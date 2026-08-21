Paula, cocinera: "Parece ensaladilla, pero es una cena ligera y rica en proteínas que se hace con garbanzos, atún y huevo"

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La ensaladilla rusa es uno de esos platos que cobran especial protagonismo cuando llega el buen tiempo. Fresca, fácil de preparar con antelación y muy versátil, es habitual encontrarla tanto como tapa como formando parte de una comida o cena informal.

La receta clásica tiene en la patata uno de sus ingredientes principales, acompañada normalmente de zanahoria, guisantes, huevo duro, atún y una buena cantidad de mayonesa. Sin embargo, precisamente por su sencillez, es una elaboración que admite numerosas interpretaciones.

Una alternativa es cambiar la patata por una legumbre como los garbanzos, que permiten mantener una textura cremosa y, al mismo tiempo, aportan fibra y proteína vegetal al plato.

Esta es la idea que propone Paula Monreal, cocinera y creadora de contenido gastronómico conocida en redes sociales como @paufeel. Su versión recuerda a una ensaladilla tradicional, pero utiliza garbanzos como base y prescinde de la mayonesa convencional.

La receta, que se prepara en pocos minutos si se parte de garbanzos ya cocidos, combina la legumbre con atún, huevo duro, zanahoria, guisantes, cebolla y aceitunas.

El resultado puede funcionar especialmente bien para una cena sencilla durante los meses de calor, ya que puede prepararse con antelación y conservarse en frío hasta el momento de llevarla a la mesa.

Sin patata

El primer cambio importante que introduce Paula Monreal está en la base. En lugar de utilizar patata cocida, recurre a los garbanzos, que no se incorporan enteros tal y como salen del bote.

La cocinera los aplasta ligeramente con un tenedor. No se trata de convertirlos en un puré completamente liso, sino de romperlos lo suficiente para conseguir una consistencia que recuerde a la de la patata de una ensaladilla.

De esta forma, algunos garbanzos quedan más triturados mientras otros conservan parte de su textura. Esta combinación ayuda a que el resto de los ingredientes se integren mejor con la salsa.

Además, la legumbre aporta fibra y ayuda a conseguir un plato más saciante, mientras que el atún y el huevo completan la receta.

Pero la sustitución de la patata no es la única particularidad de esta propuesta. Paula tampoco utiliza la mayonesa tradicional que suele acompañar a la ensaladilla rusa.

En su lugar, aprovecha el propio líquido de los garbanzos, conocido como aquafaba, para preparar una emulsión que sirve como salsa para unir todos los ingredientes.

La aquafaba

Cuando se utilizan garbanzos cocidos de bote, lo habitual es escurrirlos y desechar inmediatamente el líquido de la conserva. En esta receta sucede justo lo contrario: Paula lo reserva porque será uno de los ingredientes principales de la salsa.

La aquafaba contiene sustancias procedentes de la cocción de las legumbres y tiene la capacidad de emulsionar y adquirir una textura cremosa cuando se bate adecuadamente.

Para aprovechar esta propiedad, la cocinera la combina con aceite de oliva suave, zumo de limón y sal. Al batir la mezcla con una batidora de mano, se consigue una salsa cremosa que desempeña una función similar a la mayonesa.

El limón aporta además un punto de acidez que ayuda a equilibrar el sabor de los garbanzos y del aceite, mientras que la sal se puede ajustar al gusto al final de la preparación.

Esta emulsión se incorpora posteriormente a la mezcla de garbanzos, verduras, atún y huevo, consiguiendo que todos los ingredientes queden ligados.

