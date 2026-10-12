Isabel, cocinera: "Los huevos rellenos más ricos no llevan solo con atún, usa 2 latas de mejillones y 30 g de mayonesa"

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Los huevos rellenos forman parte de esas recetas clásicas de la cocina española que recuperan protagonismo con la llegada del verano. Económicos y sencillos, llevan generaciones apareciendo en celebraciones, comidas familiares y cenas durante los meses de calor.

La versión más conocida combina las yemas cocidas con atún y mayonesa. Una fórmula que funciona por sí misma, aunque admite pequeños cambios para conseguir rellenos más sabrosos sin complicar demasiado la preparación.

Isabel, creadora del canal de YouTube Cocinando con Isabel, propone precisamente una de esas variaciones. Añade dos latas de mejillones en escabeche al atún y aprovecha también parte del líquido de la conserva, que normalmente termina desechándose.

El escabeche como parte del relleno

El atún continúa presente en su receta, pero comparte protagonismo con los mejillones. El escabeche aporta jugosidad al relleno y un punto ácido y especiado que equilibra la textura cremosa de la mayonesa.

La cocinera, además, no se limita a aprovechar los mejillones. Añade parte del líquido de las latas a la mezcla para darle más intensidad y ayudar a ligar los ingredientes sin necesidad de incorporar una cantidad excesiva de mayonesa.

"Esto es una maravilla, os lo prometo, hacedlo porque está riquísimo", asegura mientras termina de preparar la fuente. Isabel reserva algunos mejillones enteros para decorar y utilizar parte del escabeche restante para aliñar unos tomates de acompañamiento.

Con estos pequeños detalles consigue mejorar el aspecto final de una elaboración muy sencilla y, al mismo tiempo, sacar partido prácticamente a todo lo que contienen las latas de mejillones.

Sal, vinagre y un baño de agua con hielo

Los trucos de Isabel empiezan incluso antes de preparar el relleno. Para cocer los huevos sigue un consejo que, según explica, aprendió de su madre: añadir al agua un puñado de sal junto con un chorrito de vinagre.

Después de diez minutos de cocción, pasa directamente los huevos a un recipiente con agua muy fría y hielo. Ese enfriamiento rápido facilita posteriormente la tarea de retirar la cáscara sin estropear la clara.

"Mirad qué fácil se pelan, rápido y veloz", comenta mientras va quitando la cáscara con las manos.

Para rellenarlos, la cocinera corta los huevos longitudinalmente. De esta manera obtiene dos mitades alargadas que permiten añadir una buena cantidad de la mezcla y colocarlas de forma más vistosa en la fuente.

Receta de los huevos rellenos con mejillones Ingredientes de los huevos rellenos Huevos, 6 unidades

Mejillones en escabeche, 2 latas

Atún al natural, 2 latas

Mayonesa, 30 g

Escabeche de los mejillones, al gusto

Un puñado de sal

Un chorrito de vinagre

Lechuga

Tomate pera

Hierbabuena fresca, unas hojas Paso 1 Llena una cazuela con abundante agua, añade el puñado de sal y el chorrito de vinagre e incorpora los huevos. Cuando el agua rompa a hervir, cuécelos durante 10 minutos. Mientras tanto, prepara un recipiente con agua y hielo. Paso 2 Pasa los huevos directamente al agua helada para cortar la cocción. Cuando estén fríos, pélalos con cuidado y córtalos longitudinalmente por la mitad. Retira las yemas y resérvalas en un bol. Paso 3 Abre las latas de mejillones. Reserva doce piezas enteras para la decoración final y guarda también parte del escabeche. Pica el resto de los mejillones y mézclalos con las yemas desmenuzadas. Paso 4 Incorpora el atún bien escurrido y aplasta todos los ingredientes con un tenedor hasta obtener una mezcla uniforme. Paso 5 Añade la mayonesa y remueve. Después incorpora poco a poco unas cucharadas del escabeche reservado hasta conseguir un relleno más cremoso y sabroso. Paso 6 Rellena generosamente las claras con ayuda de una cuchara y colócalas sobre una fuente cubierta con lechuga picada y rodajas de tomate. Paso 7 Corona cada huevo con uno de los mejillones reservados, aliña el tomate con un poco más de escabeche y decora, si lo deseas, con unas hojas de hierbabuena. Paso 8 Guarda la fuente en la nevera durante al menos dos horas antes de servir para que los sabores se asienten y los huevos estén bien frescos.

Otras versiones con mejillones

Isabel no es la única que recurre a esta conserva para renovar los clásicos huevos rellenos. Rosa González, del canal de YouTube Rosa Cocinera y Madre, también incorpora mejillones en escabeche en su propia versión de este conocido entrante.

En su caso, los mejillones forman parte del relleno y algunas piezas se reservan para decorar los huevos justo antes de servirlos. Un gesto sencillo que permite darle un sabor diferente a una receta tradicional sin perder ese carácter casero que la ha convertido en un clásico.