de cosas, porque a veces no me ha dado tiempo. Si no es así, el sábado por la mañana lo tengo que dedicar a hacer facturas, las citas con los clientes, arreglar el material y al final, se va otro día más, y voy a descansar solo un día a la semana. No puede ser, ya he trabajado 12 horas al día".

"Así que quise hacer este experimento, y la verdad es que bien. Al final resulta que he subido la facturación con cuatro días de trabajo, con 12 horas de trabajo, y descansando este día haciendo solo cosas de logística, nada más".

"Los últimos dos meses han sido fundamentales porque me he dado cuenta, que hoy he estado arreglando la contabilidad, que he facturado casi como el trimestre entero, es decir, en dos meses he facturado lo que normalmente facturo en 3 meses, así que me queda el mes de diciembre que puedo estar parado sin hacer nada, cosa que es un lujo que no puedo hacer porque hay que acudir a los clientes, pero la verdad que muy bien, estoy muy satisfecho".

El trabajo que realiza a diario este profesional pone de manifiesto que la fontanería es una de las ocupaciones más imprescindibles en la vida moderna, como lo explica este experimentado fontanero. No es un hecho extraordinario, no se llama a un fontanero "una vez cada diez años", sino que se acude a este tipo de profesionales para problemas con termos, calefacción, fugas, grifos, llaves de paso, desagües, atascos, radiadores y sanitarios...

En consecuencia, conocer a un buen fontanero es mucho más importante de lo que parece. No se trata solo de alguien que arregla fugas: es un profesional clave para el buen funcionamiento, el ahorro y la seguridad de cualquier vivienda.

La realidad de Emanuele es un ejemplo de que la fontanería es un oficio muy demandado y con poco relevo generacional. Esto hace que encontrar uno bueno, serio y profesional sea aún más valioso porque: tiene agenda llena, sabe resolver rápido, trabaja bien y no “experimenta” y, sobre todo, no desaparece ni da presupuestos inflados.

Tener en tu lista telefónica a un buen fontanero no es un lujo: es un pilar básico del mantenimiento de una vivienda. Te aporta seguridad, ahorro, tranquilidad y la certeza de que, cuando algo falle, tendrás a alguien profesional, honesto y eficaz para solucionarlo.