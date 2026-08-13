Los mejores chefs coinciden: "El arroz blanco no se hace con agua; lleva caldo de pescado y un sofrito de 3 dientes de ajo y 2 hojas de laurel"

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El arroz blanco ocupa un lugar esencial en la alimentación de buena parte del planeta. Mientras en España solemos asociarlo a recetas elaboradas como la paella, el arroz meloso o los arroces caldosos, en muchos países de Asia, América Latina o África forma parte de prácticamente todas las comidas y se sirve como acompañamiento imprescindible.

Su popularidad no es casual. Es económico, versátil, aporta energía y combina con casi cualquier alimento. Además, permite construir platos equilibrados junto a verduras, legumbres, pescado o carne, por lo que se ha convertido en uno de los pilares de la dieta de millones de personas desde hace siglos.

Sin embargo, detrás de su aparente sencillez se esconde una dificultad que muchos conocen bien. Conseguir un arroz blanco suelto, sabroso y con buena textura no siempre resulta fácil, sino que puede quedar pegado, insípido o incluso duro sin que el cocinero llegue a identificar dónde estuvo el error.

Por eso chefs experimentados como Juanjo López han compartido algunos de sus secretos para elevar una elaboración tan básica a otro nivel.

El truco para un arroz blanco perfecto

El arroz blanco suele ocupar un papel secundario en la mesa. Muchas veces se cocina deprisa, con agua y sal, como si fuera únicamente una guarnición destinada a acompañar otros platos.

Sin embargo, para numerosos cocineros profesionales esa visión supone desaprovechar gran parte de su potencial.

Uno de los que más ha insistido en esta idea es Juanjo López, propietario del restaurante La Tasquita de Enfrente, en Madrid. El chef defiende que el arroz blanco merece la misma atención que cualquier otra elaboración porque, cuando está bien ejecutado, puede aportar aroma, textura y profundidad al conjunto del plato.

Su planteamiento parte de una premisa muy sencilla pero contundente: el arroz absorbe durante la cocción todo aquello que lo rodea. Si se cocina únicamente con agua, el resultado dependerá casi por completo de la calidad del grano y del punto de cocción.

En cambio, si se utiliza una base rica en sabor, el arroz se convierte en un vehículo capaz de concentrar matices y aromas desde el primer minuto.

Por eso Juanjo López asegura que el arroz blanco no debería prepararse con agua, sino con caldo. La diferencia puede parecer pequeña, pero tiene un impacto enorme en el resultado final.

El grano absorbe los compuestos aromáticos presentes en el caldo y adquiere una complejidad que sería imposible conseguir únicamente con agua y sal.

En su caso, apuesta por un caldo de pescado que suele aportar notas marinas delicadas y una gran riqueza aromática sin resultar pesados. Además, permiten que el arroz mantenga su identidad y continúe funcionando como acompañamiento de numerosos platos.

Aun así, el cocinero deja claro que la idea puede adaptarse a distintas situaciones. Dependiendo del plato principal, también pueden utilizarse caldos de carne o de pollo. Lo importante no es tanto el tipo de caldo elegido como abandonar la costumbre de recurrir únicamente al agua.

El sofrito, igual de importante

Pero el secreto de Juanjo López no termina ahí. Para él, tan importante como el caldo es la creación de una base capaz de impregnar el grano antes incluso de que comience la cocción.

En muchas cocinas profesionales, el sofrito es considerado uno de los grandes responsables del sabor final de una receta. Aunque suele asociarse a platos complejos, el chef madrileño demuestra que también puede marcar la diferencia en una preparación tan sencilla como el arroz blanco.

Su propuesta consiste en trabajar una base elaborada con cebolla, ajo y laurel cocinados lentamente en aceite de oliva virgen extra, que durante la cocción liberan compuestos aromáticos que se integran en la grasa y terminan impregnando todo el plato.

Esta técnica conecta además con una idea fundamental de la cocina tradicional: el sabor no suele aparecer al final, sino que se construye paso a paso.

La receta definitiva