Paloma, funcionaria: "He aprobado una oposición en menos de 2 meses mientras trabajaba y gracias a la inteligencia artificial"

Conseguir un trabajo estable continúa siendo una de las grandes preocupaciones de muchos españoles. Frente a la incertidumbre que puede acompañar al mercado privado, las oposiciones se han convertido para muchos en una alternativa con la que buscar mayor seguridad laboral.

Y el interés por conseguir una plaza pública podría seguir creciendo. Un 27 % de potenciales opositores se plantea comenzar este camino: un 14 % prevé hacerlo durante el próximo año y otro 13 % lo contempla, aunque todavía sin una fecha concreta.

Las circunstancias personales también pesan en esta decisión. Entre quienes tienen responsabilidades familiares, el 50 % apuesta por la estabilidad del empleo público. En cuanto al tipo de oposición, las plazas C1 y los puestos administrativos, sanitarios y educativos se encuentran entre los más demandados.

Prepararlas, sin embargo, suele implicar meses de estudio y todavía puede resultar más complicado cuando hay que compaginar los apuntes con una jornada laboral. Pero las nuevas herramientas de inteligencia artificial están abriendo también otras formas de organizar el temario y el estudio.

Eso es precisamente lo que ha hecho Paloma, quien ha contado en TikTok cómo ha conseguido aprobar una oposición C1 de un ayuntamiento después de preparar los exámenes durante un periodo muy corto y mientras continuaba trabajando.

Menos de dos meses para prepararse

"He aprobado una oposición estudiando menos de dos meses y gracias a la inteligencia artificial", comienza explicando. Eso sí, ella misma hace una puntualización: "Tengo que decir que no es una oposición muy difícil".

El proceso constaba de tres pruebas: un examen tipo test de 40 preguntas, otro con respuestas algo más desarrolladas y una última prueba de valenciano.

Paloma se había inscrito en octubre de 2025. En aquel momento trabajaba como asesora inmobiliaria y buscaba precisamente una alternativa que pudiera ofrecerle una mayor estabilidad profesional.

"Yo me apunté a esta oposición en octubre del año 2025 porque en ese momento no estaba trabajando de asesora fiscal, sino de asesora inmobiliaria, que también trabajo de eso y quería tener un trabajo más estable, así que me apunté".

Su situación cambió poco después. Empezó a trabajar a jornada completa como asesora fiscal mientras mantenía también su actividad inmobiliaria, por lo que preparar una oposición quedó en un segundo plano. Hasta que llegó la fecha. "De repente el 16 de enero por fin sale la fecha del examen y era el 12 de febrero. Yo no había tocado nada", reconoce.

Además, buena parte del contenido estaba relacionado con Derecho Administrativo, una materia con la que no estaba familiarizada. Con pocas semanas por delante, decidió apoyarse en diferentes herramientas de inteligencia artificial para aprovechar mejor el tiempo disponible.

Podcast para estudiar de camino al trabajo

Una de sus primeras estrategias fue transformar el contenido que tenía que estudiar en audios. "Entonces cogí la inteligencia artificial, en este caso NotebookLM y me empecé a hacer pódcast con todos los temas que entraban. Los iba escuchando mientras iba al trabajo".

De esta manera, podía utilizar los desplazamientos para repasar el temario sin tener que encontrar más horas libres dentro de una jornada en la que ya compaginaba dos actividades profesionales.

Después recurrió a ChatGPT para trabajar directamente con las leyes y el material de la oposición. "Luego por supuesto cogí las leyes, las subí junto con el temario a ChatGPT y le pregunté sobre cuáles eran los artículos más importantes que me tenía que saber y me centré en eso".

La inteligencia artificial también le sirvió para practicar. Paloma localizó exámenes de convocatorias anteriores y de otros ayuntamientos y utilizó ese material como referencia para generar nuevas preguntas.

"Aparte, encontré exámenes de otras convocatorias y de otros ayuntamientos y le pedí a ChatGPT que me hiciera refritos de exámenes y empezara a preguntarme los tipo test y así es como pude aprobar el tipo test", asegura.

Su objetivo era entrar en la bolsa

Después de superar la primera prueba, consiguió también pasar el segundo examen. La prueba de valenciano, que servía para mejorar la puntuación pero no era eliminatoria, tuvo un resultado muy diferente. "Al final pasé el segundo examen y el tercer examen era para subir nota, no era eliminatorio, saqué un cero patatero pero lo importante es que lo pasé".

Paloma tampoco oculta otro detalle importante de su experiencia: no consiguió una plaza fija. Su objetivo desde el principio era acceder a la bolsa de trabajo del ayuntamiento y eso sí lo logró.

"No he sacado plaza pero yo lo que quería era entrar en la bolsa de trabajo, que ya he entrado y ese era mi objetivo y sinceramente no he estudiado mucho". Una experiencia con la que Paloma ha querido mostrar otra de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al estudio.

En su caso, aprovechar estas herramientas le permitió preparar las pruebas mientras trabajaba y alcanzar el objetivo que se había marcado. "Así que sí, puedes sacarte una oposición con la inteligencia artificial", concluye.