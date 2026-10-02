Lourdes Álvarez muestra cómo aprovechar las sobras de carne en una receta rápida. E.E.

Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "Para aprovechar las sobras de la carne hago este plato con tomates en 5 minutos"

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Aprovechar la comida que queda de un día para otro puede resolver una comida sin necesidad de cocinar desde cero.

Lourdes Álvarez conoce bien este tipo de soluciones. Madrileña, residente en Valencia y madre de 11 hijos, comparte en redes sociales algunas de las fórmulas que utiliza para organizar las comidas de una familia numerosa.

Entre sus propuestas está una receta pensada para aprovechar el pollo empanado que ha sobrado del día anterior. También puede prepararse con pollo asado, carne a la plancha o cualquier otra pieza que pueda cortarse o desmenuzarse.

La idea consiste en convertir esas sobras en una ensalada rápida con tomates cherry, lechuga y salsa de yogur. "Está que te mueres", asegura Lourdes al mostrar el resultado.

Una ensalada para aprovechar la carne

La receta recuerda a una ensalada César por la combinación de carne, hojas verdes y una salsa cremosa, aunque en este caso se prepara con pocos ingredientes y sin necesidad de cocinar.

Lourdes utiliza pollo que ya tenía preparado, por lo que solo necesita cortar los tomates, añadir la lechuga y mezclarlo todo. De esta forma, una sobra que podría terminar en la basura se convierte en una comida o cena diferente.

La salsa de yogur puede comprarse ya preparada o hacerse en casa. La cantidad dependerá del volumen de carne y del gusto de cada persona.

Ensalada rápida de pollo y tomates Pollo o carne cocinada sobrante, unos 200 g

Tomates cherry, 8 o 10 unidades

Lechuga, al gusto

Salsa de yogur, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, un chorrito

Pan del día anterior, opcional Paso 1 Desmenuza o corta en trozos pequeños el pollo o la carne que haya sobrado y colócala en un bol amplio. Paso 2 Si se utiliza pollo empanado, puede cortarse directamente en tiras o dados para conservar parte de su textura. Paso 3 Lava la lechuga y los tomates cherry. Corta estos últimos por la mitad y añádelos al recipiente junto con las hojas de lechuga. Paso 4 No es necesario utilizar unas cantidades exactas. Se pueden ajustar los vegetales en función de la carne disponible. Paso 5 Añade la salsa de yogur y termina con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Paso 6 Mezcla todos los ingredientes hasta que la salsa quede bien repartida y sirve inmediatamente. Paso 7 Si también ha sobrado pan, se puede cortar en pequeños dados y añadirlo a modo de picatostes. Paso 8 De esta manera se aprovecha otro alimento que suele quedarse duro al cabo de unos días y se aporta un punto crujiente a la ensalada.

Qué hacer con otras sobras

La misma idea puede aplicarse a otros tipos de carne. El pavo asado, el pollo al horno o una pieza cocinada a la plancha pueden desmenuzarse y utilizarse al día siguiente en recetas diferentes.

Una de las opciones más habituales son las croquetas. Basta con picar la carne, incorporarla a una bechamel espesa y formar las piezas antes de empanarlas.

También puede utilizarse para preparar un arroz al horno. En este caso, los restos se cortan en trozos y se incorporan junto con el arroz, el caldo y los ingredientes que se tengan disponibles.

Otra alternativa es emplear la carne como relleno de canelones, lasaña, empanadas o pimientos. Mezclada con tomate o un sofrito resulta más jugosa y permite obtener varias raciones con una cantidad pequeña.

Planificar las comidas ayuda a que estas sobras no terminen olvidadas en la nevera. Si un día se prepara pollo o carne en mayor cantidad, parte puede reservarse para una receta distinta al día siguiente.

También conviene adaptar las recetas a lo que ya haya en casa. Tomates, lechuga, arroz, patatas o una salsa sencilla pueden servir para transformar las sobras sin tener que preparar otro plato desde cero.