Un economista avisa: "El absentismo laboral no es un problema de trabajadores ni de empresarios, sino de país"

El absentismo laboral alcanzó durante el primer trimestre de 2026 un máximo histórico del 7,2% de las horas pactadas. Según los datos disponibles, cada día dejaron de acudir a su puesto de trabajo una media de 1,6 millones de personas.

Sobre esta situación habló el economista y profesor de la Universidad de Barcelona (UB), Gonzalo Bernardos, durante una intervención en Más vale tarde (LaSexta), donde es colaborador habitual.

El experto defendió que el absentismo "no es un problema de trabajadores ni de empresarios, sino un problema de país". Además, matizó que, en su opinión, el término debería reservarse para quienes faltan al trabajo sin una causa justificada, y no para quienes se encuentran de baja por enfermedad.

Cómo reducir el absentismo

El absentismo laboral engloba todas las ausencias de un trabajador durante su jornada, tanto justificadas como injustificadas.

Las primeras incluyen bajas médicas, citas sanitarias o permisos reconocidos por la ley. Las segundas hacen referencia a faltas o retrasos sin causa válida ni previo aviso.

En este sentido, Bernardos insistió en que la mayoría de las bajas laborales se producen por enfermedad y no por un uso fraudulento del sistema.

El economista también se refirió a una campaña impulsada por empresarios de Cantabria en la que se mostraban algunas excusas utilizadas por trabajadores para no acudir a su puesto.

A su juicio, tras más de tres décadas en las que muchas empresas han priorizado la reducción de costes, también se ha producido un recorte de plantillas que ha incrementado la carga de trabajo.

Por ello, defendió que "no siempre el trabajador es el culpable" y planteó varias medidas para reducir el absentismo.

Entre ellas, propuso reforzar la medicina preventiva dentro de las empresas para detectar problemas de salud antes de que deriven en bajas prolongadas.

Asimismo, pidió un mayor consenso entre patronal, administraciones públicas y sindicatos para aumentar la inversión en sanidad y mejorar la prevención.

También consideró necesario que las empresas cuiden más a sus empleados y fomenten una mayor responsabilidad por ambas partes. De hecho, concluyó que "las empresas con menos absentismo son las que mejor cuidan al trabajador".

Las comunidades con más ausencias

El último informe de Randstad Research, correspondiente al primer trimestre de 2026, refleja que el absentismo continúa siendo uno de los principales retos para las empresas españolas por su impacto en la productividad, los costes y la competitividad.

En este caso, el informe utiliza la definición estadística de absentismo, que incluye tanto las ausencias justificadas como las bajas médicas, un criterio distinto al planteado por Bernardos durante su intervención.

Los datos muestran que el absentismo general alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, mientras que la incapacidad temporal registró el segundo mayor dato desde comienzos de 2022.

Durante ese periodo, más de 1,6 millones de trabajadores faltaron diariamente a su puesto de trabajo. De ellos, alrededor de 1,2 millones estaban de baja médica, una cifra que aumentó un 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las diferencias también son notables según el sector de actividad. La industria registró la tasa más elevada de absentismo, con un 7,4%, seguida por los servicios, con un 7,2%. En el extremo contrario se situó la construcción, con un 6%.

Por ramas de actividad, las mayores tasas correspondieron a las actividades postales y de correos (13,5%) y a los juegos de azar y apuestas (12%). En cambio, las actividades relacionadas con el empleo, como las ETT, registraron un 3%, mientras que el sector de la edición se situó en el 3,5%.

La distribución también varía entre comunidades autónomas. País Vasco, Asturias y Canarias encabezaron el ranking de absentismo general, mientras que Baleares, Madrid y La Rioja registraron las tasas más bajas.

En el caso de las bajas por incapacidad temporal, las mismas comunidades volvieron a ocupar los primeros y últimos puestos, aunque con ligeras variaciones en el orden de la clasificación.