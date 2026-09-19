Pilar, abuela cocinera, junto a sus huevos rellenos de bonito y jamón serrano. E.E.

Pilar, abuela cocinera: "Los huevos rellenos más ricos no se hacen con atún, usa 1 lata de bonito, 100 g de jamón y 1 pimiento"

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Los huevos rellenos son uno de esos platos tradicionales que nunca pasan de moda. Se sirven fríos, se pueden preparar con antelación y necesitan pocos ingredientes.

Aunque son especialmente habituales durante la primavera y el verano, también ocupan un lugar destacado en celebraciones, aperitivos y comidas familiares.

La versión clásica suele prepararse con atún y mayonesa. Sin embargo, Pilar, conocida en redes sociales como @yayapilii, apuesta por un relleno diferente y con más matices.

La abuela cocinera utiliza una lata de bonito en aceite de oliva, 100 g de jamón serrano y un pimiento rojo asado. Una combinación que convierte esta receta sencilla en un entrante muy sabroso.

Un relleno diferente

El bonito aporta una textura suave y jugosa que se integra fácilmente con las yemas cocidas. Antes de incorporarlo, es importante escurrirlo bien para que la mezcla no quede demasiado aceitosa.

Por su parte, el jamón aporta un contraste salado y un sabor más intenso. Pilar recomienda cortarlo en dados muy pequeños para que se reparta de manera uniforme.

El pimiento rojo asado añade un punto dulce y ligeramente ahumado. Además, sus tiras sirven para decorar los huevos y darles un acabado más apetecible.

La mayonesa es la encargada de unir todos los ingredientes. Se puede utilizar una versión comprada o casera, aunque conviene añadirla poco a poco para controlar la consistencia.

Si se incorpora demasiada cantidad, el relleno puede perder firmeza. Lo ideal es obtener una mezcla cremosa que conserve su forma al colocarla sobre las claras.

Huevos rellenos de bonito y jamón 12 huevos

1 lata de bonito en aceite de oliva

100 g de jamón serrano

1 pimiento rojo asado

Mayonesa al gusto

Sal, si fuese necesaria Paso 1 Cuece los huevos durante 10 minutos desde que el agua empiece a hervir. Enfríalos en agua fría y pélalos con cuidado. Paso 2 Escurre y desmenuza el bonito. Pica el jamón en dados pequeños y corta el pimiento asado en tiras. Paso 3 Corta los huevos por la mitad y separa las yemas. Reserva una o dos para decorar y machaca las demás en un bol. Paso 4 Incorpora el bonito, el jamón y dos cucharadas de mayonesa. Remueve hasta conseguir una mezcla cremosa y prueba antes de añadir sal. Paso 5 Rellena las claras y añade un poco de mayonesa por encima. Termina con la yema rallada y unas tiras de pimiento asado.

El punto de cocción

La cocción de los huevos es uno de los pasos más importantes. Si permanecen demasiado tiempo en el agua, la yema puede quedar seca y aparecer un tono verdoso alrededor.

Pasarlos a agua fría nada más retirarlos del fuego detiene la cocción. Este cambio de temperatura también ayuda a pelarlos con mayor facilidad.

Para evitar que las claras se rompan, es aconsejable retirar la cáscara con suavidad. Una superficie lisa mejora notablemente la presentación final.

Las mitades deben quedar firmes para sostener el relleno. Si se desea ganar espacio, se puede retirar una pequeña porción de clara del centro con una cucharilla.

Cómo conseguir más sabor

El jamón y el bonito ya contienen sal, por lo que no conviene sazonar la mezcla antes de probarla. Así se evita que el resultado quede excesivamente salado.

También es importante picar muy bien todos los ingredientes. Los trozos grandes dificultan el relleno y pueden restar cremosidad al conjunto.

Conviene añadir la mayonesa poco a poco y mezclar después de cada cucharada. Así resulta más fácil controlar la consistencia y evitar que el relleno quede demasiado líquido.

El relleno se puede distribuir con una cucharilla, aunque una manga pastelera permite conseguir una presentación más cuidada y uniforme.

Una vez montados, los huevos deben conservarse en la nevera. Lo recomendable es taparlos para impedir que se resequen o absorban otros olores.

Un entrante para compartir

Esta receta permite preparar 24 mitades, una cantidad suficiente para servirlas como entrante a unas seis personas. También pueden presentarse como aperitivo en una mesa con otros platos.

Una de sus principales ventajas es que se pueden dejar listos con antelación. De esta manera, solo habrá que sacarlos de la nevera poco antes de servirlos.

No conviene mantenerlos demasiado tiempo a temperatura ambiente, especialmente en los meses más calurosos. Al contener huevo y mayonesa, necesitan una correcta refrigeración.

Pueden acompañarse con una ensalada, unas verduras asadas o una fuente de tomates aliñados. Así se consigue una comida más completa sin complicar la elaboración.

Propiedades del huevo

El huevo es un alimento rico en proteínas de alto valor biológico. Estas contienen los aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener a través de la alimentación.

También aporta vitaminas y minerales como vitamina A, vitamina B12, ácido fólico, fósforo, zinc y selenio.

Un huevo mediano contiene alrededor de 70 kilocalorías. Sin embargo, el valor energético de la receta aumenta al añadir bonito en aceite, jamón serrano y mayonesa.

Su contenido en proteínas contribuye a prolongar la sensación de saciedad. Aun así, la composición final del plato dependerá de las cantidades empleadas y del acompañamiento elegido.

Para conseguir una versión más ligera, basta con utilizar menos mayonesa y escurrir cuidadosamente el bonito. También se puede combinar la salsa con una pequeña cantidad de yogur natural.

Con ingredientes cotidianos y una preparación sencilla, Pilar consigue renovar los tradicionales huevos rellenos. El bonito, el jamón y el pimiento aportan el toque diferencial a un plato pensado para compartir.