Andrea, española trabajando en Australia: "Cobras unos 248 € al día en la mina, aunque depende del puesto de trabajo"

Muchos jóvenes españoles deciden marcharse al extranjero en busca de nuevas oportunidades laborales. Entre los destinos que más interés despiertan se encuentra Australia, especialmente por sus salarios y posibilidades de empleo.

La capacidad de ahorro es otro de sus atractivos. El país cuenta con uno de los salarios mínimos más elevados del mundo y ofrece oportunidades en sectores muy diferentes.

Una de las españolas que ha probado suerte allí es Andrea, que comparte en sus redes sociales (@andrearueda.eq) cómo es trabajar en el sector de la minería.

En uno de sus vídeos, la joven ha explicado cuánto se puede ganar realmente trabajando en una mina y ha aclarado algunas de las cifras que circulan habitualmente por internet.

Andrea comienza hablando de los 700 u 800 dólares australianos diarios que se mencionan en redes sociales. Sin embargo, advierte de que estas cantidades no representan el sueldo de todos los empleados.

"Depende de tu puesto de trabajo", explica. La experiencia, la especialización y las responsabilidades asumidas son algunos de los factores que pueden provocar importantes diferencias salariales.

Unos 248 euros al día

Andrea pone como ejemplo el puesto de utility, que desempeñan trabajadores encargados de diferentes tareas de apoyo dentro de las instalaciones mineras.

Según explica, quienes ocupan este tipo de puestos pueden cobrar alrededor de 400 dólares australianos al día, una cantidad equivalente a unos 248 euros diarios.

No obstante, existen trabajadores que pueden llegar a duplicar esa cifra. Suele ocurrir entre quienes cuentan con un oficio especializado, más experiencia o desempeñan puestos con mayor responsabilidad.

Por tanto, alcanzar los 700 u 800 dólares australianos diarios puede ser posible, pero no se trata de un salario habitual para cualquier persona que comience a trabajar en una mina.

Otro de los factores que favorece el ahorro son las condiciones propias de algunos empleos mineros. En Australia Occidental es habitual encontrar el sistema conocido como Fly-in-Fly-out (FIFO).

Este modelo implica desplazarse hasta zonas mineras alejadas y permanecer allí durante determinados periodos de trabajo antes de regresar a casa.

Durante esos días, las empresas pueden hacerse cargo del alojamiento, las comidas y los desplazamientos, lo que reduce considerablemente los gastos del trabajador.

Sin embargo, este tipo de empleo también tiene una parte más exigente. "No todo el mundo está dispuesto a sacrificar su tiempo así", reconoce Andrea.

Los ingresos elevados pueden ir acompañados de largas jornadas y periodos alejados del entorno habitual, por lo que la joven insiste en que es una forma de trabajar que no encaja con todo el mundo.

Más trabajos en Australia

La minería no es la única alternativa para quienes deciden buscar empleo en Australia. Existen oportunidades en sectores como la construcción, la hostelería, los almacenes, las granjas o la instalación de paneles solares.

Las posibilidades dependen de la experiencia, el nivel de inglés y las características de cada trabajador, además de los requisitos específicos de determinados empleos.

La minería, sin embargo, continúa despertando especial interés entre quienes priorizan los ingresos y están dispuestos a asumir largas jornadas, desplazamientos y periodos lejos de casa.

Requisitos para trabajar

Para trabajar legalmente en Australia es necesario disponer de un visado que permita desarrollar una actividad laboral. Un visado de turista, por ejemplo, no autoriza a trabajar.

Una de las opciones más conocidas es la Working Holiday Visa (WHV), dirigida a jóvenes y que permite combinar una estancia en el país con periodos de trabajo.

Otra posibilidad es el visado de estudiante, que permite compaginar los estudios con un número determinado de horas de trabajo.

También existen visados destinados a profesionales cualificados o trabajadores que cuentan con el patrocinio o contratación de una empresa australiana, como determinadas modalidades Skilled o de Sponsorship.

Además del visado, los trabajadores necesitan realizar diferentes trámites administrativos. Entre ellos se encuentra el Tax File Number (TFN), utilizado para trabajar como asalariado y gestionar las obligaciones fiscales.

Quienes desarrollen una actividad por cuenta propia pueden necesitar, dependiendo de su situación, un Australian Business Number (ABN).

También suele ser necesario disponer de una cuenta bancaria australiana y cumplir con los requisitos, certificados o licencias específicos exigidos en algunos sectores.

El nivel de inglés requerido dependerá igualmente del puesto. Mientras que determinados trabajos necesitan un dominio más avanzado, en otros empleos menos cualificados se puede comenzar con un nivel más básico.

Por último, algunos visados pueden exigir acreditar fondos económicos suficientes para afrontar los primeros gastos de la estancia en Australia.