Loli, cocinera: "La cena más deliciosa se hace con 250 g de calabacín, 100 g de atún, dos patatas y una zanahoria"

Loli, cocinera, en un montaje de El Español. E.E.

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Encontrar ideas para preparar una cena sencilla, sabrosa y con ingredientes habituales puede evitar recurrir siempre a las mismas opciones. No hace falta pasar demasiado tiempo en la cocina para conseguir un plato completo.

Una buena alternativa son las tortitas de atún y calabacín que prepara la cocinera Loli Domínguez. En su canal de YouTube, La cocina de Loli Domínguez, comparte esta y otras muchas recetas caseras fáciles de preparar.

La cocinera propone combinar 250 gramos de calabacín, 100 gramos de atún, dos patatas y una zanahoria para conseguir unas tortitas doradas por fuera y jugosas por dentro.

Además, incorpora huevo y queso mozzarella para dar consistencia y sabor a la masa. El resultado puede servirse solo o acompañado de una salsa de tomate casera.

Se trata también de una forma diferente de introducir verduras en la cena, especialmente cuando cuesta conseguir que algunos miembros de la familia las consuman en sus preparaciones habituales.

El truco con el calabacín

Uno de los ingredientes principales de estas tortitas es el calabacín, pero su elevado contenido en agua puede provocar que la masa quede demasiado húmeda y sea difícil darle forma.

Para evitarlo, Loli recomienda rallarlo con la parte gruesa del rallador, añadirle una pequeña cantidad de sal y dejarlo reposar durante unos 15 minutos.

Durante ese tiempo, el calabacín va liberando parte del agua que contiene. Una vez transcurrido el reposo, hay que coger pequeñas cantidades y presionarlas bien con las manos.

El objetivo es retirar todo el líquido posible antes de mezclarlo con el resto de ingredientes. Este sencillo paso ayuda a obtener unas tortitas más compactas y fáciles de cocinar.

La patata y la zanahoria son las encargadas de aportar estructura a la preparación. Primero deben cocerse hasta que estén tiernas y después se aplastan hasta conseguir una textura similar a la de un puré.

En el caso de las patatas, Loli aconseja cocerlas con piel. De esta manera mantienen mejor su textura durante la cocción y después resulta sencillo retirar la piel cuando todavía están calientes.

Otro punto importante es la cebolla o cebolleta. Como se incorpora directamente a la masa, conviene rallarla o picarla muy fina para que quede perfectamente integrada.

Quien no quiera encontrar cebolla cruda en el interior de las tortitas también puede cocinarla previamente unos minutos antes de incorporarla a la preparación.

Una masa que puede prepararse antes

Una de las ventajas de esta receta es que parte del trabajo puede adelantarse. Loli explica que la masa puede prepararse con varias horas de antelación y conservarse en el frigorífico.

Por ejemplo, es posible dejarla lista por la mañana para cocinar las tortitas a la hora de la cena. Basta con guardar la mezcla en un recipiente y cubrirlo correctamente con papel film.

A la hora de cocinarlas tampoco se necesita una gran cantidad de aceite. Una sartén antiadherente ligeramente engrasada es suficiente para conseguir que queden doradas.

La cocinera aconseja mantener un fuego medio-bajo y cocinar las tortitas tapadas. Así reciben el calor necesario para hacerse correctamente por dentro sin que la superficie se queme demasiado rápido.

En cuanto al tamaño, pueden hacerse más grandes o pequeñas según las preferencias de cada uno, aunque Loli recomienda que tengan aproximadamente un centímetro de grosor.

De esta forma conservan una textura tierna en el interior y pueden dorarse fácilmente por ambos lados.