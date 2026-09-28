Ana, estudiante trabajando en España: "Dicen que los jóvenes no queremos estudiar, pero a mí no me dejan. Gano 1.300 € y me niegan la beca"

Estudiar una carrera mientras se trabaja para mantenerse es la realidad de cada vez más jóvenes estudiantes en España.

A la matrícula se suman gastos como el alquiler, la comida o el transporte, cada vez más elevados y que pueden llegar a complicar en gran medida la continuidad en los estudios.

Muestra de ello, es que el 22,1 % de los estudiantes de grado abandona la titulación durante el primer año, según los últimos datos recogidos por la Fundación CYD. Un 13,1% deja la universidad y otro 9 % cambia de carrera.

El coste tampoco recae únicamente sobre los estudiantes. Las estimaciones de Justalia apuntan a que alrededor de 240.000 estudiantes o familias recurrirán a préstamos para financiar los estudios universitarios durante el curso 2026-2027.

La vivienda es uno de los gastos que más pesan cuando estudiar obliga a desplazarse. Según las mismas estimaciones, alquilar una habitación cuesta entre 300 y 1.000 euros al mes, dependiendo de la ciudad y puede llevarse más de la mitad del presupuesto disponible.

Trabajar ocho horas y estudiar

Ana conoce bien esta situación. La joven ha contado en TikTok las dificultades que encuentra para sacar adelante una carrera mientras trabaja ocho horas al día y paga sus propios gastos.

"Qué se supone que es lo que tengo que hacer cuando yo ya trabajo mis 8 horas, cobro un sueldo de mierda que cobramos la mayoría de los españoles, pago casa, pago coche, pago comida, pago agua, luz, gas...", comienza explicando.

Pese a trabajar a jornada completa, quiere seguir formándose. "Pero por desgracia mía me quiero sacar una carrera y quiero seguir estudiando", asegura. Para explicar hasta dónde llega realmente su sueldo, Ana hace cuentas con los 1.300 euros que cobra cada mes.

"Vamos a hacer los cálculos así rápidamente, a 1.300 euros de sueldo le restamos 650 euros de alquiler, 200 euros del coche, luz, agua, comida, otros gastos que supone tener un coche como por ejemplo la gasolina, todos los gastos que conlleva el día a día. No me sobra nada".

Una beca denegada por la renta

Ante la dificultad para pagar la universidad con ese presupuesto, Ana solicitó una beca. Según cuenta, se la denegaron porque superaba el límite de renta establecido. "¿Para eso están las becas no? Pues me dicen que no me la dan porque superas la renta. ¿La renta de quién supero?", cuestiona.

La otra posibilidad sería aumentar sus ingresos con un segundo trabajo, algo que ya ha hecho anteriormente. El problema, explica, es encontrar entonces las horas necesarias para estudiar. "Entonces yo ahora ¿qué hago? ¿Me pluriempleo? Que no tendría problema porque ya lo he estado haciendo, pero claro si te pluriempleas y trabajas 40 horas en un trabajo y media jornada en otro trabajo quizás te puedes pagar la uni, pero para lo que no tienes tiempo es para estudiar".

Pedir un préstamo para estudiar

Otra de las opciones que, según cuenta, le plantean es pedir un préstamo para financiar la carrera. Una solución que tampoco considera viable con los gastos que ya afronta cada mes. "Al que se lo cuentes te dice, bueno pues como todos los estudiantes, pide un préstamo. Pero es que para pedir un préstamo resulta que tú tienes que poder pagar la cuota del préstamo, entonces si cobro lo justo para pagar qué préstamo voy a pedir".

Para esta estudiante el problema termina en un círculo difícil de resolver: necesita para mantenerse y pagar la universidad, pero trabajar más horas reduce el tiempo que puede dedicar a la carrera. "Luego tengo que estar escuchando que los jóvenes no quieren estudiar, sí quiero pero no me dejas", concluye.