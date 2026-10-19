Cristina Fernández, cocinera, y una lasaña de atún y mozzarella. E.E.

Cristina Fernández, cocinera: "Parece lasaña, pero es una receta más sana con 2 huevos, atún, tomate y mozzarella"

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La lasaña es uno de los platos más populares de la cocina italiana. Su combinación de pasta, salsa, queso y distintos rellenos la convierte en una opción muy apreciada, aunque su preparación tradicional suele requerir bastante tiempo.

Por suerte, existen alternativas más rápidas que permiten disfrutar de una receta similar sin necesidad de utilizar placas de pasta. Algunas incluso se preparan con ingredientes que solemos tener en casa.

Es el caso de la propuesta de Cristina Fernández, cocinera y creadora de contenido conocida en Instagram como @petit_fit, donde comparte recetas saludables, fáciles de preparar y adaptadas al día a día.

En esta ocasión, propone una lasaña sin harinas que se prepara en apenas 15 minutos, utilizando dos huevos, atún al natural, tomate triturado y mozzarella.

La principal diferencia respecto a la receta tradicional está en las capas. En lugar de utilizar pasta, Cristina prepara unas tortitas muy finas de huevo que permiten montar una lasaña con una textura suave y un relleno jugoso.

El resultado es una cena rica en proteínas, sin pasta y con pocos ingredientes. También permite aprovechar lo que tenemos en la nevera y adaptar el relleno según las preferencias de cada persona.

Receta de lasaña de atún sin harina 2 huevos

200 g de tomate natural triturado

120 g de atún al natural escurrido

60 g de mozzarella rallada

Orégano al gusto

Sal al gusto

Albahaca fresca (opcional) Paso 1 Batir los huevos. Casca los dos huevos en un bol, añade una pizca de sal y bátelos hasta conseguir una mezcla homogénea. Paso 2 Preparar las tortitas. Calienta una sartén antiadherente de unos 15 cm de diámetro a fuego medio. Vierte pequeñas cantidades de huevo y cocina tres tortitas finas, dándoles la vuelta con cuidado. Paso 3 Mezclar el relleno. Escurre bien el atún y mézclalo en otro recipiente con el tomate triturado, el orégano y una pizca de sal. Paso 4 Montar la lasaña. Extiende un poco de tomate en la base del molde. Coloca una tortita de huevo, añade parte del relleno de atún y reparte un poco de mozzarella. Paso 5 Repetir las capas. Continúa alternando las tortitas de huevo, el atún con tomate y el queso hasta terminar los ingredientes. Reserva mozzarella para cubrir la superficie. Paso 6 Gratinar y servir. Calienta la lasaña utilizando cualquiera de las siguientes opciones, hasta que esté bien caliente y el queso se haya fundido. Termina con unas hojas de albahaca fresca si lo deseas.

Cómo gratinarla

Cristina Fernández propone tres alternativas para terminar la receta, dependiendo del electrodoméstico disponible en casa.

Freidora de aire: 4 minutos a 200 °C .

. Horno: 6 minutos a 200 °C , utilizando la función grill.

, utilizando la función grill. Microondas: 1 minuto a 750 W.

Los tiempos son orientativos y pueden variar según el aparato y la temperatura inicial de los ingredientes. En el microondas, el queso se fundirá, pero no quedará dorado como en el horno.

La cocinera también señala que el atún se puede sustituir por pollo, pavo o ternera, siempre que estén previamente cocinados. De esta manera, se pueden preparar distintas versiones sin modificar la base de huevo.

Una lasaña perfecta

Aunque la receta de Cristina Fernández prescinde de la pasta y de la bechamel, existen algunos consejos que pueden mejorar tanto esta versión como las lasañas tradicionales.

Uno de los aspectos fundamentales es controlar la humedad del relleno. Si el tomate contiene demasiada agua, las capas pueden perder consistencia y resultar difíciles de servir.

Para evitarlo, conviene utilizar un tomate triturado espeso o reducirlo previamente en una sartén. También es recomendable escurrir bien el atún antes de mezclarlo con la salsa.

En cuanto a las tortitas de huevo, lo mejor es prepararlas lo más finas posible. Así se consigue que las distintas capas se integren mejor y que la lasaña no resulte demasiado compacta.

Elegir el queso

El queso es otro de los ingredientes que más influyen en el resultado. En esta receta, Cristina utiliza mozzarella rallada, una opción que se funde fácilmente y aporta una textura cremosa.

Para una lasaña tradicional también se pueden utilizar otros quesos, como emmental, Parmigiano Reggiano o Grana Padano, dependiendo del sabor que se quiera conseguir.

Si se busca un gratinado más intenso, se puede combinar la mozzarella con una pequeña cantidad de queso curado rallado.

También conviene repartir el queso entre las capas y reservar una parte para la superficie. De esta forma, el relleno queda más jugoso y se consigue una cobertura dorada al utilizar el grill.

Otras alternativas

La lasaña admite numerosas combinaciones y no siempre necesita elaborarse con carne picada, pasta y bechamel.

Una opción es preparar el relleno con salmón y espinacas, aprovechando la suavidad del pescado y el sabor de las verduras. También se pueden utilizar champiñones, berenjenas o calabacín.

En las versiones tradicionales, la bechamel ayuda a mantener la jugosidad y unir las capas. Para darle más sabor, se puede añadir una pizca de nuez moscada o infusionar previamente la leche con hierbas aromáticas.

Quienes prefieran evitar la pasta pueden sustituir las placas por láminas finas de calabacín o berenjena. En estos casos, conviene cocinar antes las verduras para retirar parte de su agua.

La propuesta de Cristina Fernández utiliza una solución todavía más sencilla: dos huevos convertidos en tres tortitas finas, suficientes para preparar una lasaña individual o dos raciones pequeñas sin necesidad de cocer pasta ni preparar bechamel.