Carmen, cocinera: "Las albóndigas más ricas y jugosas no llevan carne magra, mejor mezcla cerdo, ternera y pan remojado en leche"

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Hay recetas que nunca pasan de moda porque saben a casa, a comida preparada sin prisas y a esos platos que siempre apetece repetir. Las albóndigas en salsa española son uno de ellos.

Carmen, la cocinera detrás del popular canal de YouTube Cocina con Carmen, tiene su propia fórmula para prepararlas de una manera sencilla y especialmente jugosa.

La clave no está únicamente en la salsa. Para Carmen, conseguir unas buenas albóndigas empieza mucho antes, en la mezcla de la carne. Su receta combina ternera y cerdo a partes iguales, lo que permite conseguir un resultado más sabroso y jugoso que si se utiliza únicamente una carne magra.

A esta mezcla incorpora huevo, especias, perejil y un ingrediente que marca especialmente la diferencia: pan previamente remojado en leche o agua. Este sencillo recurso ayuda a que la carne conserve una textura suave durante la cocción y evita que las albóndigas queden compactas o secas.

Albóndigas más tiernas

El pan remojado es uno de los grandes secretos de esta receta. Carmen lo incorpora bien empapado a la carne y mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea.

También resulta importante no trabajar la carne en exceso. Una vez incorporados todos los ingredientes, basta con mezclarlos bien para después formar las bolas. Con las manos ligeramente impregnadas de aceite, la masa se maneja con mayor facilidad y no se pega tanto.

Otro detalle que aporta personalidad al plato es la hierbabuena. Carmen la utiliza junto al perejil, aunque se trata de un ingrediente opcional. Su presencia aporta un matiz fresco y aromático que diferencia estas albóndigas de otras versiones más tradicionales.

Una vez formadas las bolas, llega otro paso fundamental: pasarlas ligeramente por harina o maicena antes de freírlas. No se trata de conseguir una capa gruesa, sino de cubrirlas lo justo para que se doren correctamente.

Salsa española

Carmen no cambia de recipiente para preparar la salsa. Después de dorar las albóndigas, aprovecha la misma sartén para añadir el vino blanco.

Este gesto sencillo concentra buena parte del sabor del plato, ya que el líquido entra en contacto con los restos y jugos que han quedado durante la fritura. El vino se deja reducir para que pierda el alcohol antes de continuar con la elaboración.

Después incorpora el caldo de pollo caliente y una hoja de laurel. Es entonces cuando las albóndigas regresan a la cazuela para terminar de hacerse lentamente dentro de la salsa.

La cocción final dura unos 15 minutos a fuego medio. Durante este tiempo, Carmen recomienda mover la cazuela con frecuencia, un gesto que ayuda a que la salsa vaya tomando cuerpo y las albóndigas queden impregnadas de todo su sabor.

Albóndigas caseras

El resultado es un plato casero, contundente y fácil de preparar, pensado para cuatro personas.

La combinación de carnes, el pan remojado y el aprovechamiento de los jugos de la fritura son los tres detalles que convierten una receta sencilla en unas albóndigas especialmente tiernas y sabrosas.