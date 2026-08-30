Ainara, cocinera: "La ensaladilla rusa más rica no lleva atún, se hace con 250 g de pulpo y mayonesa con pimentón"

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Comensales: 4

La ensaladilla rusa es uno de los aperitivos y tapas más reconocibles de la gastronomía española. Aunque la combinación de patata, huevo y mayonesa continúa siendo la más habitual, basta con cambiar alguno de estos ingredientes para conseguir versiones diferentes sin perder el carácter cremoso y fresco de este plato.

Y aunque el atún en conserva es uno de esos ingredientes que no dejan de repetirse en esta receta tan popular. La realidad es que esta también cuenta con otros aliados repletos de sabor como: las gambas, los langostinos y otros productos del mar.

Opciones alternativas que funcionan especialmente bien con la patata cocida y permiten convertir una receta cotidiana en un entrante algo más especial.

Ainara López apuesta precisamente por el pulpo. En uno de sus vídeos de Instagram, la cocinera prepara una ensaladilla con 250 gramos de pulpo cocido y sustituye la mayonesa convencional por otra condimentada con pimentón de la Vera y un pequeño toque picante.

La combinación recuerda inevitablemente a algunos de los sabores del pulpo a la gallega, aunque trasladados a una elaboración fría. Patata, pulpo y pimentón vuelven a encontrarse, esta vez acompañados de huevo cocido, mayonesa, cebollino y unas huevas que Ainara utiliza para terminar el plato.

La patata, mejor cocida del día anterior

La elaboración comienza con un detalle que requiere cierta previsión. Ainara recomienda cocer las patatas con piel y dejarlas enfriar hasta el día siguiente antes de preparar la ensaladilla.

Trabajar con la patata completamente fría facilita cortarla en pequeños dados sin que se deshaga en exceso. Después hace lo mismo con los huevos y con el pulpo previamente cocido en su propio jugo

Para los huevos establece además un tiempo concreto: nueve minutos de cocción. "No los cozáis hasta que la yema esté gris por favor", recomienda mientras explica la preparación.

Los 250 gramos de pulpo también se cortan en dados pequeños para que puedan repartirse bien por toda la ensaladilla. De esta manera, aparece en cada bocado sin necesidad de dejar piezas excesivamente grandes.

Pimentón de la Vera directamente en la mayonesa

Otro de los cambios importantes de la receta está en la salsa. Ainara no se limita a añadir mayonesa sobre los ingredientes, sino que primero la condimenta para conseguir un sabor más intenso.

Para ello incorpora pimentón de la Vera dulce y un poco de sriracha. Esta última puede sustituirse por cualquier otra salsa picante, por lo que la intensidad se puede ajustar fácilmente según el gusto de cada comensal.

Una vez preparada, la mayonesa se añade al bol donde previamente se han colocado la patata, el huevo y el pulpo. Todo se mezcla con cuidado para evitar romper demasiado los ingredientes y mantener cierta textura en el resultado final.

Pero Ainara no sirve inmediatamente la ensaladilla. Cubre el recipiente con film transparente y lo lleva a la nevera para que repose. Su recomendación es mantenerla en frío durante al menos una hora antes de emplatar.

Unas obleas crujientes en cuatro minutos

La cocinera introduce además un acompañamiento diferente al habitual pan o los picos. Aprovecha unas obleas de empanadillas para preparar una especie de crujiente con el que comer la ensaladilla.

El procedimiento apenas necesita unos minutos. Rocía las obleas con un poco de aceite de oliva en spray y las introduce en la freidora de aire a 200 ºC durante tres o cuatro minutos.

Al salir quedan doradas y crujientes, proporcionando un contraste con la textura cremosa de la ensaladilla. Pueden servirse al lado para ir tomando pequeñas porciones del plato.

Ainara completa la presentación con un poco más de pimentón espolvoreado, cebollino fresco picado, unas esferas o huevas de salmón y algunos trozos de pulpo. Una forma diferente de presentar un clásico del aperitivo español manteniendo una elaboración bastante sencilla.

Receta de ensaladilla rusa con pulpo Ingredientes de la ensaladilla rusa con pulpo Patatas, cantidad necesaria

Huevos, 3 unidades

Pulpo cocido, 250 g

Mayonesa, cantidad necesaria

Pimentón de la Vera dulce, al gusto

Siracha u otra salsa picante, al gusto

Cebollino fresco para decorar

Huevas o esferas de salmón, para decorar

Obleas de empanadillas, cantidad necesaria

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria Paso 1 Cuece las patatas con piel, deja que se enfríen y guárdalas hasta el día siguiente para trabajar con ellas completamente frías. Paso 2 Cuece los tres huevos durante nueve minutos y enfríalos antes de pelarlos. Paso 3 Corta las patatas, los huevos y los 250 gramos de pulpo cocido en dados pequeños de tamaño similar. Paso 4 Mezcla la mayonesa con pimentón de la Vera dulce y una pequeña cantidad de sriracha o del picante que prefieras. Paso 5 Coloca la patata, el huevo y el pulpo en un bol e incorpora la mayonesa condimentada. Paso 6 Mezcla con suavidad hasta repartir la salsa sin deshacer demasiado los ingredientes. Paso 7 Cubre el recipiente con film transparente y deja reposar la ensaladilla en la nevera durante al menos una hora. Paso 8 Rocía las obleas de empanadilla con un poco de aceite de oliva y cocínalas en la freidora de aire a 200 ºC durante tres o cuatro minutos. Paso 9 Sirve la ensaladilla con un poco de pimentón, cebollino fresco picado, huevas o esferas de salmón y algunos trozos de pulpo por encima. Paso 10 Coloca las obleas crujientes junto a la ensaladilla y sírvela bien fría.

Una ensaladilla para servir como aperitivo

Esta versión resulta especialmente apropiada para preparar con antelación cuando se busca un entrante frío. De hecho, el reposo en la nevera forma parte de la propia elaboración, por lo que puede dejarse prácticamente lista antes de que lleguen los invitados.

El pulpo sustituye al habitual atún y la mayonesa con pimentón conecta los distintos ingredientes con un sabor más marcado. Las obleas, por su parte, aportan el elemento crujiente justo en el momento de servir.

También permite ajustar fácilmente el punto picante o prescindir de él, manteniendo únicamente el pimentón dulce. El resultado es una ensaladilla diferente, pensada para compartir y con una presentación especialmente vistosa sin exigir una preparación complicada.