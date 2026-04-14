Tres reglas básicas para decorar tu casa con personalidad: juegos impares, el 60-30-10 y el trío clave

Existe una sensación generalizada de que la tendencia en decoración —así como en moda y belleza— es que no hay tendencia. Y es verdad, al menos en parte. Tras años con el público aferrado al minimalismo, parece que ha llegado la diversidad al mercado.

Eso confirmaba hace apenas unos días a este vertical Alicia García, directora de Casa Decor, plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida: "Se están haciendo entornos más humanos, pensando en quien los va a habitar".

Además, destacaba que cuando comenzaron, en 1992, España era mucho más gris que ahora, que oscila hacia sus raíces mediterráneas. De esta forma, el color pasa a formar parte del ADN del hogar y, según la experta, "lo hacemos de manera muy natural".

Para integrar estas nuevas —no tan nuevas— ideas en casa y acertar, es conveniente tener en cuenta algunas reglas relativas a la decoración. Sin duda, hay muchas claves que llevan esa marca personal de la vivienda un paso más allá, pero se puede empezar por tres conceptos básicos:

El juego del impar

Puede que las amantes de las flores sepan un poco de esta técnica. En los ramos, cuando se incluye alguna variedad que predomina sobre las demás por su tamaño, se tiende a incluir en número impar. Por ejemplo, si se meten rosas, peonías u hortensias, siempre se tienden a incluir tres o cinco.

¿A qué se debe esta decisión? Los conjuntos que se agrupan de esta forma, especialmente en tríos, tienden a verse más equilibrados. Por lo tanto, el resultado a la vista será más armónico.

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Seguro que si piensas en alguna composición que tengas en mente, descubres que se ha planteado de esta manera. Visualiza una mesita de noche; encima, un libro, un jarrón y una vela. Un grupo de tres cuadros de diferentes tamaños o de cojines que le den un punto de color a un sofá en tonos neutros.

La clave es que haya relación en el conjunto sin que una pieza sea copia de la otra.

60-30-10

Y no, afortunadamente no se trata de medidas imposibles que ponen el foco en el cuerpo de la mujer. En este caso, los números atienden a las proporciones de la paleta cromática que inunda el hogar.

Pensar en una casa sólo de paredes blancas puede resultar apetecible. Es sencillo, funciona sí o también, aporta mucha luz y se puede jugar luego con objetos de decoración para aportar ese toque de color más personal.

Sin embargo, se puede apostar por pintarlas de diferentes colores, utilizar papel o, por supuesto, meter esas notas mediante muebles con más presencia.

Para que todo funcione, la fórmula mágica está en la receta del 60-30-10. ¿Y qué quiere decir la combinación de estos números? El primero responde al tono predominante; el segundo, al secundario; y el tercero, a ese extra.

Jarrón grande de porcelana Lin de Westwing. Su precio es de 29,99 €. Westwing

Lo habitual es utilizar alguna propuesta de base que dé mucho juego. Esto se suele traducir en un neutro: beis, blanco, algún gris claro, crema... Después, algo más subido; y por último, el acento.

Sin embargo, hoy en día esta idea queda algo diluida por tendencias decorativas como el dopamine core o cluttercore.

Otro trío

Y sin comprometer relación alguna. Se trata de la combinación de formas, alturas y texturas. Para comprender el efecto, se puede emplear de nuevo uno de los ejemplos anteriores.

De nuevo, piensa en una mesita de noche. En ella está el libro, la vela y el jarrón. Imagina, por un momento, que estos dos últimos objetos fueran de la misma medida o del mismo tono. ¿Hay algo que chirría, verdad? Pierde gracia el juego.

A diferencia de esta situación, si se da la mezcla que se propone, todo se vuelve un poco más interesante. Piezas altas y bajas, líneas limpias y ángulos rectos que se pierden en las curvas adyacentes, superposiciones de texturas...

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Como truco, resulta interesante pensar en el espacio por capas. Este consejo es sencillo para aquellas que se manejen con herramientas de diseño como Photoshop o Illustrator, pero también con otras más accesibles para crear collages. La finalidad está en conseguir crear dimensiones.

Una de los detalles más interesantes de estos consejos es que no es necesario invertir demasiado para conseguir unos resultados dignos de Pinterest. O mejor aún, que encajen con lo que buscas.

Probablemente, puedas darle un aire innovador a tu casa y hacerla mucho más interesante con cosas que ya tengas. Sólo necesitas reubicar algunos objetos, cambiar algún marco o añadir un candelabro del rastro que le dé altura a esa vela rizada que sólo ve la luz cuando esta se va.