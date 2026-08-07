Los chefs andaluces coinciden: "Para unos tomates aliñados perfectos; déjalos reposar 10 minutos para que suelte el jugo"

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Hay ingredientes que no necesitan grandes elaboraciones para destacar por sí solos, y el tomate es uno de ellos. Durante los meses de verano alcanza su mejor momento, ya que la maduración natural hace que concentre mejor el sabor y resulte mucho más jugoso.

Quizá por eso es uno de los productos que mejor demuestra que la buena cocina no siempre depende de técnicas complejas. De hecho, un tomate excelente apenas necesita unos pocos ingredientes para transformarse en un plato capaz de abrir cualquier comida o incluso convertirse en una cena ligera cuando el calor aprieta.

Sin embargo, detrás de esa aparente sencillez también hay pequeños gestos que marcan la diferencia. El orden en el que se aliña, la calidad del aceite, el tipo de sal o el tiempo de reposo pueden cambiar por completo el resultado final. Son detalles que los cocineros conocen bien y que permiten sacar el máximo partido a un producto que, cuando está en temporada, prácticamente habla por sí solo.

El reposo y sus beneficios

El chef malagueño Dani García lleva años defendiendo una forma de cocinar basada en el respeto absoluto al producto. En el caso del tomate aliñado, su consejo es tan sencillo que muchos pasan por alto su importancia: una vez cortado, salado y regado con un buen aceite de oliva virgen extra, conviene dejarlo reposar entre cinco y diez minutos antes de llevarlo a la mesa.

Durante ese tiempo, la sal comienza a extraer parte del agua del tomate mediante un proceso natural de ósmosis y ese jugo se mezcla poco a poco con el aceite de oliva.

El resultado es una especie de aliño elaborado por el propio tomate, mucho más equilibrado que si se sirviera inmediatamente después de prepararlo.

El aceite adquiere parte del dulzor y la acidez del fruto, mientras que el tomate absorbe mejor los sabores del aliño.

Para García, la clave está precisamente en no tener prisa. Un plato que apenas requiere unos minutos de preparación mejora notablemente con una espera de apenas diez minutos, un tiempo suficiente para que los sabores se integren sin que el tomate pierda firmeza.

La calidad del tomate sigue siendo el ingrediente más importante

Sin embargo, la realidad es que ningún truco funciona si el producto de partida no acompaña. Los cocineros insisten en que el tomate debe estar en su momento óptimo de maduración, ser carnoso y tener un aroma intenso al cortarlo.

Esa fragancia característica es uno de los mejores indicadores de que conserva todo su sabor.

Imagen de ilustración. iStock.

También recomiendan evitar guardar los tomates en la nevera siempre que sea posible. Las bajas temperaturas reducen parte de sus compuestos aromáticos y hacen que la textura resulte más harinosa.

Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente, en un lugar fresco y protegido de la luz directa hasta el momento de consumirlos.

La elección del aceite tampoco es un aspecto secundario. Al tratarse de una receta con muy pocos ingredientes, cualquier defecto se percibe inmediatamente.

Un aceite de oliva virgen extra afrutado aporta aromas y complejidad sin ocultar el sabor natural del tomate, mientras que un aceite demasiado intenso puede terminar imponiéndose.

El consejo de Ángel León

Otro de los cocineros andaluces que ha defendido en numerosas ocasiones el protagonismo absoluto del producto es Ángel León.

Aunque es conocido internacionalmente por su trabajo con los ingredientes marinos, su filosofía culinaria pasa por manipular lo imprescindible aquello que ya posee un gran sabor de forma natural.

Esa idea también puede aplicarse al tomate aliñado. En lugar de incorporar numerosos condimentos, especias o salsas, el objetivo consiste en potenciar sus cualidades con ingredientes básicos y de calidad.

Cuando el tomate está en su mejor momento, añadir demasiados elementos puede terminar ocultando precisamente aquello que hace especial al plato.

Con estos consejos en mente, preparar unos tomates aliñados es mucho más sencillo. El resumen no está en añadir más ingredientes, sino en elegir un buen tomate, utilizar un aceite de oliva virgen extra de calidad y respetar ese pequeño tiempo de reposo que permite que todos los sabores se integren.

A partir de ahí, solo queda seguir una elaboración muy sencilla y dejar que el producto sea el verdadero protagonista.