Isabel, cocinera: "Los huevos rellenos más ricos no se hacen solo con atún, usa 2 latas de mejillones y 30 g de mayonesa"

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Los huevos rellenos son uno de esos platos imprescindibles del recetario español, que vuelven a las mesas cada verano. Han acompañado durante generaciones reuniones familiares, comidas de celebración y cenas estivales porque son uno de esos platos económicos, fáciles de preparar y además, gustan prácticamente a todo el mundo.

La receta más tradicional suele partir de una mezcla de yema cocida, atún y mayonesa. Una combinación que por sí sola funciona, aunque algunas cocineras prefieren incorporar otros ingredientes para conseguir un relleno diferente y con más sabor sin hacer la elaboración mucho más complicada.

Una de ellas es Isabel, responsable del canal de YouTube Cocinando con Isabel. En su receta utiliza dos latas de mejillones en escabeche junto al atún y rescata, además, algo que normalmente se desecha al abrir la conserva: el líquido en el que vienen los propios mejillones.

La clave está en el escabeche

Isabel conserva el atún de la receta de siempre, pero lo combina con los mejillones en escabeche. De esta forma consigue que el relleno quede más jugoso y añade ese toque ácido y ligeramente especiado que contrasta con la cremosidad de la mayonesa.

Pero su idea va un paso más allá de utilizar únicamente los mejillones. Parte del escabeche que queda dentro de la lata también se incorpora al relleno para ligarlo y darle intensidad sin tener que aumentar la cantidad de mayonesa.

"Esto es una maravilla, os lo prometo, hacedlo porque está riquísimo", asegura mientras termina de preparar la fuente. Además, guarda varios mejillones enteros para coronar los huevos al final y reserva parte del escabeche para utilizarlo como aliño sobre unos tomates que sirven de acompañamiento.

Son pequeños gestos que hacen que una receta muy sencilla tenga una presentación más apetecible y, al mismo tiempo, permiten aprovechar prácticamente todo el contenido de la conserva.

Sal, vinagre y agua con hielo para pelarlos mejor

El cuidado de Isabel comienza antes de mezclar los ingredientes del relleno. A la hora de cocer los huevos pone en práctica un consejo que, según cuenta, aprendió de su madre: incorporar un puñado de sal y un chorrito de vinagre directamente al agua.

Cuando han pasado los diez minutos de cocción, los saca y los lleva inmediatamente a un recipiente preparado con agua muy fría y hielo. El cambio brusco de temperatura ayuda a que después resulte mucho más sencillo separar la cáscara de la clara.

"Mirad qué fácil se pelan, rápido y veloz", comenta mientras retira prácticamente toda la cáscara con las manos.

A la hora de abrirlos, Isabel prefiere hacer un corte longitudinal. Así consigue mitades más alargadas, con espacio suficiente para colocar una cantidad generosa de relleno y lograr una presentación más cuidada.

Receta de los huevos rellenos con mejillones Ingredientes de los huevos rellenos Huevos, 6 unidades

Mejillones en escabeche, 2 latas

Atún al natural, 2 latas

Mayonesa, 30 g

Escabeche de los mejillones, al gusto

Un puñado de sal

Un chorrito de vinagre

Lechuga

Tomate pera

Hierbabuena fresca, unas hojas Paso 1 Llena una cazuela con abundante agua, añade el puñado de sal y el chorrito de vinagre e incorpora los huevos. Cuando el agua rompa a hervir, cuécelos durante 10 minutos. Mientras tanto, prepara un recipiente con agua y hielo. Paso 2 Pasa los huevos directamente al agua helada para cortar la cocción. Cuando estén fríos, pélalos con cuidado y córtalos longitudinalmente por la mitad. Retira las yemas y resérvalas en un bol. Paso 3 Abre las latas de mejillones. Reserva doce piezas enteras para la decoración final y guarda también parte del escabeche. Pica el resto de los mejillones y mézclalos con las yemas desmenuzadas. Paso 4 Incorpora el atún bien escurrido y aplasta todos los ingredientes con un tenedor hasta obtener una mezcla uniforme. Paso 5 Añade la mayonesa y remueve. Después incorpora poco a poco unas cucharadas del escabeche reservado hasta conseguir un relleno más cremoso y sabroso. Paso 6 Rellena generosamente las claras con ayuda de una cuchara y colócalas sobre una fuente cubierta con lechuga picada y rodajas de tomate. Paso 7 Corona cada huevo con uno de los mejillones reservados, aliña el tomate con un poco más de escabeche y decora, si lo deseas, con unas hojas de hierbabuena. Paso 8 Guarda la fuente en la nevera durante al menos dos horas antes de servir para que los sabores se asienten y los huevos estén bien frescos.

Otras versiones

La idea de añadir mejillones no aparece únicamente en la cocina de Isabel. Rosa González, responsable del canal de YouTube Rosa Cocinera y Madre, también recurre a los mejillones en escabeche para preparar su propia interpretación de este entrante de toda la vida.

En su propuesta, los mejillones se utilizan dentro de la elaboración, pero también se reservan algunas piezas para terminar los huevos antes de llevarlos a la mesa. Una forma muy sencilla de demostrar cómo una conserva puede darle otro aire a una receta tan conocida sin hacer que deje de saber a ese plato casero de siempre.