Falsa ensaladilla rusa de garbanzos de Paula Monreal Garbanzos cocidos

La aquafaba (líquido de la conserva de garbanzos)

150 ml de aceite de oliva suave

Zumo de medio limón

Cebolla

Aceitunas

Atún

Zanahoria

Guisantes

Huevo duro

Sal al gusto Paso 1 Escurre los garbanzos y reserva la aquafaba. Ponlos en un bol y aplástalos ligeramente con un tenedor, dejando algunos trozos para que mantengan textura. Paso 2 Pica finamente la cebolla, las aceitunas y el huevo duro. Desmiga el atún, ralla la zanahoria en crudo y añade todo al bol junto con los guisantes. Paso 3 Mezcla suavemente todos los ingredientes con los garbanzos hasta que queden bien repartidos, procurando no aplastarlos demasiado. Paso 4 Pon la aquafaba en el vaso de la batidora con los 150 ml de aceite de oliva suave, el zumo de medio limón y sal. Bate hasta conseguir una emulsión cremosa. Paso 5 Añade la salsa de aquafaba poco a poco a la mezcla de garbanzos y remueve hasta obtener una ensaladilla cremosa y homogénea. Paso 6 Sirve directamente o guarda la ensaladilla en la nevera hasta el momento de consumirla para disfrutarla bien fría.

Los garbanzos

Cambiar la patata por garbanzos modifica considerablemente el perfil de la receta, pero permite conservar una característica fundamental de la ensaladilla: su textura cremosa.

Al aplastarlos parcialmente, los garbanzos absorben parte de la salsa y ayudan a que los distintos ingredientes permanezcan unidos.

Además, los garbanzos aportan fibra y proteína vegetal, mientras que el huevo y el atún completan el valor nutricional de esta versión y ayudan a conseguir un plato saciante.

La zanahoria, los guisantes, las aceitunas y la cebolla completan la mezcla aportando distintas texturas y sabores, desde el dulzor de la zanahoria hasta el toque más intenso de las aceitunas.

Una versión más ligera

La propuesta de Paula Monreal demuestra que no existe una única forma de preparar una ensaladilla. Partiendo de la estructura básica del plato, se pueden introducir pequeños cambios para adaptarlo a diferentes gustos.

Uno de los elementos que más fácilmente se puede modificar es la salsa. Además de la emulsión de aquafaba, existen alternativas a la mayonesa tradicional como el yogur natural, el queso fresco batido o la lactonesa.

El yogur natural, por ejemplo, puede mezclarse con limón, aceite de oliva y especias para preparar un aliño fresco. El queso fresco batido también permite obtener una consistencia cremosa.

Otra posibilidad consiste en mantener una pequeña cantidad de mayonesa y combinarla con yogur. De esta forma se conserva parte de su sabor característico mientras se modifica la composición del aliño.

También se puede jugar con la proporción de verduras. Incorporar judías verdes, más zanahoria, guisantes u otras hortalizas permite aumentar el volumen del plato y aportar diferentes texturas.

Con patata

No es necesario eliminar la patata para preparar una ensaladilla equilibrada. Si se quiere conservar la receta más cercana a la tradicional, una opción es ajustar la cantidad de patata y aumentar la presencia de verduras.

También puede cocinarse con antelación y enfriarse antes de utilizarla. Al enfriarse después de la cocción, parte de su almidón se transforma en almidón resistente, aunque esto no convierte por sí solo la ensaladilla en un plato más o menos saludable.

Otra alternativa consiste en sustituir únicamente una parte de la patata por garbanzos o por verduras como la coliflor. Así se mantiene una textura reconocible y se introducen nuevos ingredientes sin transformar por completo la receta.

Lo importante es encontrar un equilibrio entre una base que aporte consistencia, los vegetales, una fuente de proteína y una cantidad de salsa suficiente para ligar el conjunto.

Conservación

Una de las ventajas de este tipo de recetas es que se pueden dejar listas antes de comer. Esto las convierte en una solución práctica para los días en los que no apetece cocinar a última hora.

Después de preparar la ensaladilla, conviene guardarla en un recipiente cerrado dentro de la nevera hasta el momento de consumirla.

El reposo en frío también permite que los sabores se integren y que los garbanzos absorban parte de la salsa, consiguiendo una mezcla más uniforme.

Al contener ingredientes como huevo cocido y atún, es importante mantener la preparación refrigerada y evitar dejarla durante largos periodos a temperatura ambiente, especialmente en los meses más calurosos.

Así, con unos garbanzos cocidos y unos cuantos ingredientes habituales de despensa, Paula Monreal transforma un clásico en una cena fresca, saciante y fácil de preparar que aprovecha incluso el líquido de la conserva.