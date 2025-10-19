Leonardo DiCaprio (50) y su espectacular mansión en Ibiza: 12 suites y un alquiler de 120.000 euros por semana

Leonardo DiCaprio, el célebre actor pronto cumplirá 51 años, ha vuelto a acaparar titulares por su escapada a Ibiza. Esta vez no solo por su presencia, sino por la lujosa mansión que habría alquilado: tres plantas, 12 suites y un coste de 120.000 euros por semana.

Algunos medios han desvelado esta información, detallando que la propiedad estaba ubicada en una zona privilegiada de la isla. En consecuencia, ¿qué se sabe sobre esta mansión, por qué ha generado tanto revuelo y cómo encaja en el estilo de vida de una de las estrellas más reconocidas de Hollywood?

La residencia al detalle arquitectónico de esta mansión es sobresaliente. Con tres plantas, cada una diseñada con esmero, el inmueble alberga 12 suites independientes. Cada habitación incluye baño propio y vistas exclusivas, lo que la convierte en una de las residencias más completas en renta vacacional de la isla.

Entre los espacios comunes destacan salones amplios, comedores elegantes y zonas exteriores con piscinas y jardines bien mantenidos. Los acabados interiores se mencionan como de primera calidad, con materiales nobles y equipamientos de alta gama. Se dice que la propiedad combina lo clásico y lo contemporáneo con gran armonía.

Además, la localización es clave: está ubicada en una zona privilegiada de Ibiza, con privacidad garantizada y acceso a servicios de lujo. Algunos medios sitúan la mansión en la zona de Es Cubells, muy valorada entre personalidades del mundo artístico.

El dato más llamativo es el precio semanal de 120.000 euros, cifra que pocos alquileres vacacionales en Ibiza alcanzan. Este precio la sitúa entre las casas más exclusivas de la isla.

Para comprar, en Ibiza otras propiedades de lujo pueden superar los 50.000-80.000 euros por semana, pero pocas llegan al nivel de esta mansión de tres plantas. Tal cifra refleja no solo su tamaño, sino los servicios, el mantenimiento y la reputación que conlleva.

El interés mediático por esta mansión también se basa en el hecho de que DiCaprio combina esta vida lujosa con su activismo ambiental, lo que puede despertar críticas o reflexiones sobre coherencia entre estilo de vida y compromiso ecológico.

La estancia de DiCaprio en Ibiza ha estado marcada por apariciones junto a su pareja, la modelo Vittoria Ceretti, y amigos cercanos. El actor es conocido por equilibrar su vida de estrella con un perfil reservado, pero tratar de alojarse en una mansión de este nivel lo posiciona en una categoría de lujo extremo que no pasa inadvertida.

La propiedad ofrece unas vistas de 360º al Mediterráneo, varias piscinas infinitas y jardines tropicales amplios, así como un gimnasio bien equipado. También se cree que las habitaciones tienen camas tipo "super king size", así como unos comedores acristalados frente al mar y terrazas diseñadas para el descanso.

La mansión en la que se queda Leonardo DiCaprio en Ibiza (tres plantas, 12 suites y 120.000 euros por semana) representa un símbolo de lujo extremo en las Islas Baleares. Aunque los detalles exactos de su interior no se han publicado, los datos que se conocen plantean un escenario fascinante.

Desde Telecinco se subraya que el precio de esta vivienda la sitúa "entre las viviendas más exclusivas" de la isla, y que el mantenimiento, el nivel de servicios y la discreción que exige esa clase de propiedad justifican, en parte, esa tarifa.

Además, este tipo de mansiones privadas suelen ser escenario frecuente de fiestas de lujo y eventos de marca. En este caso, hay reportes de que DiCaprio habría participado en eventos exclusivos durante su estancia en Ibiza, aunque estos detalles no siempre se pueden verificar en su totalidad.