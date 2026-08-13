Los mejores chefs coinciden: "El arroz blanco no se hace con agua; lleva caldo de pescado y un sofrito de 3 dientes de ajo y 2 hojas de laurel"
Un caldo casero y una elaboración cuidada permiten potenciar el sabor del arroz sin complicar la receta ni añadir ingredientes sofisticados.
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El arroz blanco ocupa un lugar esencial en la alimentación de buena parte del planeta. Mientras en España solemos asociarlo a recetas elaboradas como la paella, el arroz meloso o los arroces caldosos, en muchos países de Asia, América Latina o África forma parte de prácticamente todas las comidas y se sirve como acompañamiento imprescindible.
Su popularidad no es casual. Es económico, versátil, aporta energía y combina con casi cualquier alimento. Además, permite construir platos equilibrados junto a verduras, legumbres, pescado o carne, por lo que se ha convertido en uno de los pilares de la dieta de millones de personas desde hace siglos.
Sin embargo, detrás de su aparente sencillez se esconde una dificultad que muchos conocen bien. Conseguir un arroz blanco suelto, sabroso y con buena textura no siempre resulta fácil, sino que puede quedar pegado, insípido o incluso duro sin que el cocinero llegue a identificar dónde estuvo el error.
Por eso chefs experimentados como Juanjo López han compartido algunos de sus secretos para elevar una elaboración tan básica a otro nivel.
El truco para un arroz blanco perfecto
El arroz blanco suele ocupar un papel secundario en la mesa. Muchas veces se cocina deprisa, con agua y sal, como si fuera únicamente una guarnición destinada a acompañar otros platos.
Sin embargo, para numerosos cocineros profesionales esa visión supone desaprovechar gran parte de su potencial.
Uno de los que más ha insistido en esta idea es Juanjo López, propietario del restaurante La Tasquita de Enfrente, en Madrid. El chef defiende que el arroz blanco merece la misma atención que cualquier otra elaboración porque, cuando está bien ejecutado, puede aportar aroma, textura y profundidad al conjunto del plato.
Su planteamiento parte de una premisa muy sencilla pero contundente: el arroz absorbe durante la cocción todo aquello que lo rodea. Si se cocina únicamente con agua, el resultado dependerá casi por completo de la calidad del grano y del punto de cocción.
En cambio, si se utiliza una base rica en sabor, el arroz se convierte en un vehículo capaz de concentrar matices y aromas desde el primer minuto.
Por eso Juanjo López asegura que el arroz blanco no debería prepararse con agua, sino con caldo. La diferencia puede parecer pequeña, pero tiene un impacto enorme en el resultado final.
El grano absorbe los compuestos aromáticos presentes en el caldo y adquiere una complejidad que sería imposible conseguir únicamente con agua y sal.
En su caso, apuesta por un caldo de pescado que suele aportar notas marinas delicadas y una gran riqueza aromática sin resultar pesados. Además, permiten que el arroz mantenga su identidad y continúe funcionando como acompañamiento de numerosos platos.
Aun así, el cocinero deja claro que la idea puede adaptarse a distintas situaciones. Dependiendo del plato principal, también pueden utilizarse caldos de carne o de pollo. Lo importante no es tanto el tipo de caldo elegido como abandonar la costumbre de recurrir únicamente al agua.
El sofrito, igual de importante
Pero el secreto de Juanjo López no termina ahí. Para él, tan importante como el caldo es la creación de una base capaz de impregnar el grano antes incluso de que comience la cocción.
En muchas cocinas profesionales, el sofrito es considerado uno de los grandes responsables del sabor final de una receta. Aunque suele asociarse a platos complejos, el chef madrileño demuestra que también puede marcar la diferencia en una preparación tan sencilla como el arroz blanco.
Su propuesta consiste en trabajar una base elaborada con cebolla, ajo y laurel cocinados lentamente en aceite de oliva virgen extra, que durante la cocción liberan compuestos aromáticos que se integran en la grasa y terminan impregnando todo el plato.
Esta técnica conecta además con una idea fundamental de la cocina tradicional: el sabor no suele aparecer al final, sino que se construye paso a paso.
La receta definitiva
Ingredientes
1 litro de agua
500 g de espinas y cabezas de pescado blanco
1 cebolla mediana y 1 pequeña
300 g de arroz redondo
750 ml de caldo de pescado colado
3 dientes de ajo
2 hojas de laurel
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal al gusto
Paso 1
Comienza preparando el caldo. Coloca en una olla el agua, las espinas de pescado y la cebolla troceada. Lleva a ebullición y cocina durante unos 20 minutos a fuego suave, retirando la espuma que pueda aparecer en la superficie. Cuando esté listo, cuela el caldo y resérvalo caliente.
Paso 2
Mientras tanto, pon una cazuela amplia al fuego con el aceite de oliva virgen extra. Añade la cebolla picada, los tres dientes de ajo aplastados y las hojas de laurel. Cocina a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la cebolla quede tierna y ligeramente transparente.
Paso 3
Incorpora el arroz a la cazuela y remueve durante uno o dos minutos para que se impregne bien de todos los aromas del sofrito.
Paso 4
Vierte el caldo de pescado caliente y añade una pizca de sal. Mezcla suavemente y deja cocinar a fuego medio.
Paso 5
Cuando el líquido empiece a hervir, baja ligeramente el fuego y cocina durante unos 16 o 18 minutos, o el tiempo recomendado por el fabricante del arroz. Evita remover durante la cocción para que el grano quede suelto.
Paso 6
Una vez que el arroz haya absorbido el caldo y esté en su punto, retira la cazuela del fuego. Tapa y deja reposar durante cinco minutos.
Paso 7
Retira las hojas de laurel y los ajos antes de servir. El resultado será un arroz blanco mucho más aromático y sabroso que el elaborado únicamente con agua, pero igual de versátil para acompañar pescados, carnes, verduras o platos de cuchara.