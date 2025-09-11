Álvaro Toledo, experto en decoración: “Si quieres renovar tu cocina sin reformas esta técnica es mi favorita”

La cocina es uno de los rincones de la casa más importantes, centrales y funcionales. Sin embargo, en España buena parte de las viviendas superan los más de 40 años según Idealista y muchas de sus cocinas necesitan de una reforma para adaptarse a las necesidades actuales.

Según el portal de Habitissimo, el precio mínimo de una reforma oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros, dependiendo del tamaño, los materiales y el tipo de intervención.

La realidad es que no todas las familias pueden lanzarse a una reforma integral. Entre el presupuesto, el tiempo y el estrés que conllevan las obras, muchas veces acabamos posponiendo ese lavado de cara de la cocina indefinidamente. Pero la realidad es que transformar la cocina no siempre requiere tirar tabiques ni grandes gastos.

A veces, basta con unos pocos cambios bien pensados para darle un aire nuevo y convertirla en el espacio acogedor y práctico que buscamos. Esto es precisamente lo que propone el experto en decoración Álvaro Toledo en uno de sus vídeos de TikTok de @planc.home.

A través de ideas sencillas pero con mucho impacto, anima a mejorar la cocina sin necesidad de obras, especialmente si se vive de alquiler o con un presupuesto limitado.

El primero de los consejos de este experto en decoración es uno de esos detalles que, aunque pueden parecer menores, transforman la cocina a simple vista: "Si tienes una cocina normal y blanca pero tienes unos tiradores feos o están desactualizados, cámbialos por unos más sencillos, más actuales y marcarán mucho la diferencia". Estos pueden modernizar por completo unos muebles sin vida.

Otro cambio pequeño con gran efecto es la iluminación. Toledo lo tiene claro: "Cambiar las lámparas o los focos que tengas. Simplemente con cambiar los típicos focos de cocina por una lámpara más actual o más estética hace también una gran diferencia".

Y va más allá, proponiendo incorporar incluso elementos menos convencionales: "Siguiendo con la iluminación, creo que queda muy bien en una cocina añadir una lámpara de cualquier estilo".

Y es que, a pesar de que las cocinas son sitios asépticos y muy orientados a la elaboración de platos, una simple lámpara en este espacio "le da un toque de calidez que va a hacer que se vea mejor".

Cocina moderna.

Ese concepto se refuerza con otra de sus recomendaciones más rompedoras: añadir cuadros artísticos y no relacionados con la temática de cocina. "Los cuadros no pueden faltar. Los cuadros que pondrías en el resto de la casa, sin necesidad de que sea un cuadro de cocina como tal, hace que le aportes esa intencionalidad y ese toque de diseño", afirma.

Y si el espacio es limitado, su consejo final es tan práctico como estético: "Jugar con las cosas que ya tienes en la cocina. Por ejemplo, si ya tienes poco almacenamiento, colocar a la vista las sartenes y las ollas o también jugar con ingredientes como frutas o verduras y crear bodegones". Una forma de unir funcionalidad y estilo sin gastar ni un euro.