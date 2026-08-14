Un médico español, sobre lo que cobra en Alemania: "En España ganaba 1.400€ y aquí de camarero 3.200€ netos"

La fuga de talento joven ya no responde únicamente a una cuestión de oportunidades profesionales. Cada vez son más los españoles que consideran que el esfuerzo, la formación y la responsabilidad que asumen en sus trabajos no se reflejan en sus nóminas.

Mientras el coste de la vivienda, la alimentación y los suministros continúa aumentando, los salarios de muchos sectores avanzan a un ritmo mucho más lento. Esta situación ha provocado que miles de trabajadores miren más allá de las fronteras españolas en busca de una mejor calidad de vida.

Entre quienes han tomado esa decisión se encuentra Rafael Zafra, un médico español que decidió marcharse a Alemania tras terminar la carrera. Lo que encontró allí superó todas sus expectativas: mientras en España veía a compañeros encadenar largas jornadas en hospitales, él comenzó a ganar 3.200 euros netos al mes trabajando como camarero en Berlín.

Abandonar España en busca de un futuro mejor

La historia de Rafael se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de este fenómeno. Graduado en Medicina y formado durante años para ejercer una profesión de enorme responsabilidad, decidió abandonar España al terminar la carrera y trasladarse a Alemania ante las dificultades que observaba en el sistema sanitario español.

Su caso ha ganado notoriedad después de contar su experiencia en el programa Y ahora Sonsoles, donde explicó que la decisión de emigrar no estuvo motivada únicamente por el salario.

Según relata, lo que más pesó en su elección fueron las condiciones laborales que veía a su alrededor entre los médicos jóvenes que comenzaban su carrera profesional.

"A todo el mundo le gusta el dinero, pero a mí me pesaban las condiciones laborales en España", explicó.

Tras llegar a Alemania, Rafael optó por trabajar temporalmente en la hostelería mientras realizaba los trámites necesarios para homologar su titulación médica.

Lo que comenzó como una solución provisional acabó convirtiéndose en una comparación inesperada entre dos realidades laborales muy distintas.

Rafael Zafra, médico de Madrid en Alemania. Redes Sociales.

"Yo terminé la carrera de Medicina el año pasado y viendo cómo estaba el panorama laboral en España para los médicos, decidí que el camino para mí era irme del país y buscar trabajo de lo que fuese fuera de España mientras convalidaba mi título de médico fuera", relata.

Lo más sorprendente llegó cuando recibió sus primeras nóminas. Según cuenta, el sueldo que percibe como camarero en Berlín supera ampliamente al que obtienen muchos médicos recién incorporados al sistema sanitario español.

"Lo que no esperaba era que fuese a ganar más dinero de camarero en Alemania que mis compañeros que se quedaron haciendo el MIR y trabajando de médicos 70 horas a la semana en España. En Alemania cobro 3.200 euros netos", asegura.

La comparación resulta especialmente llamativa porque enfrenta dos ocupaciones con niveles de responsabilidad muy diferentes. Mientras la Medicina implica años de formación universitaria, toma de decisiones clínicas y atención directa a la salud de los pacientes, el empleo que desempeña actualmente en Alemania no exige esa cualificación académica.

El problema de los salarios médicos en España

Las declaraciones de Rafael han vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente dentro de la sanidad española: la remuneración de los médicos jóvenes y las condiciones en las que desarrollan sus primeros años de carrera.

Según explica el propio sanitario, el salario base de un médico recién incorporado al sistema público puede situarse en torno a los 1.400 euros mensuales en algunas comunidades autónomas.

Sin embargo, esa cifra no refleja la realidad completa de la profesión, ya que los ingresos finales suelen aumentar gracias a las guardias, es decir, el incremento salarial va ligado a una importante carga de trabajo adicional.

Las jornadas ordinarias se complementan con horas extra obligatorias que elevan considerablemente el tiempo que los médicos pasan en el hospital o centro de salud.

"El sueldo base de médico en Madrid son 1.400 euros para una jornada laboral normal, de 37,5 o 40 horas a la semana. Pero a eso habría que sumarle la jornada complementaria obligatoria que tenemos los médicos, de guardias. Es decir, que al final del mes se cobra más, pero son 65, 70 o 80 horas semanales".

Esta situación lleva años siendo objeto de críticas por parte de sindicatos y asociaciones profesionales, que consideran que el sistema depende en gran medida de las guardias para completar salarios que, de otro modo, resultarían poco competitivos en comparación con otros países europeos.

Alemania, uno de los destinos favoritos

Alemania se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos para trabajadores españoles cualificados. Su potente economía, las mayores oportunidades laborales y unos salarios generalmente superiores atraen cada año a miles de profesionales de distintos sectores.

Aunque la hostelería es uno de los ámbitos que más empleo genera para quienes llegan al país sin dominar completamente el idioma, también existe una elevada demanda de personal sanitario. De hecho, hospitales y clínicas alemanas llevan años incorporando médicos extranjeros para cubrir la falta de profesionales.

En el caso de Rafael, trabajar como camarero fue una forma de integrarse en el mercado laboral mientras completaba el proceso burocrático necesario para poder ejercer la Medicina.

Sin embargo, la diferencia salarial que encontró durante ese periodo le llevó a reflexionar sobre la situación que viven muchos compañeros en España.

Su historia no es un caso aislado. Cada vez son más los jóvenes que comparten experiencias similares y que muestran cómo empleos considerados menos cualificados en determinados países europeos pueden ofrecer salarios superiores a los de profesiones altamente especializadas en España.